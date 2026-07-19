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Từ 1/9, giao dịch tài sản mã hóa sai quy định có thể bị phạt tới 200 triệu đồng

Hậu Thạch

Hậu Thạch

10:57 | 19/07/2026
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Từ ngày 1/9/2026, Nghị định số 284/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. Nhiều hành vi như giao dịch ngoài hệ thống được cấp phép, cung cấp dịch vụ không có giấy phép hay làm lộ dữ liệu tài khoản có thể bị xử phạt tới 200 triệu đồng.
Định hình thị trường tài sản mã hóa minh bạch cho tương lai tài chính số Việt Nam tăng tốc xây dựng thị trường tài sản mã hóa Đề xuất đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào diện báo cáo phòng, chống rửa tiền
Ảnh minh họa.
Từ 1/9, giao dịch tài sản mã hóa sai quy định có thể bị phạt tới 200 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Hoàn thiện khung quản lý thị trường tài sản mã hóa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 284/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hoạt động phát hành, giao dịch và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đây là một trong những văn bản quan trọng nhằm triển khai Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa, đồng thời thiết lập cơ chế giám sát và chế tài đối với các chủ thể tham gia thị trường.

Nghị định quy định cụ thể các nhóm hành vi vi phạm liên quan đến chào bán, phát hành tài sản mã hóa; tổ chức thị trường giao dịch; hoạt động của các đơn vị cung cấp dịch vụ; giao dịch của nhà đầu tư; chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài; phòng, chống rửa tiền và bảo vệ dữ liệu tài khoản.

Theo quy định, mức xử phạt tối đa đối với tổ chức là 200 triệu đồng, trong khi cá nhân thực hiện cùng hành vi vi phạm bị xử phạt bằng 50% mức áp dụng đối với tổ chức.

Nhiều hành vi trong giao dịch và cung cấp dịch vụ bị xử phạt nghiêm

Một trong những nhóm hành vi bị xử lý nghiêm là tổ chức chào bán hoặc phát hành tài sản mã hóa khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định hoặc phát hành không đúng đối tượng. Các hành vi này có thể bị phạt từ 150-200 triệu đồng.

Mức xử phạt tương tự cũng áp dụng đối với trường hợp không công bố hoặc công bố không đầy đủ bản cáo bạch, tài liệu liên quan trên hệ thống thông tin điện tử của tổ chức phát hành và đơn vị cung cấp dịch vụ, hoặc thực hiện không đúng nội dung đã công bố với nhà đầu tư.

Đối với hoạt động vận hành thị trường, tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản mã hóa khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sẽ bị phạt từ 180-200 triệu đồng. Quy định này cũng áp dụng đối với hoạt động quảng cáo, tiếp thị dịch vụ giao dịch tài sản mã hóa khi chưa có giấy phép.

Với nhà đầu tư, Nghị định yêu cầu các giao dịch phải thực hiện thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ được Bộ Tài chính cấp phép. Trường hợp giao dịch ngoài hệ thống được cấp phép có thể bị xử phạt từ 30-50 triệu đồng.

Đối với nhà đầu tư trong nước tham gia giao dịch các tài sản mã hóa chỉ được phép chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài, mức xử phạt từ 70-100 triệu đồng.

Ngoài ra, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không thực hiện xác minh danh tính (KYC) khi mở tài khoản cho khách hàng có thể bị xử phạt từ 50-70 triệu đồng, nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro và phòng, chống rửa tiền.

Đáng chú ý, hành vi thu thập, lưu trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho hoặc công khai trái phép dữ liệu và thông tin tài khoản tài sản mã hóa là một trong những vi phạm có chế tài nghiêm khắc nhất, với mức phạt từ 150-200 triệu đồng.

Việc ban hành Nghị định 284/2026/NĐ-CP được đánh giá là bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý đối với thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Bên cạnh việc tạo hành lang cho hoạt động thí điểm, quy định mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về tuân thủ pháp luật, minh bạch thông tin, bảo vệ nhà đầu tư và kiểm soát các rủi ro phát sinh trong quá trình phát triển các loại tài sản số.

Nghị định số 284/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/9/2026 và được áp dụng trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Nghị định số 284/2026/NĐ-CP tài sản mã hóa Xử phạt vi phạm hành chính Phòng chống rửa tiền Tài sản số

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28°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 146,500
Hà Nội - PNJ 142,500 146,500
Đà Nẵng - PNJ 142,500 146,500
Miền Tây - PNJ 142,500 146,500
Tây Nguyên - PNJ 142,500 146,500
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 146,500
Cập nhật: 19/07/2026 11:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,450 14,750
Miếng SJC Nghệ An 14,450 14,750
Miếng SJC Thái Bình 14,450 14,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,340 14,690
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,340 14,690
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,340 14,690
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,880 14,580
Trang sức 99.99 13,890 14,590
Cập nhật: 19/07/2026 11:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,445 14,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,445 14,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 1,465
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 1,466
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 140 1,445
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,069 143,069
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,736 108,536
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,862 9,842
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,504 88,304
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,602 84,402
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,613 60,413
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Cập nhật: 19/07/2026 11:45
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Cập nhật: 19/07/2026 11:45
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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Phát triển AI phải dựa trên hệ sinh thái liên kết và 5 trụ cột chiến lược

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Phát triển AI phải dựa trên hệ sinh thái liên kết và 5 trụ cột chiến lược

AI mã nguồn mở của Trung Quốc thách thức vị thế dẫn đầu của Mỹ

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Không quân Mỹ tăng tốc sản xuất 28.000 tên lửa hành trình in 3D giá rẻ

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AI mã nguồn mở của Trung Quốc thách thức vị thế dẫn đầu của Mỹ

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Vì sao tiếng sấm to đến mức rung chuyển cả ngôi nhà

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Nhiều công nghệ điều trị ung thư tiên tiến được giới thiệu tại Hội thảo Quốc tế về Điều trị Ung thư 2026

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Bộ Y tế lần đầu cho phép ứng dụng AI trong cuộc thi truyền thông về phòng bệnh

Bộ Y tế lần đầu cho phép ứng dụng AI trong cuộc thi truyền thông về phòng bệnh

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Intel là hãng đầu tiên xuất xưởng chip thương mại dùng công nghệ in thạch bản High NA EU

Intel là hãng đầu tiên xuất xưởng chip thương mại dùng công nghệ in thạch bản High NA EU

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Quản lý thuế bằng dữ liệu lớn và AI điều gì thay đổi từ tháng 7 năm 2026

Quản lý thuế bằng dữ liệu lớn và AI điều gì thay đổi từ tháng 7 năm 2026

Bên trong đường dây lừa đảo Trung Quốc đánh cắp hàng tỷ USD qua thanh toán số

Bên trong đường dây lừa đảo Trung Quốc đánh cắp hàng tỷ USD qua thanh toán số

Từ 1/9, giao dịch tài sản mã hóa sai quy định có thể bị phạt tới 200 triệu đồng

Từ 1/9, giao dịch tài sản mã hóa sai quy định có thể bị phạt tới 200 triệu đồng

Giải pháp tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế giai đoạn 2026-2030

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