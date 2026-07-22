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'Xứ Sở Thần Tiên' - lựa chọn giải trí cho cả gia đình trong dịp hè

Nam Khánh

Nam Khánh

08:46 | 22/07/2026
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Không chỉ sở hữu thế giới tưởng tượng rực rỡ và những cuộc phiêu lưu hấp dẫn, Xứ Sở Thần Tiên còn gửi gắm thông điệp về tình yêu thương, sự sẻ chia và gắn kết gia đình, trở thành điểm hẹn điện ảnh dành cho phụ huynh và các em nhỏ trong mùa hè.
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Được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả Francesca Longrigg, Xứ Sở Thần Tiên mở ra một thế giới kỳ ảo nơi mọi điều ước đều có thể trở thành hiện thực. Với sự góp giọng của dàn sao đình đám như Ewan McGregor, Asa Butterfield và Helena Bonham Carter, bộ phim hứa hẹn mang đến chuyến phiêu lưu đầy màu sắc, sáng tạo và hấp dẫn dành cho các khán giả nhí cùng cả gia đình trong kỳ nghỉ hè.

'Xứ Sở Thần Tiên' - lựa chọn giải trí cho cả gia đình trong dịp hè
Hành trình tuyết trắng diệu kỳ của hai đứa trẻ.

Xứ Sở Thần Tiên xoay quanh một gia đình nhỏ ở vùng nông thôn hẻo lánh, nơi hai anh em sinh đôi Alfie và Elise cùng mẹ trải qua một mùa Giáng Sinh khác biệt với mọi năm. Mùa lễ lần này của gia đình thiếu vắng cha đang phải làm nhiệm vụ nơi chiến trận xa xôi, từ đó dẫn đến mối quan hệ giữa hai anh em dần trở nên xa cách. Thậm chí, Alfie và Elise không còn cảm thấy bản thân là anh em ruột thịt nữa.

Thế nhưng, bế tắc ngày càng leo thang khi Elise muốn trốn chạy khỏi thế giới thực tại khắc nghiệt, trong khi Alfie lại chọn cách thu mình lẩn trốn. Trước giờ đi ngủ, mẹ của cả hai đã trao cho các con món quà Giáng Sinh cuối cùng mà người cha gửi lại: một chiếc Đồng Hồ Ước Nguyện. Chính món kỷ vật kỳ bí này đã trở thành chất xúc tác mở ra cánh cửa dẫn lối hai đứa trẻ bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Khám phá thế giới đa sắc màu của những điều ước

Để cùng bước vào hành trình “chữa lành này”, Alfie và Elise còn có những người bạn đồng hành như Người Thu Thập Điều Ước hay Hộ Vệ dẫn đường. Hai nhân vật quyền năng này đưa Alfie và Elise đến Xứ Sở Thần Tiên, vùng đất siêu thực nơi bốn mùa xuân, hạ, thu, đông biến chuyển chỉ trong một ngày duy nhất.

'Xứ Sở Thần Tiên' - lựa chọn giải trí cho cả gia đình trong dịp hè

Vùng đất này được cai trị bởi những sinh vật độc đáo và các nhân vật đầy sức hút và cũng tại đây, hai anh em được cấp một số lượng điều ước giới hạn. Những điều ước này có thể biến mọi ảo mộng thành sự thật ngay lập tức, mang đến vô vàn bất ngờ, sự sáng tạo nhưng cũng đi kèm với lời cảnh báo nếu bị lạm dụng.

'Xứ Sở Thần Tiên' - lựa chọn giải trí cho cả gia đình trong dịp hè

Hành trình tại Xứ Sở Thần Tiên còn là cuộc phiêu lưu âm nhạc sôi động, kết hợp với phong cách hoạt hình gần gũi, thiết kế nhân vật giàu cá tính và cách xây dựng thế giới cuốn hút. Phim cũng không ngần ngại chạm vào những góc khuất tâm lý của trẻ thơ trước biến cố gia đình, mang đến chiều sâu ý nghĩa để khán giả nhí học hỏi được thêm nhiều điều bổ ích và cách yêu thương gia đình, bố mẹ.

Cuộc đua với thời gian và thông điệp nhân văn

Càng dấn thân vào thế giới kỳ ảo của Xứ Sở Thần Tiên, Alfie và Elise càng phải đối mặt với áp lực vô hình - tìm được đường trở về nhà trước khi đêm Giáng Sinh kết thúc hoặc mắc kẹt mãi mãi. Từ những nỗi đau, sự ích kỷ và cáu gắt đến từ hoàn cảnh, cả hai trải qua muôn vàn thử thách và học được cách bảo vệ, nương tựa vào nhau. Nhịp phim khéo léo cho thấy sự chuyển biến tâm lý rõ rệt, đặc biệt là nhân vật Elise khi từ một cô bé bướng bỉnh, Elise trở nên thấu hiểu và giàu lòng vị tha hơn.

'Xứ Sở Thần Tiên' - lựa chọn giải trí cho cả gia đình trong dịp hè

Sau cùng, bài học đạo đức của phim xuất hiện tự nhiên và đầy cảm xúc. Khán giả dù là người lớn hay trẻ nhỏ đều dễ dàng nhận ra rằng không có điều ước thần kỳ nào có thể thay thế được tình yêu thương, sự gắn kết gia đình và tình bạn chân thành.

Đổi gió mùa hè với chuyến phiêu lưu mang sắc màu Lễ hội dịp cuối năm

Dù lấy bối cảnh đêm Giáng sinh, Xứ Sở Thần Tiên không mang không khí lễ hội quen thuộc mà khai thác thế giới tưởng tượng đầy màu sắc, những cuộc phiêu lưu liên tiếp và các nhân vật giàu cá tính. Phim vì thế trở thành lựa chọn phù hợp cho các gia đình đang tìm kiếm một tác phẩm giải trí nhẹ nhàng để cùng các bé tận hưởng kỳ nghỉ hè trước thềm năm học mới. Với phần hình ảnh được chỉ đạo bởi Leon Joosen - người từng tham gia nhiều dự án hoạt hình nổi tiếng như The Little Mermaid hay Space Jam - bộ phim hứa hẹn mang đến gần 90 phút giải trí sôi động trên màn ảnh rộng.

Xứ Sở Thần Tiên (tên gốc: The land of sometimes) khởi chiếu ngày 31/7/2026.

Xứ Sở Thần Tiên phim hoạt hình

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Thứ hai, 27/07/2026 00:00
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Thứ hai, 27/07/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 22/07/2026 10:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Hà Nội - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Miền Tây - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Cập nhật: 22/07/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,400 ▲60K 14,700 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,400 ▲60K 14,700 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,400 ▲60K 14,700 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,310 ▲60K 14,680 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,310 ▲60K 14,680 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,310 ▲60K 14,680 ▲80K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900
Trang sức 99.9 13,870 ▲80K 14,570 ▲80K
Trang sức 99.99 13,880 ▲80K 14,580 ▲80K
Cập nhật: 22/07/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 144 ▼1290K 14,702 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144 ▼1290K 14,703 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,425 ▲6K 146 ▼1308K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,425 ▲6K 1,461 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,395 ▲6K 144 ▼1290K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,574 ▲122076K 142,574 ▲128376K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,361 ▲450K 108,161 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,828 ▼79044K 9,808 ▼87864K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,199 ▲366K 87,999 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,431 ▼66530K 8,411 ▼75350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,404 ▲250K 60,204 ▲250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Cập nhật: 22/07/2026 10:00
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Cập nhật: 22/07/2026 10:00
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Cập nhật: 22/07/2026 10:00

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