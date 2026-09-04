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Boeing hoàn tất bàn giao vệ tinh O3b mPOWER cho mạng Internet vệ tinh

Công Trí

Công Trí

11:05 | 04/09/2026
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Tập đoàn Boeing vừa khép lại chương trình chế tạo chòm vệ tinh O3b mPOWER khi chuyển giao ba quả cuối cùng cho nhà cung cấp giải pháp không gian SES, tạo nền tảng cho mạng Internet vệ tinh tốc độ cao phục vụ người dùng di động, cơ quan chính phủ và doanh nghiệp trên khắp thế giới.
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Theo thông báo mới nhất, Boeing đã hoàn tất khâu sản xuất và bàn giao ba vệ tinh O3b mPOWER mang ký hiệu F11, F12 cùng F13 cho SES, qua đó kết thúc thắng lợi giai đoạn đầu của chương trình chòm 13 quả, một cột mốc mang tính lịch sử trong quan hệ đối tác chiến lược dài hạn giữa hai doanh nghiệp.

Bộ ba vệ tinh O3b mPOWER chuẩn bị chuyển tới Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral để hoàn thiện mạng internet vệ tinh 13 quả
Ba vệ tinh O3b mPOWER F11, F12, F13 xếp chồng trước khi rời El Segundo, California, phục vụ mạng internet vệ tinh của SES. Ảnh: Boeing

Ba tàu vũ trụ được chuyển giao đã khép lại chương trình, giúp SES gia tăng mạnh dung lượng mạng quỹ đạo tầm trung, tức là khả năng truyền tải dữ liệu số thành công và cung cấp băng thông rộng toàn cầu không gián đoạn cho khách hàng. Hiện đã có 10 vệ tinh O3b mPOWER hoạt động ổn định trên quỹ đạo, và chính hiệu năng thực tế của nhóm vệ tinh đang bay làm cơ sở để hai bên triển khai giai đoạn tiếp theo.

Việc bàn giao ba vệ tinh cuối cùng cho phép chúng tôi tăng tốc năng lực của chòm vệ tinh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn từ khối thương mại lẫn khối chính phủ”, ông Xavier Bertran, Giám đốc sản phẩm và đổi mới sáng tạo của SES, chia sẻ. Ông cho biết thêm hiệu năng ghi nhận từ 10 vệ tinh đang vận hành trên quỹ đạo đã xác nhận tính đúng đắn của kiến trúc hệ thống, đồng thời việc hoàn thiện toàn bộ hệ thống O3b mPOWER khẳng định vị thế dẫn đầu của SES ở quỹ đạo tầm trung và thúc đẩy lộ trình đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

Bộ ba vệ tinh O3b mPOWER chuẩn bị chuyển tới Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral để hoàn thiện mạng internet vệ tinh 13 quả. Ảnh: Boeing

Danh sách khách hàng đang khai thác mạng quỹ đạo tầm trung của SES trải rộng nhiều lĩnh vực, bao gồm các hãng tàu du lịch biển, tổ chức chính phủ, đơn vị dân sự, nhà mạng di động và hãng hàng không thương mại. Sở dĩ nhóm khách hàng đa dạng như vậy cùng chọn hạ tầng của SES là nhờ công nghệ tải trọng do Boeing phát triển, từng cho phép vệ tinh định tuyến băng thông linh hoạt, tập trung công suất búp sóng vào khu vực cần thiết và điều chỉnh dung lượng ngay tức thì để bám sát nhu cầu biến động của người dùng. Nhờ khả năng đó, nhiều cộng đồng trước đây nằm ngoài vùng phủ của hạ tầng viễn thông mặt đất đã có thể tiếp cận Internet, như học sinh ở vùng hẻo lánh có thể kết nối trực tuyến để làm bài tập, hay bác sĩ tại những ngôi làng nhỏ có thể triển khai hoạt động khám chữa bệnh từ xa cho người dân.

Thành tích vận hành mà chòm vệ tinh O3b mPOWER tạo dựng trên quỹ đạo đang đóng vai trò chuẩn kỹ thuật tham chiếu cho những hệ thống trọng yếu phục vụ an ninh quốc gia. Boeing sử dụng phiên bản gia cường của kiến trúc tải trọng định nghĩa bằng phần mềm đã được kiểm chứng để thiết kế và chế tạo hệ thống WGS-11 và WGS-12 thuộc chương trình thông tin vệ tinh băng rộng toàn cầu cho Lực lượng Không gian Mỹ, song song với chương trình thông tin vệ tinh chiến lược thế hệ mới ESS. Khi nền tảng tàu vũ trụ 702X mang theo tải trọng định nghĩa bằng phần mềm của O3b mPOWER, Boeing sở hữu một hệ thống lưỡng dụng đã chuẩn hóa, tối ưu cho các chòm vệ tinh hiệu năng cao cần giao hàng nhanh ở bất kỳ quỹ đạo nào.

