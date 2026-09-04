Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 8: Thời điểm tăng tốc, bứt phá với quyết tâm cao nhất

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí thành viên Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, đại diện lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội.

Phiên họp tập trung thảo luận về: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, thực hiện trong thời gian tới; và một số nội dung quan trọng khác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Xuất nhập khẩu đạt 770 tỷ USD, nhập siêu giảm mạnh

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, về công tác chỉ đạo, điều hành, trong tháng 8, Chính phủ đã tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để chỉ đạo, điều hành các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ.

Nổi bật là, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác hoàn thiện thể chế (tổ chức 2 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật); cụ thể hoá nhanh nhất các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tổng rà soát hệ thống pháp luật (đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng kế hoạch).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương báo cáo tại phiên họp - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Phó Thủ tướng đã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển KTXH; làm việc với nhiều bộ, ngành, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước về thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số" gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, trình Quốc hội phê duyệt Nghị quyết về hợp nhất các chương trình; chỉ đạo tổng kết năm học 2025-2026, triển khai năm học 2026-2027 và chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Cùng với đó, chỉ đạo theo dõi sát sao diễn biến tình hình thiên tai, bão lũ tại một số địa phương, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong công tác dự báo, kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả, giảm thiểu tác động tiêu cực tới sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.

Triển khai các cam kết của lãnh đạo cấp cao, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành ngoại giao (Hội nghị ngoại giao lần thứ 33); đảm bảo quốc phòng an ninh; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, các sự kiện chào mừng Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 9 và thời gian còn lại của năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Về tình hình, kết quả KTXH tháng 8 và 8 tháng năm 2026, phiên họp thống nhất đánh giá, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm.

Thu ngân sách nhà nước 8 tháng đạt 2,03 triệu tỷ đồng (bằng 80% dự toán). Xuất nhập khẩu 8 tháng đạt 770,14 tỷ USD, tăng 28,7%, trong đó xuất khẩu ước đạt 374,84 tỷ USD, tăng 22,4% (cao nhất từ 2021); nhập khẩu đạt 395,3 tỷ USD, tăng 35,3%; nhập siêu tháng 8 ở mức 120 triệu USD, giảm mạnh so với tháng trước (3,57 tỷ USD).

Giải ngân vốn đầu tư công hết tháng 8 đạt gần 510 nghìn tỷ đồng, bằng 49,8% kế hoạch. Đặc biệt, đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng, thu hút lượng vốn kỷ lục, trong 8 tháng, tổng vốn FDI đăng ký đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4%; vốn FDI thực hiện đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12%. Tỉ giá được giữ ổn định, là điều kiện thuận lợi để điều hành kinh tế vĩ mô.

Sản xuất nông nghiệp ổn định. Công nghiệp tiếp tục phát triển, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 14,4% so với cùng kỳ, 8 tháng ước tăng gần 12%; công nghiệp chế biến, chế tạo 8 tháng ước tăng 12,5%. Du lịch tăng trưởng mạnh, trong 8 tháng thu hút gần 16 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4%.

Các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài được tập trung xử lý, giải phóng nguồn lực lớn tồn đọng rất nhiều năm (đến hết tháng 8/2026 đã xử lý dứt điểm 2.684/4.899 dự án tồn đọng với tổng diện tích trên 102 nghìn ha và tổng mức đầu tư trên 2 triệu tỷ đồng). Tiến độ thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm được thúc đẩy; khởi công, khánh thành đồng loạt nhiều công trình chào mừng Quốc khánh 2/9.

Về hoàn thiện thể chế, đã trình Quốc hội thông qua 15 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến với 6 dự án luật tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất; ban hành 44 văn bản để cụ thể hóa các luật, nghị quyết (đến nay, cơ bản không còn nợ đọng văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã có hiệu lực – chỉ còn 1 văn bản chưa ban hành); ban hành 8 kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 3.

Đặc biệt, đã ban hành nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực thuế, đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó có chính sách giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu từ 10 tỷ đồng trở xuống.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027. Các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được đẩy mạnh, cả nước hiện đang triển khai 903 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 856.000 căn hộ, trong đó đã hoàn thành trên 300 dự án với quy mô trên 200.000 căn. Các hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng an ninh được giữ vững; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước được nâng lên. Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực, lạc quan về tình hình kinh tế Việt Nam và dự báo năm 2026 Việt Nam thuộc nhóm nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới; trong tháng 8, IMF đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 của nước ta lên 8,2%, tăng 1,1% từ mức 7,1% (tháng 4/2026).

Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện báo cáo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Quyết tâm cao nhất để đạt mục tiêu đề ra

Phát biểu khai mạc và kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, phiên họp diễn ra ngay sau Lễ Quốc khánh 2/9 và Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 và các nghị quyết của Kỳ họp Quốc hội, đây là thời điểm chúng ta cần "tăng tốc, bứt phá" phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2026.

Thủ tướng đánh giá, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, chúng ta đã nỗ lực tập trung hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến về những kết quả tích cực đã đạt được, Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức đòi hỏi phải có biện pháp cụ thể, quyết liệt hơn nữa. Theo đó, yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát còn đối mặt áp lực, thách thức. Hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn, tác động đến nguồn thu ngân sách.

