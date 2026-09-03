SHB Finance chính thức đổi tên thành SFinance sau thương vụ 3.600 tỷ đồng

Chính thức đổi tên công ty tài chính SHB Finance thành SFinance

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cấp Giấy phép số 43/GP-NHNN ngày 10/7/2026 về việc thành lập và hoạt động Công ty Tài chính Tín dụng tiêu dùng TNHH Một thành viên SFinance. Cùng ngày, cơ quan quản lý ban hành Quyết định số 1606/QĐ-NHNN về việc chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, trước đây hoạt động với thương hiệu SHB Finance.

Sau chuyển đổi, doanh nghiệp có tên chính thức là Công ty Tài chính Tín dụng tiêu dùng TNHH Một thành viên SFinance, tên tiếng Anh SFinance FC LTD và tên giao dịch SFinance Company. Công ty có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trụ sở tại Tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, Hà Nội.

Toàn bộ vốn điều lệ của SFinance hiện thuộc sở hữu của Bank of Ayudhya Public Company Limited, còn được biết đến với thương hiệu Krungsri của Thái Lan. Krungsri là thành viên của Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), tập đoàn tài chính Nhật Bản đang nắm khoảng 76,88% vốn tại ngân hàng này.

Việc đổi tên diễn ra sau khi SHB hoàn tất lộ trình chuyển nhượng 100% vốn tại SHB Finance cho Krungsri. Hai bên ký thỏa thuận chuyển nhượng từ tháng 8/2021 theo hai giai đoạn. Đến tháng 6/2023, SHB hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn và sau đó tiếp tục thực hiện giao dịch đối với phần vốn còn lại. Tổng giá trị thương vụ được ước tính khoảng 3.600 tỷ đồng.

Trước khi hoàn tất chuyển đổi, SHB Finance cho biết mô hình sở hữu mới tạo nền tảng để doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng trong giai đoạn tiếp theo.