Hướng đi của Boeing là tận dụng phần cứng thương mại đã trưởng thành và được kiểm chứng trong không gian để phục vụ các chương trình quốc phòng. Bằng cách chuyển giao những hệ thống thương mại đã hoàn thiện sang ứng dụng quốc phòng, hãng mang tới cho khách hàng thuộc lực lượng liên quân một dây chuyền sản xuất sẵn có, hướng tới giảm thiểu rủi ro về tiến độ.

Chòm vệ tinh O3b mPOWER vận hành đầy đủ chứng minh hiệu quả của các công nghệ tải trọng định nghĩa bằng phần mềm do chúng tôi phát triển, thể hiện qua việc giành được những nhiệm vụ khắt khe nhất từ khách hàng thương mại, lực lượng liên quân và quân đội đồng minh”, ông Ryan Reid, Chủ tịch Boeing Satellite Systems International, nhận định. Theo ông, quan hệ hợp tác lâu dài với SES cho thấy cam kết bám sát ưu tiên của khách hàng cùng khả năng đổi mới công nghệ, mở rộng giới hạn của ngành thông tin liên lạc vệ tinh.

Ở bước tiếp theo, Boeing và SES cùng chuẩn bị cho đợt phóng ba vệ tinh O3b mPOWER từ khu vực bờ biển vũ trụ bang Florida, dự kiến diễn ra trong tháng 9. Sau khi hoàn thành các hoạt động nâng quỹ đạo và khởi tạo hệ thống, ba vệ tinh được kỳ vọng chính thức đưa vào khai thác từ giữa năm 2027, thời điểm mạng internet vệ tinh của SES đạt cấu hình đầy đủ với toàn bộ 13 quả cùng hoạt động.

vệ tinh O3b mPOWER Boeing O3b mPOWER quỹ đạo tầm trung MEO nền tảng 702X internet vệ tinh

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,100 148,500
Hà Nội - PNJ 145,100 148,500
Đà Nẵng - PNJ 145,100 148,500
Miền Tây - PNJ 145,100 148,500
Tây Nguyên - PNJ 145,100 148,500
Đông Nam Bộ - PNJ 145,100 148,500
Cập nhật: 05/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,560 14,860
Miếng SJC Nghệ An 14,560 14,860
Miếng SJC Thái Bình 14,560 14,860
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,560 14,910
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,560 14,910
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,560 14,910
NL 99.99 13,700
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,600
Trang sức 99.9 14,220 14,820
Trang sức 99.99 14,230 14,830
Cập nhật: 05/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,456 14,862
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Thi sát hạch lái xe bổ sung bài thi giữ khoảng cách từ năm 2027

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Có mặt tại IFA 2026, ECOVACS tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong

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JBL EasySing Mic Mini và Mini Duo: sân khấu trong lòng bàn tay

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Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

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Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

Trung Quốc sẽ thiếu máy bay không người lái khi chiến tranh nổ ra

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Chuyển đổi số

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Biến cố với Chủ tịch Tạ Công Hoan, Nhiệt điện Hải Phòng kiện toàn lãnh đạo

Biến cố với Chủ tịch Tạ Công Hoan, Nhiệt điện Hải Phòng kiện toàn lãnh đạo

Hà Nội cho phép thử nghiệm công nghệ sản xuất tổng oxit đất hiếm trên 95%

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Bắt Thứ trưởng Bộ Y tế, lộ đường dây nâng giá thiết bị y tế

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Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
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Nhận định chứng khoán 4/9: VN-Index giữ SMA 100 ngày sau nến rút chân

Chứng khoán 3/9: VN-Index lùi về 1.827 điểm, nhóm tài chính giảm sâu

Chứng khoán 3/9: VN-Index lùi về 1.827 điểm, nhóm tài chính giảm sâu

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KienlongBank lãi tăng 27,62%, chi phí dự phòng và chi cho hạ tầng công nghệ giảm

KienlongBank lãi tăng 27,62%, chi phí dự phòng và chi cho hạ tầng công nghệ giảm

Hà Nội đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp công nghệ

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SHB Finance chính thức đổi tên thành SFinance sau thương vụ 3.600 tỷ đồng

SHB Finance chính thức đổi tên thành SFinance sau thương vụ 3.600 tỷ đồng

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BYD Việt Nam khởi động 'Chiến dịch 120 ngày thần tốc'

Thi sát hạch lái xe bổ sung bài thi giữ khoảng cách từ năm 2027

Thi sát hạch lái xe bổ sung bài thi giữ khoảng cách từ năm 2027

Buồng lái mô phỏng máy bay A220 sẽ có mặt tại Trung tâm đào tạo Airbus tại Châu Á

Buồng lái mô phỏng máy bay A220 sẽ có mặt tại Trung tâm đào tạo Airbus tại Châu Á

Mitsubishi Pajero thế hệ mới trở lại với khung gầm rời, máy dầu 2.4L

Mitsubishi Pajero thế hệ mới trở lại với khung gầm rời, máy dầu 2.4L

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DRX mở rộng sang lĩnh vực phim truyền hình và phát hành game mobile

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T1 và Gen.G cùng giành vé dự Chung Kết Thế Giới 2026

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GTA VI hé lộ loạt nâng cấp đáng chú ý qua 26 phút gameplay

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