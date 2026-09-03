Công nghệ số
Viễn thông - Internet

Ấn Độ xem xét thay thiết bị viễn thông cũ của Huawei và ZTE

Đạt Xanh

Đạt Xanh

16:18 | 03/09/2026
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Ấn Độ đang xem xét kế hoạch thay thiết bị viễn thông cũ của Huawei và ZTE trong mạng di động vì lo ngại an ninh, trong lúc Cục Viễn thông thu thập số liệu về chi phí thay thế.
Mạng 5G riêng bước vào giai đoạn thanh lọc quyết liệt EU bắt buộc loại bỏ thiết bị Huawei và ZTE trong vòng 3 năm Ấn Độ chuẩn bị đấu giá băng tần trị giá 23,1 tỷ USD thúc đẩy 5G và 6G

Theo Moneycontrol được trang chuyên ngành LightReading dẫn lại, Ấn Độ tính tới một chương trình mang tên tháo dỡ và thay thế, hướng tới việc rút dần khỏi hạ tầng mạng di động những thiết bị viễn thông Trung Quốc đã lỗi thời nhưng vẫn đang chạy. Kế hoạch mới dừng ở giai đoạn xem xét và chỉ khoanh vào lớp thiết bị cũ, song bản thân việc chính quyền đặt vấn đề đã cho thấy tính toán an ninh mạng lưới đang lấn dần lên tính toán thương mại.

Ấn Độ đánh giá quy mô và chi phí thay thiết bị viễn thông cũ của Huawei và ZTE trong mạng lưới
Ấn Độ đánh giá quy mô và chi phí thay thiết bị viễn thông cũ của Huawei và ZTE trong mạng lưới.

Chính phủ Ấn Độ hiện yêu cầu các nhà khai thác viễn thông báo cáo chi tiết mức độ sử dụng thiết bị của những nhà cung cấp Trung Quốc, trong đó có Huawei và ZTE, đồng thời ước tính khoản tiền phải bỏ ra nếu thay toàn bộ số thiết bị viễn thông đang vận hành trên mạng lưới. Moneycontrol cho biết Cục Viễn thông Ấn Độ đảm nhận việc thu thập số liệu, nhưng làm thay mặt Bộ Nội vụ, và chính Bộ Nội vụ mới nắm quyền quyết định cuối cùng về việc có khởi động chương trình thay thế hay không.

Đợt rà soát tập trung vào lớp thiết bị được triển khai trước thời điểm Ấn Độ ban hành quy định buộc các nhà mạng chỉ mua thiết bị viễn thông từ những nhà cung cấp thuộc danh sách nguồn đáng tin cậy đã được phê duyệt. Theo nguồn tin của Moneycontrol, nhà cung cấp Trung Quốc đến nay vẫn chưa có được chứng nhận cần thiết, và vướng mắc này cản trở họ tham gia thị trường 5G Ấn Độ. Dù vậy, chính quyền vẫn cho phép thiết bị Trung Quốc đã lắp đặt trong mạng lưới tiếp tục hoạt động bình thường, nên chưa có lệnh buộc gỡ bỏ nào được ban hành.

Moneycontrol cho biết Reliance Jio, nhà mạng viễn thông lớn nhất Ấn Độ, chưa triển khai bất kỳ thiết bị nào của Trung Quốc, nên đứng ngoài phạm vi ảnh hưởng nếu chương trình được kích hoạt. Ngược lại, Bharti Airtel, Vodafone Idea cùng nhà mạng quốc doanh BSNL trước đây đều từng đưa thiết bị của các nhà sản xuất Trung Quốc vào mạng lưới, và ba doanh nghiệp kể trên sẽ chịu tác động trực tiếp.

