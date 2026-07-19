Ra mắt phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương', tái hiện khí phách người tù Côn Đảo

Tối 16/7, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" chính thức ra mắt khán giả. Đây là tác phẩm điện ảnh đề tài chiến tranh cách mạng do Nhà nước đặt hàng sản xuất, được thực hiện với sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Điện ảnh.

Lễ ra mắt do Trung tâm Chiếu phim Quốc gia - đơn vị phát hành - phối hợp với VTC Media tổ chức, đánh dấu sự xuất hiện của một tác phẩm điện ảnh lịch sử tái hiện chân thực cuộc đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng bị giam giữ tại Nhà tù Côn Đảo trong giai đoạn 1945-1954.

Tái hiện bản hùng ca của những người tù cách mạng

"Thanh âm vượt đại dương" do hai đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà thực hiện, dựa trên kịch bản của biên kịch Đào Thùy Trang. Kịch bản được nghiên cứu và hoàn thiện trong suốt 10 năm, lấy cảm hứng từ những người tù chính trị kiên trung từng bị giam giữ tại Nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1945 - 1954.

Quá trình sản xuất phim diễn ra từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025, với nhiều cảnh quay được thực hiện trực tiếp tại di tích Nhà tù Côn Đảo - nơi từng được mệnh danh là "địa ngục trần gian", đồng thời là biểu tượng cho ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của các chiến sĩ cách mạng.

Tác phẩm do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất, có thời lượng 116 phút và được phân loại phổ biến đến khán giả từ đủ 13 tuổi trở lên (T13).

Theo ê-kíp sản xuất, bộ phim không chỉ tái hiện những cuộc đấu tranh khốc liệt trong nhà tù thực dân mà còn khắc họa tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và khát vọng độc lập, tự do của các thế hệ cha anh, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ

Bộ phim quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi của điện ảnh Việt Nam như: NSND Bùi Bài Bình (vai lão Bùi) (từng tham gia các phim Mùa Ổi (2000), đoạt giải Bông Sen Vàng Nam diễn viên chính xuất sắc) và Nhà Tiên Tri (2015).

Bên cạnh đó là NSƯT Đặng Tất Bình, gương mặt quen thuộc với nhiều bộ phim như Những người sống bên tôi, Người đi tìm dĩ vãng, Huyền sử Thiên Đô, Trăng trên đất khách...

Ê kíp phim "Thanh âm vượt đại dương" tại buổi ra mắt phim.

Phim cũng có sự tham gia của những diễn viên trẻ rất được yêu mến thời gian gần đây như: Nguyễn Thùy Dương vai Tâm (Mây), Nguyễn Quang Thuận vai Duy, Nguyễn Vĩnh Xương vai Sec Cut và các diễn viên nước ngoài Maurise Nash vai Chúa đảo, Martin Kruger vai Cai ngục Gary hay Charlie Win vai Nhạc sĩ…

“Thanh âm vượt đại dương” là dự án điện ảnh mang ý nghĩa chính trị và giáo dục truyền thống sâu sắc, khắc họa chân thực cuộc đấu tranh của những người tù chính trị đối mặt với sự tra tấn tàn nhẫn của chế độ thực dân, đồng thời tôn vinh ý chí bất khuất, tinh thần đoàn kết và khát vọng độc lập, tự do của các thế hệ cha anh.

Phim được phát hành chính thức từ ngày 24/7/2026. Đây cũng là bộ phim đầu tiên ra mắt sau khi Nghị định số 189/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị được chính thức có hiệu lực từ ngày 15/7/2026.

Không chỉ phát hành ở Trung tâm Chiếu phim quốc gia, “Thanh âm vượt đại dương” dự kiến sẽ phát hành thương mại ở một số cụm rạp lớn trên cả nước để phục vụ đông đảo công chúng.