Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh đưa thị trường tài sản mã hóa thí điểm vào hoạt động

Thị trường tài sản mã hóa thí điểm trở lại trong một văn bản điều hành tháng, khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 262/NQ-CP ngày 5/9/2026 về phiên họp thường kỳ tháng 8/2026. Giao Bộ Tài chính triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.

Yêu cầu cụ thể gồm đẩy nhanh tiến độ đưa thị trường thí điểm vào hoạt động và bảo đảm các cơ chế quản lý, giám sát, phòng ngừa rủi ro. Nhiệm vụ nằm chung một mục với nhóm việc phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp và tiến độ Đề án cải cách tổng thể tài chính Việt Nam.

Vị trí của thị trường thí điểm trong nhóm việc tài chính

Phần thân nghị quyết nhắc tới hạ tầng thị trường ở tầng rộng hơn. Chính phủ yêu cầu đa dạng hóa thị trường vốn, cải cách tổng thể, phát triển đồng bộ thị trường chứng khoán và thị trường tài chính Việt Nam, đồng thời nghiên cứu cải cách quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu.

Cách sắp xếp đó đặt thị trường tài sản mã hóa thí điểm cùng tuyến với các cấu phần thị trường tài chính truyền thống, thay vì tách thành một nhóm riêng. Điểm chung của cả nhóm là hạ tầng giao dịch, cơ chế giám sát và dữ liệu vận hành, những phần việc phụ thuộc trực tiếp vào hệ thống công nghệ mà cơ quan quản lý cùng thành viên thị trường phải chuẩn bị.

Trước đó, Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ mở khuôn khổ thí điểm cho thị trường tài sản mã hóa. Yêu cầu tại Nghị quyết 262 tập trung vào tiến độ vận hành, cho thấy phần chuẩn bị vẫn chưa khép lại tại thời điểm phiên họp thường kỳ tháng 8/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026 (Nguồn: Báo Chính phủ)

Giám sát dòng tiền và tội phạm trên môi trường mạng

Song song, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận nhóm nhiệm vụ về dòng tiền. Cơ quan này phát huy vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, đôn đốc và hướng dẫn các bộ, cơ quan liên quan thực hiện đầy đủ, đúng hạn nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành Bộ luật Hình sự sửa đổi, trong đó tập trung xử lý nội dung sửa quy định về tội rửa tiền, tội tài trợ khủng bố và tội tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Ở tuyến an ninh trật tự, nghị quyết yêu cầu tập trung đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, đồng thời tăng cường phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Phần đánh giá tình hình của nghị quyết ghi nhận tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là trên không gian mạng, còn diễn biến phức tạp.

Thương mại điện tử và bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến

Bộ Công Thương nhận phần việc về kênh giao dịch số của hàng hóa. Nghị quyết giao đẩy mạnh các chương trình kích cầu tiêu dùng, khuyến mại gắn với từng kỳ nghỉ lễ, tết từ nay đến cuối năm, phát triển thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến, dịch vụ tiêu dùng và hệ thống phân phối.

Cùng mục đó, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm, gian lận, lừa đảo trên môi trường mạng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Phần đánh giá kết quả 8 tháng của nghị quyết cho biết tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 tăng 14,9% so với cùng kỳ, 8 tháng tăng 13,3%.

Với thị trường trong nước, nghị quyết yêu cầu theo dõi sát diễn biến thị trường, giá cả, nhất là các mặt hàng thiết yếu, chủ động phương án điều tiết sản xuất, không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung, tăng giá bất hợp lý.

Thị trường tài sản mã hóa thí điểm khởi nguồn từ Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP, nay nhận thêm yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tại Nghị quyết 262 ban hành ngày 5/9/2026, trong khi nhóm nhiệm vụ sửa quy định về tội rửa tiền có mốc hoàn thành tháng 10/2026. Cả hai phần việc cùng thuộc lớp hạ tầng pháp lý và kỹ thuật cho giao dịch số tại Việt Nam.