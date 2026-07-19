Từ 1/9, giao dịch tài sản mã hóa sai quy định có thể bị phạt tới 200 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Hoàn thiện khung quản lý thị trường tài sản mã hóa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 284/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hoạt động phát hành, giao dịch và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đây là một trong những văn bản quan trọng nhằm triển khai Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa, đồng thời thiết lập cơ chế giám sát và chế tài đối với các chủ thể tham gia thị trường.

Nghị định quy định cụ thể các nhóm hành vi vi phạm liên quan đến chào bán, phát hành tài sản mã hóa; tổ chức thị trường giao dịch; hoạt động của các đơn vị cung cấp dịch vụ; giao dịch của nhà đầu tư; chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài; phòng, chống rửa tiền và bảo vệ dữ liệu tài khoản.

Theo quy định, mức xử phạt tối đa đối với tổ chức là 200 triệu đồng, trong khi cá nhân thực hiện cùng hành vi vi phạm bị xử phạt bằng 50% mức áp dụng đối với tổ chức.

Nhiều hành vi trong giao dịch và cung cấp dịch vụ bị xử phạt nghiêm

Một trong những nhóm hành vi bị xử lý nghiêm là tổ chức chào bán hoặc phát hành tài sản mã hóa khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định hoặc phát hành không đúng đối tượng. Các hành vi này có thể bị phạt từ 150-200 triệu đồng.

Mức xử phạt tương tự cũng áp dụng đối với trường hợp không công bố hoặc công bố không đầy đủ bản cáo bạch, tài liệu liên quan trên hệ thống thông tin điện tử của tổ chức phát hành và đơn vị cung cấp dịch vụ, hoặc thực hiện không đúng nội dung đã công bố với nhà đầu tư.

Đối với hoạt động vận hành thị trường, tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản mã hóa khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sẽ bị phạt từ 180-200 triệu đồng. Quy định này cũng áp dụng đối với hoạt động quảng cáo, tiếp thị dịch vụ giao dịch tài sản mã hóa khi chưa có giấy phép.

Với nhà đầu tư, Nghị định yêu cầu các giao dịch phải thực hiện thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ được Bộ Tài chính cấp phép. Trường hợp giao dịch ngoài hệ thống được cấp phép có thể bị xử phạt từ 30-50 triệu đồng.

Đối với nhà đầu tư trong nước tham gia giao dịch các tài sản mã hóa chỉ được phép chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài, mức xử phạt từ 70-100 triệu đồng.

Ngoài ra, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không thực hiện xác minh danh tính (KYC) khi mở tài khoản cho khách hàng có thể bị xử phạt từ 50-70 triệu đồng, nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro và phòng, chống rửa tiền.

Đáng chú ý, hành vi thu thập, lưu trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho hoặc công khai trái phép dữ liệu và thông tin tài khoản tài sản mã hóa là một trong những vi phạm có chế tài nghiêm khắc nhất, với mức phạt từ 150-200 triệu đồng.

Việc ban hành Nghị định 284/2026/NĐ-CP được đánh giá là bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý đối với thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Bên cạnh việc tạo hành lang cho hoạt động thí điểm, quy định mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về tuân thủ pháp luật, minh bạch thông tin, bảo vệ nhà đầu tư và kiểm soát các rủi ro phát sinh trong quá trình phát triển các loại tài sản số.

Nghị định số 284/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/9/2026 và được áp dụng trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.