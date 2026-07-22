'Xứ Sở Thần Tiên' - lựa chọn giải trí cho cả gia đình trong dịp hè

Được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả Francesca Longrigg, Xứ Sở Thần Tiên mở ra một thế giới kỳ ảo nơi mọi điều ước đều có thể trở thành hiện thực. Với sự góp giọng của dàn sao đình đám như Ewan McGregor, Asa Butterfield và Helena Bonham Carter, bộ phim hứa hẹn mang đến chuyến phiêu lưu đầy màu sắc, sáng tạo và hấp dẫn dành cho các khán giả nhí cùng cả gia đình trong kỳ nghỉ hè.

Hành trình tuyết trắng diệu kỳ của hai đứa trẻ.

Xứ Sở Thần Tiên xoay quanh một gia đình nhỏ ở vùng nông thôn hẻo lánh, nơi hai anh em sinh đôi Alfie và Elise cùng mẹ trải qua một mùa Giáng Sinh khác biệt với mọi năm. Mùa lễ lần này của gia đình thiếu vắng cha đang phải làm nhiệm vụ nơi chiến trận xa xôi, từ đó dẫn đến mối quan hệ giữa hai anh em dần trở nên xa cách. Thậm chí, Alfie và Elise không còn cảm thấy bản thân là anh em ruột thịt nữa.

Thế nhưng, bế tắc ngày càng leo thang khi Elise muốn trốn chạy khỏi thế giới thực tại khắc nghiệt, trong khi Alfie lại chọn cách thu mình lẩn trốn. Trước giờ đi ngủ, mẹ của cả hai đã trao cho các con món quà Giáng Sinh cuối cùng mà người cha gửi lại: một chiếc Đồng Hồ Ước Nguyện. Chính món kỷ vật kỳ bí này đã trở thành chất xúc tác mở ra cánh cửa dẫn lối hai đứa trẻ bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Khám phá thế giới đa sắc màu của những điều ước

Để cùng bước vào hành trình “chữa lành này”, Alfie và Elise còn có những người bạn đồng hành như Người Thu Thập Điều Ước hay Hộ Vệ dẫn đường. Hai nhân vật quyền năng này đưa Alfie và Elise đến Xứ Sở Thần Tiên, vùng đất siêu thực nơi bốn mùa xuân, hạ, thu, đông biến chuyển chỉ trong một ngày duy nhất.

Vùng đất này được cai trị bởi những sinh vật độc đáo và các nhân vật đầy sức hút và cũng tại đây, hai anh em được cấp một số lượng điều ước giới hạn. Những điều ước này có thể biến mọi ảo mộng thành sự thật ngay lập tức, mang đến vô vàn bất ngờ, sự sáng tạo nhưng cũng đi kèm với lời cảnh báo nếu bị lạm dụng.

Hành trình tại Xứ Sở Thần Tiên còn là cuộc phiêu lưu âm nhạc sôi động, kết hợp với phong cách hoạt hình gần gũi, thiết kế nhân vật giàu cá tính và cách xây dựng thế giới cuốn hút. Phim cũng không ngần ngại chạm vào những góc khuất tâm lý của trẻ thơ trước biến cố gia đình, mang đến chiều sâu ý nghĩa để khán giả nhí học hỏi được thêm nhiều điều bổ ích và cách yêu thương gia đình, bố mẹ.

Cuộc đua với thời gian và thông điệp nhân văn

Càng dấn thân vào thế giới kỳ ảo của Xứ Sở Thần Tiên, Alfie và Elise càng phải đối mặt với áp lực vô hình - tìm được đường trở về nhà trước khi đêm Giáng Sinh kết thúc hoặc mắc kẹt mãi mãi. Từ những nỗi đau, sự ích kỷ và cáu gắt đến từ hoàn cảnh, cả hai trải qua muôn vàn thử thách và học được cách bảo vệ, nương tựa vào nhau. Nhịp phim khéo léo cho thấy sự chuyển biến tâm lý rõ rệt, đặc biệt là nhân vật Elise khi từ một cô bé bướng bỉnh, Elise trở nên thấu hiểu và giàu lòng vị tha hơn.

Sau cùng, bài học đạo đức của phim xuất hiện tự nhiên và đầy cảm xúc. Khán giả dù là người lớn hay trẻ nhỏ đều dễ dàng nhận ra rằng không có điều ước thần kỳ nào có thể thay thế được tình yêu thương, sự gắn kết gia đình và tình bạn chân thành.

Đổi gió mùa hè với chuyến phiêu lưu mang sắc màu Lễ hội dịp cuối năm

Dù lấy bối cảnh đêm Giáng sinh, Xứ Sở Thần Tiên không mang không khí lễ hội quen thuộc mà khai thác thế giới tưởng tượng đầy màu sắc, những cuộc phiêu lưu liên tiếp và các nhân vật giàu cá tính. Phim vì thế trở thành lựa chọn phù hợp cho các gia đình đang tìm kiếm một tác phẩm giải trí nhẹ nhàng để cùng các bé tận hưởng kỳ nghỉ hè trước thềm năm học mới. Với phần hình ảnh được chỉ đạo bởi Leon Joosen - người từng tham gia nhiều dự án hoạt hình nổi tiếng như The Little Mermaid hay Space Jam - bộ phim hứa hẹn mang đến gần 90 phút giải trí sôi động trên màn ảnh rộng.

Xứ Sở Thần Tiên (tên gốc: The land of sometimes) khởi chiếu ngày 31/7/2026.