Ấn Độ xem xét thay thiết bị viễn thông cũ của Huawei và ZTE

Theo Moneycontrol được trang chuyên ngành LightReading dẫn lại, Ấn Độ tính tới một chương trình mang tên tháo dỡ và thay thế, hướng tới việc rút dần khỏi hạ tầng mạng di động những thiết bị viễn thông Trung Quốc đã lỗi thời nhưng vẫn đang chạy. Kế hoạch mới dừng ở giai đoạn xem xét và chỉ khoanh vào lớp thiết bị cũ, song bản thân việc chính quyền đặt vấn đề đã cho thấy tính toán an ninh mạng lưới đang lấn dần lên tính toán thương mại.

Ấn Độ đánh giá quy mô và chi phí thay thiết bị viễn thông cũ của Huawei và ZTE trong mạng lưới.

Chính phủ Ấn Độ hiện yêu cầu các nhà khai thác viễn thông báo cáo chi tiết mức độ sử dụng thiết bị của những nhà cung cấp Trung Quốc, trong đó có Huawei và ZTE, đồng thời ước tính khoản tiền phải bỏ ra nếu thay toàn bộ số thiết bị viễn thông đang vận hành trên mạng lưới. Moneycontrol cho biết Cục Viễn thông Ấn Độ đảm nhận việc thu thập số liệu, nhưng làm thay mặt Bộ Nội vụ, và chính Bộ Nội vụ mới nắm quyền quyết định cuối cùng về việc có khởi động chương trình thay thế hay không.

Đợt rà soát tập trung vào lớp thiết bị được triển khai trước thời điểm Ấn Độ ban hành quy định buộc các nhà mạng chỉ mua thiết bị viễn thông từ những nhà cung cấp thuộc danh sách nguồn đáng tin cậy đã được phê duyệt. Theo nguồn tin của Moneycontrol, nhà cung cấp Trung Quốc đến nay vẫn chưa có được chứng nhận cần thiết, và vướng mắc này cản trở họ tham gia thị trường 5G Ấn Độ. Dù vậy, chính quyền vẫn cho phép thiết bị Trung Quốc đã lắp đặt trong mạng lưới tiếp tục hoạt động bình thường, nên chưa có lệnh buộc gỡ bỏ nào được ban hành.

Moneycontrol cho biết Reliance Jio, nhà mạng viễn thông lớn nhất Ấn Độ, chưa triển khai bất kỳ thiết bị nào của Trung Quốc, nên đứng ngoài phạm vi ảnh hưởng nếu chương trình được kích hoạt. Ngược lại, Bharti Airtel, Vodafone Idea cùng nhà mạng quốc doanh BSNL trước đây đều từng đưa thiết bị của các nhà sản xuất Trung Quốc vào mạng lưới, và ba doanh nghiệp kể trên sẽ chịu tác động trực tiếp.

Nếu loại thiết bị viễn thông Trung Quốc khỏi hạ tầng, các nhà mạng có thể phải chịu thêm chi phí lớn, trong khi chưa rõ khoản tiền này sẽ do ngân sách nhà nước hay doanh nghiệp chi trả. Chi phí càng tăng khi các nhà mạng Ấn Độ vẫn chưa thu hồi hết vốn đầu tư cho mạng 5G, đồng thời phải tiếp tục đầu tư mạnh vào cáp quang và nâng cấp hạ tầng mạng.

Trước Ấn Độ, Hoa Kỳ đã triển khai chiến dịch trên diện rộng nhằm loại bỏ thiết bị viễn thông Trung Quốc, thường được gọi bằng cụm từ tháo dỡ và thay thế, đồng thời khuyến khích các đồng minh trên toàn thế giới cấm thiết bị 5G do nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp. Nếu Ấn Độ đi theo hướng tương tự, một trong những thị trường viễn thông lớn của châu Á sẽ trở thành mắt xích tiếp theo trong xu hướng phân tách chuỗi cung ứng hạ tầng số toàn cầu.