Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải

Việt Nam tăng tốc xây dựng thị trường tài sản mã hóa

Tài sản mã hóa đang trở thành một trong những chủ đề thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và cơ quan quản lý trên toàn cầu. Tại Việt Nam, quá trình xây dựng hành lang pháp lý cho lĩnh vực này đang có những bước đi rõ nét hơn khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị “Tài sản mã hóa và tương lai thị trường tài chính số”, quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, ngân hàng, công ty chứng khoán, doanh nghiệp công nghệ và các chuyên gia trong lĩnh vực blockchain.

Theo UBCKNN, hội nghị được tổ chức nhằm cung cấp thông tin về khung pháp lý, định hướng quản lý, kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề cần lưu ý đối với tài sản mã hóa trong bối cảnh Việt Nam đang nghiên cứu xây dựng cơ chế thí điểm và định hướng phát triển thị trường giao dịch tài sản mã hóa theo chủ trương phát triển kinh tế số, tài chính số của Chính phủ.

Sự kiện thu hút hơn 250 đại diện từ các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư, sinh viên và cơ quan báo chí tham dự theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn của lĩnh vực tài sản số trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải nhận định tài sản mã hóa, đặc biệt là xu hướng số hóa các tài sản thực (Real World Assets - RWA), đang dần trở thành một trụ cột mới của nền kinh tế số. Theo ông Hải, đây không còn là khái niệm mang tính thử nghiệm mà đang được nhiều quốc gia triển khai nhằm mở rộng khả năng huy động vốn, tăng tính thanh khoản của tài sản và tạo ra những mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ blockchain.

Phiên tọa đàm thu hút nhiều sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị “Tài sản mã hóa và tương lai thị trường tài chính số” ngày 5/6 tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cơ hội hình thành thị trường mới

Trong bối cảnh Chính phủ thúc đẩy phát triển thị trường tài chính số và triển khai các cơ chế thử nghiệm đối với tài sản mã hóa, Việt Nam được đánh giá đang đứng trước cơ hội lớn để tham gia sâu hơn vào xu thế toàn cầu. Theo lãnh đạo UBCKNN, việc xây dựng thị trường giao dịch tài sản mã hóa có thể giúp thu hút dòng vốn quốc tế, tạo thêm các sản phẩm đầu tư mới và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế.

Một trong những xu hướng nổi bật hiện nay là token hóa tài sản thực. Công nghệ này cho phép chuyển đổi quyền sở hữu đối với bất động sản, trái phiếu, hàng hóa hoặc các loại tài sản hữu hình khác thành các tài sản số có thể giao dịch trên nền tảng blockchain. Việc số hóa tài sản được kỳ vọng giúp giảm chi phí giao dịch, mở rộng khả năng tiếp cận vốn và nâng cao tính minh bạch của thị trường.

Từ góc độ doanh nghiệp, sự xuất hiện của thị trường tài sản mã hóa có thể tạo ra một kênh huy động vốn mới bên cạnh chứng khoán truyền thống và tín dụng ngân hàng. Đối với nhà đầu tư, đây là cơ hội tiếp cận các loại tài sản mới với khả năng giao dịch linh hoạt hơn. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là một khuôn khổ pháp lý đủ chặt chẽ để kiểm soát rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư.

Theo UBCKNN, quá trình phát triển thị trường phải gắn liền với yêu cầu xây dựng hệ sinh thái tài chính minh bạch, an toàn, quản trị hiệu quả rủi ro và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Đây được xem là nền tảng để thị trường tài sản mã hóa có thể vận hành bền vững trong tương lai.

Toàn cảnh hội nghị “Tài sản mã hóa và tương lai thị trường tài chính số”.

Hoàn thiện khung pháp lý và kiểm soát rủi ro

Bên cạnh cơ hội phát triển, vấn đề quản lý và giám sát thị trường tài sản mã hóa cũng được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết. Thực tế tại nhiều quốc gia cho thấy sự phát triển quá nhanh của các sản phẩm tài sản số có thể kéo theo nguy cơ gian lận, thao túng giá, rửa tiền hoặc tấn công mạng nếu thiếu cơ chế kiểm soát phù hợp.

Tại hội nghị, đại diện UBCKNN đã trình bày các nội dung liên quan đến định hướng phát triển thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Trong khi đó, đại diện Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, các công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, xu hướng phát triển của các sản phẩm tài sản mã hóa cũng như đánh giá tiềm năng thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an đã đưa ra các cảnh báo liên quan đến an ninh, an toàn trên thị trường tài sản mã hóa, đồng thời khuyến nghị doanh nghiệp và nhà đầu tư nâng cao nhận thức về các nguy cơ phát sinh trong môi trường giao dịch số.

Một trong những nội dung được thảo luận sâu tại hội nghị là các giải pháp phòng chống rửa tiền thông qua tài sản mã hóa. Đây là vấn đề mà hầu hết các quốc gia đang xây dựng thị trường tài sản số đều phải đối mặt. Các chuyên gia cho rằng việc áp dụng các tiêu chuẩn nhận diện khách hàng, truy vết giao dịch và phối hợp giữa cơ quan quản lý tài chính với cơ quan thực thi pháp luật sẽ đóng vai trò quyết định trong việc kiểm soát rủi ro.

Việc UBCKNN chủ động tổ chức diễn đàn trao đổi giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, ngân hàng và giới chuyên gia cũng cho thấy cách tiếp cận thận trọng nhưng cởi mở của Việt Nam đối với lĩnh vực tài sản số. Thay vì đứng ngoài xu hướng toàn cầu, cơ quan quản lý đang lựa chọn phương án nghiên cứu, thử nghiệm và từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý phù hợp với điều kiện thực tiễn trong nước.

Trong bối cảnh kinh tế số ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, tài sản mã hóa có thể trở thành một cấu phần mới của hệ thống tài chính hiện đại nếu được quản lý hiệu quả. Những cuộc thảo luận tại hội nghị không chỉ góp phần lan tỏa thông tin chính thống tới cộng đồng nhà đầu tư mà còn tạo nền tảng để định hình một thị trường tài chính số minh bạch, an toàn và có khả năng cạnh tranh trong khu vực.