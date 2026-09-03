Novaland bán tài sản để xử lý nợ ra sao?

Bán 4 tài sản trị giá 11.266 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va, Novaland, đã bán thành công 4 tài sản với tổng giá trị 11.266 tỷ đồng trong kế hoạch xử lý tài sản trị giá 15.617 tỷ đồng. Nguồn tiền thu được phục vụ việc hoàn thành các nghĩa vụ nợ của tập đoàn.

Thông tin trên được Novaland trình bày trong báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026 đã được soát xét, công bố ngày 28/8.

Theo báo cáo, Novaland tiếp tục chào bán 5 tài sản. Tập đoàn đã ký hợp đồng nguyên tắc để bán 4 tài sản với tổng giá trị 3.931 tỷ đồng và nhận thư đề nghị từ người mua đối với một tài sản trị giá 420 tỷ đồng.

Báo cáo không công bố tên, vị trí hoặc bên mua các tài sản này. Ban Tổng Giám đốc Novaland kỳ vọng có thể hoàn tất những giao dịch còn lại trong vòng 12 tháng kể từ ngày lập báo cáo.

Việc bán tài sản là một trong những phương án Novaland đưa ra để duy trì thanh khoản. Tập đoàn đồng thời cơ cấu các khoản vay, tìm nguồn vốn mới, hoàn thiện pháp lý dự án, thu tiền từ khách hàng và đề nghị cổ đông lớn hỗ trợ tài chính khi cần thiết.

Hơn 16.700 tỷ đồng nợ đáo hạn chưa thể thanh toán

Tại ngày 30/6/2026, tổng dư nợ gốc vay và trái phiếu của Novaland ở mức 72.911 tỷ đồng. Từ ngày 1/7 đến thời điểm báo cáo bán niên được phê chuẩn, tập đoàn đã thanh toán 2.417 tỷ đồng nợ gốc.

Novaland cho biết chưa thể thanh toán một số khoản vay và trái phiếu đã đáo hạn, với tổng dư nợ gốc 16.716 tỷ đồng. Chủ nợ và trái chủ đã đồng ý gia hạn một phần nghĩa vụ, tương ứng 3.244 tỷ đồng. Doanh nghiệp tiếp tục đàm phán để cơ cấu phần còn lại.

Đơn vị soát xét Moore AISC lưu ý dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Novaland trong 6 tháng đầu năm 2026 ở mức âm. Tập đoàn cũng chưa thực hiện một số nghĩa vụ nợ ngắn hạn đến hạn liên quan đến vay vốn, trái phiếu và các khoản phải trả.

Theo Moore AISC, các sự kiện và điều kiện này có thể dẫn đến nghi ngờ lớn về khả năng hoạt động liên tục của Novaland. Việc lập báo cáo trên giả định hoạt động liên tục phụ thuộc vào khả năng tập đoàn thực hiện thành công các kế hoạch cải thiện thanh khoản.

Tuy nhiên, đơn vị soát xét không đưa ra kết luận ngoại trừ. Moore AISC kết luận không phát hiện vấn đề khiến đơn vị này cho rằng báo cáo tài chính hợp nhất bán niên không phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu.

“Vấn đề cần nhấn mạnh” vì vậy không đồng nghĩa với kết luận Novaland mất khả năng hoạt động. Nội dung này cảnh báo người đọc rằng khả năng duy trì hoạt động của doanh nghiệp vẫn phụ thuộc vào việc bán tài sản, cơ cấu nợ, huy động vốn và tạo dòng tiền trong thời gian tới.

Lợi nhuận tăng nhưng dòng tiền kinh doanh vẫn âm

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Novaland ghi nhận doanh thu thuần gần 5.096 tỷ đồng, tăng khoảng 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.772 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 666 tỷ đồng.

Kết quả được hỗ trợ bởi việc bàn giao sản phẩm tại Aqua City, NovaWorld Ho Tram, Victoria Village, cùng lợi nhuận từ chuyển nhượng vốn và thu hồi một số khoản đầu tư.

Dù vậy, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn âm hơn 3.600 tỷ đồng. Tập đoàn đã chi gần 2.700 tỷ đồng để trả lãi vay trong kỳ. Các khoản phải thu và hàng tồn kho tiếp tục hút một lượng vốn lớn.

Tại ngày 30/6, hàng tồn kho sau dự phòng của Novaland đạt khoảng 157.712 tỷ đồng, tăng hơn 4.387 tỷ đồng so với đầu năm. Phần lớn tài sản của doanh nghiệp vẫn nằm trong các dự án bất động sản đang xây dựng hoặc chờ hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Khoảng cách giữa lợi nhuận kế toán và dòng tiền cho thấy kết quả tái cấu trúc chưa thể đánh giá qua con số lợi nhuận đơn lẻ. Khả năng thu tiền từ khách hàng, hoàn tất chuyển nhượng tài sản và tiếp cận vốn vay mới sẽ quyết định nguồn tiền thực tế để Novaland trả nợ.

Kỳ vọng giải ngân thêm 13.145 tỷ đồng tín dụng

Novaland cho biết đã được các ngân hàng phê duyệt hạn mức tín dụng mới tổng cộng 20.265 tỷ đồng. Đến thời điểm lập báo cáo, doanh nghiệp đã giải ngân 7.120 tỷ đồng và kỳ vọng nhận thêm 13.145 tỷ đồng trong 12 tháng tiếp theo.

Nguồn vốn này dự kiến được dùng để thi công các dự án, thanh toán cho nhà cung cấp và bảo đảm tiến độ bàn giao sản phẩm. Khi dự án hoàn thiện pháp lý và được tiếp tục xây dựng, doanh nghiệp có thể mở bán, thu tiền theo hợp đồng và tạo dòng tiền để xử lý nợ.

Tập đoàn cũng đang triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số tiền huy động dự kiến được ưu tiên thanh toán các khoản vay và trái phiếu.

Ban lãnh đạo Novaland cho rằng các biện pháp trên sẽ cung cấp đủ vốn lưu động để doanh nghiệp hoạt động và đáp ứng nghĩa vụ đến hạn trong ít nhất 12 tháng. Song, kết quả vẫn phụ thuộc vào tiến độ pháp lý dự án, khả năng bán tài sản, sự đồng thuận của chủ nợ và điều kiện thị trường vốn.

Với nhà đầu tư, con số cần theo dõi trong các kỳ báo cáo tới không chỉ là lợi nhuận. Dòng tiền kinh doanh, số nợ quá hạn được cơ cấu, tiền thu từ bán tài sản và tiến độ giải ngân tín dụng mới sẽ phản ánh rõ hơn sức khỏe tài chính của Novaland.