Giải ngân vốn đầu tư công ở một số bộ và dự án trọng điểm chưa có nhiều chuyển biến tích cực, các dự án còn gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung vật liệu và lao động, chi phí tăng cao. Thúc đẩy xuất khẩu, giảm nhập siêu, hoạt động thị trường tài chính, tiền tệ, tín dụng còn đối mặt sức ép. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; tình hình thiên tai, lũ lụt dự báo diễn biến phức tạp, khó lường.

Các đại biểu dự phiên họp - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 9 và thời gian còn lại của năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo chủ chốt, Quốc hội, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, về hoàn thiện thể chế, Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm các văn bản còn nợ ban hành (1 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ 1/7/2026). Tập trung xây dựng 27 nghị định quy định chi tiết 14 luật, 1 nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, trong đó mỗi luật, nghị quyết chỉ ban hành 1 văn bản quy định chi tiết (trường hợp cần ban hành nhiều hơn phải thuyết minh rõ và chịu trách nhiệm về đề xuất của mình).

Đối với 2 luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ nhất tháng 4/2026, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, Thủ tướng yêu cầu các bộ khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 văn bản (3 nghị định, 1 quyết định) quy định chi tiết, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm hiệu lực của các luật, nghị quyết.

Cùng với đó, phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu (khoảng 45 dự án luật, nghị quyết) trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 bảo đảm chất lượng, tiến độ, nhất là các luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Đấu thầu, Ngân sách nhà nước hợp nhất, Đầu tư, Điện lực, Vệ sinh an toàn thực phẩm, Hình sự... Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hồ sơ 9 dự án luật, nghị quyết trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp Chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2026.

Thủ tướng cũng yêu cầu hoàn thiện báo cáo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch; ưu tiên nguồn lực rà soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực trước ngày 1/3/2027 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực chất Đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm về công tác xây dựng pháp luật.

Các bộ trưởng, trưởng ngành tiếp tục chỉ đạo, hoàn thiện việc lập, điều chỉnh các quy hoạch ngành thuộc lĩnh vực phụ trách, hoàn thành trong quý III/2026. Các bộ, cơ quan, địa phương tập trung bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch đã được phê duyệt.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Đặng Xuân Phong phát biểu tại phiên họp - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Thứ hai, về giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý; chủ động nhận diện những điểm nghẽn ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng để tập trung tháo gỡ (nhất là các ngành, địa phương là động lực và còn dư địa tăng trưởng lớn), bảo đảm "6 rõ", quyết tâm cao nhất để đạt mục tiêu đề ra. Kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, chủ động điều hành giá cả các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; tăng cường quản lý giá cả, thị trường, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi, tăng giá bất hợp lý.

Bộ Tài chính tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo; theo dõi sát diễn biến quốc tế và thị trường, giá cả trong nước, điều hành giá linh hoạt, hỗ trợ sản xuất. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; rà soát quy trình hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu theo hướng tăng cường phân loại rủi ro, đẩy nhanh xử lý các hồ sơ của doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, giảm chi phí về thời gian; tăng cường các biện pháp chống chuyển giá.

Bộ Tài chính tăng cường đôn đốc, thúc đẩy, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch được giao; tích cực thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển các thị trường vốn, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán để bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng, giảm phụ thuộc vào vốn tín dụng; khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp có vốn nhà nước gắn với niêm yết để tăng hàng hóa trên thị trường chứng khoán.

Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan xây dựng ngay văn bản hướng dẫn chương trình mục tiêu quốc gia tích hợp vừa được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư; tập trung tháo gỡ, giải ngân dứt điểm vốn năm 2026 và vốn kéo dài từ năm 2025 của các chương trình; xây dựng, trình ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian trong giai đoạn mới.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát giá cả, nhập siêu, bảo đảm thương mại cân bằng phục vụ mục tiêu tăng trưởng "2 con số" - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp hài hòa, chặt chẽ, thường xuyên với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác; tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các dự án trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; thường xuyên đánh giá"điểm cân bằng" giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, xác định ngưỡng cảnh báo; chủ động sử dụng các công cụ thuộc thẩm quyền để phát huy tối đa hiệu quả chính sách, giữ ổn định thanh khoản, phấn đấu giảm lãi suất cho vay; điều hành linh hoạt tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại để tăng thanh khoản cho nền kinh tế; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường hợp tác với các quỹ đầu tư và các định chế tài chính nhằm đa dạng hóa các nguồn vốn cho doanh nghiệp.

Thứ ba, về tăng cường xuất khẩu, phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát giá cả, nhập siêu, bảo đảm thương mại cân bằng phục vụ mục tiêu tăng trưởng "2 con số"; tập trung rà soát, phân loại và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, giải phóng nguồn lực cho phát triển và tăng trưởng; tích cực triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các buổi làm việc với các doanh nghiệp.

Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp… phân tích rõ các nhóm mặt hàng xuất khẩu giảm, các nhóm mặt hàng nhập siêu lớn để có giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu; đẩy nhanh tiến độ đàm phán các Hiệp định thương mại với một số đối tác mới để mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam; tăng tốc xúc tiến thương mại, nhất là xuất khẩu tới các thị trường mới như thị trường Halal, Mỹ Latin, châu Phi… Tận dụng ngay các đơn hàng xuất khẩu, đặc biệt các mặt hàng các nước đang có nhu cầu cao như: điện tử, máy móc, nông thuỷ sản. Tiếp tục phát triển thị trường, kích cầu tiêu dùng trong nước.

Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu và các loại năng lượng; bảo đảm ổn định nguồn cung năng lượng, cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; khẩn trương hoàn thiện phương án về hệ thống phân phối xăng dầu; tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc, sớm khôi phục hoạt động các nhà máy sản xuất xăng sinh học, đẩy nhanh tiến độ các dự án điện, dầu khí trọng điểm.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tích cực chỉ đạo hoàn thiện phê duyệt các nhiệm vụ công nghệ chiến lược theo thẩm quyền bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng cơ chế điều phối nguồn vật liệu xây dựng liên vùng, liên tỉnh bảo đảm nguồn vật liệu cho các công trình, dự án quan trọng quốc gia (hoàn thành trong tháng 10/2026); tích cực đàm phán ký kết các nghị định thư cho nông sản Việt Nam xuất khẩu sang các nước; đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ mã số vùng trồng, vùng nuôi, cơ sở đóng gói, cơ sở chế biến phục vụ xuất khẩu, kiểm định; làm việc với các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp… thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu; chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn hồ đập.

Bộ Xây dựng tích cực phối hợp với các cơ quan, địa phương kịp thời thực hiện các giải pháp bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, dự án xây dựng các tuyến đường sắt, các dự án phục vụ APEC; khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Nghị quyết về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030; có giải pháp bố trí luồng ưu tiên trong giai đoạn cao điểm xuất khẩu tại các cảng và cửa ngõ logistics lớn; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp tiếp tục rà soát quy định tại Thông tư 38 và Nghị định 168 về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là phối hợp làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị trong đó lưu ý đề xuất chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp FDI trong một số ngành, lĩnh vực then chốt gắn với điều kiện chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực…, đồng thời có giải pháp để lựa chọn doanh nghiệp trong nước có đủ năng lực tiếp nhận, làm chủ công nghệ được chuyển giao. Thể chế hóa ngay các nội dung của Nghị quyết 10 trong dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp cuối năm.

Thứ tư, về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số; tích cực chỉ đạo hoàn thiện phê duyệt các nhiệm vụ công nghệ chiến lược theo thẩm quyền bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, kết nối dữ liệu.

Bộ Khoa học và Công nghệ cụ thể hóa Khung kiến trúc tổng thể số quốc gia; khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, tiêu chí đánh giá tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp rà soát toàn bộ kinh phí khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số chưa giao; ưu tiên nguồn lực cho cơ sở dữ liệu trọng yếu, nền tảng dùng chung, an toàn, an ninh mạng và nhiệm vụ công nghệ chiến lược… đã đủ điều kiện triển khai; xác định cụ thể các bộ, ngành, địa phương tỷ lệ giải ngân vốn thấp để bố trí làm việc, báo cáo kết quả về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng đề nghị từng đồng chí thành viên Chính phủ phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt để thực hiện các mục tiêu đã đề ra - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Thứ năm, về các lĩnh vực văn hóa xã hội, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tập trung quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, ưu tiên nguồn lực cho lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan, địa phương quán triệt và triển khai kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại buổi làm việc với các cơ quan về kết quả 1 năm triển khai Nghị quyết số 71 và công tác chuẩn bị năm học 2026-2027; tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới và khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú xã biên giới đất liền giai đoạn 1; hướng dẫn thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học; bảo đảm tốt chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; rà soát ngay việc cung ứng, bảo đảm sách giáo khoa, nhất là tại những nơi khó khăn; tập trung xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới đất liền khởi công đợt 2 theo đúng tiến độ.

Bộ Nội vụ và Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan, địa phương quán triệt và triển khai kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế.

Bộ Y tế tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là tại địa bàn thiên tai, bão lũ; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương triển khai các nhiệm vụ tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục; khẩn trương trình đề án hoàn thiện hệ thống phân phối dược và thiết bị y tế.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quán triệt và thực hiện hiệu quả "3 chuyển dịch lớn" và 4 nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam; tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thứ sáu, về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Ngoại giao chuẩn bị chu đáo các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong những tháng cuối năm; tích cực chuẩn bị cho các hoạt động năm APEC 2027 bảo đảm phát huy vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế. Các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai các hoạt động bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ.

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho ý kiến cụ thể để tiếp tục hoàn thiện, chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Nêu rõ thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều trong khi yêu cầu đặt ra hết sức nặng nề, Thủ tướng đề nghị từng đồng chí thành viên Chính phủ phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt để thực hiện các mục tiêu đã đề ra.