Nếu loại thiết bị viễn thông Trung Quốc khỏi hạ tầng, các nhà mạng có thể phải chịu thêm chi phí lớn, trong khi chưa rõ khoản tiền này sẽ do ngân sách nhà nước hay doanh nghiệp chi trả. Chi phí càng tăng khi các nhà mạng Ấn Độ vẫn chưa thu hồi hết vốn đầu tư cho mạng 5G, đồng thời phải tiếp tục đầu tư mạnh vào cáp quang và nâng cấp hạ tầng mạng.

Trước Ấn Độ, Hoa Kỳ đã triển khai chiến dịch trên diện rộng nhằm loại bỏ thiết bị viễn thông Trung Quốc, thường được gọi bằng cụm từ tháo dỡ và thay thế, đồng thời khuyến khích các đồng minh trên toàn thế giới cấm thiết bị 5G do nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp. Nếu Ấn Độ đi theo hướng tương tự, một trong những thị trường viễn thông lớn của châu Á sẽ trở thành mắt xích tiếp theo trong xu hướng phân tách chuỗi cung ứng hạ tầng số toàn cầu.

thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei ZTE Reliance Jio 5G Ấn Độ

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Hà Nội - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Miền Tây - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Cập nhật: 04/09/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,610 ▲70K 14,910 ▲70K
Miếng SJC Nghệ An 14,610 ▲70K 14,910 ▲70K
Miếng SJC Thái Bình 14,610 ▲70K 14,910 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,610 ▲70K 14,960 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,610 ▲70K 14,960 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,610 ▲70K 14,960 ▲70K
NL 99.99 13,750 ▲150K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,650 ▲150K
Trang sức 99.9 14,270 ▲70K 14,870 ▲70K
Trang sức 99.99 14,280 ▲70K 14,880 ▲70K
Cập nhật: 04/09/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,461 ▲7K 14,912 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,461 ▲7K 14,913 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,456 ▲7K 1,486 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,456 ▲7K 1,487 ▲1339K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,431 ▲7K 1,476 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 139,139 ▲693K 146,139 ▲693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 101,061 ▲525K 110,861 ▲525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,728 ▲476K 100,528 ▲476K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,395 ▲427K 90,195 ▲427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,409 ▲408K 86,209 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,905 ▲292K 61,705 ▲292K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
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Cập nhật: 04/09/2026 11:00
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Cập nhật: 04/09/2026 11:00
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Cập nhật: 04/09/2026 11:00
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THB 0 770 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 04/09/2026 11:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
EVNSPC cảnh báo giả mạo ứng dụng chăm sóc khách hàng

EVNSPC cảnh báo giả mạo ứng dụng chăm sóc khách hàng

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 8: Thời điểm tăng tốc, bứt phá với quyết tâm cao nhất

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 8: Thời điểm tăng tốc, bứt phá với quyết tâm cao nhất

Quy định mới về hoạt động mật mã dân sự

Quy định mới về hoạt động mật mã dân sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải sử dụng dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để dự báo, cảnh báo, nhưng không kỹ thuật hóa công tác tư tưởng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải sử dụng dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để dự báo, cảnh báo, nhưng không kỹ thuật hóa công tác tư tưởng

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Siêu phẩm mới vừa ra mắt nhà POCO có gì?

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Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

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Trung Quốc sẽ thiếu máy bay không người lái khi chiến tranh nổ ra

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7 bức ảnh ấn tượng từ kính viễn vọng vũ trụ

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Hà Nội cho phép thử nghiệm công nghệ sản xuất tổng oxit đất hiếm trên 95%

Hà Nội cho phép thử nghiệm công nghệ sản xuất tổng oxit đất hiếm trên 95%

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Nhận định chứng khoán 4/9: VN-Index giữ SMA 100 ngày sau nến rút chân

Nhận định chứng khoán 4/9: VN-Index giữ SMA 100 ngày sau nến rút chân

Chứng khoán 3/9: VN-Index lùi về 1.827 điểm, nhóm tài chính giảm sâu

Chứng khoán 3/9: VN-Index lùi về 1.827 điểm, nhóm tài chính giảm sâu

Doanh nghiệp nào có thể được Nhà nước thoái vốn?

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