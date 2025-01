Novaland nói gì việc bị bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đòi 2.500 tỷ đồng

Hình minh họa.

Trong thông cáo phát đi chiều 3/10, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã CK: NVL) cho biết năm 2022, tập đoàn có hợp tác với vai trò là đơn vị phát triển dự án Khu công nghiệp và Khu đô thị Việt Phát do CTCP Đầu tư Tân Thành Long An (Tân Thành Long An) làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển một số hoạt động ban đầu cho dự án, Tân Thành Long An đã đề nghị Novaland tạm ngưng thực hiện việc phát triển dự án này.

Ngoài ra, Novaland khẳng định không nhận được ủy quyền hay có bất kỳ hợp tác nào khác với Tân Thành Long An trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh cũng như phát hành các lô trái phiếu.

"Do đó, trong phiên tòa xét xử vụ án hình sự Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (ngày 1/10/2024), việc bà Trương Mỹ Lan đề xuất được đàm phán với Tập đoàn Novaland về số tiền 2.500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án do liên quan đến Công ty Tân Thành Long An và dự án Việt Phát là hoàn toàn không có căn cứ" - thông cáo của Novaland nêu.

Đối với các thông tin về gói trái phiếu An Đông, chuỗi khách sạn Liberty, tập đoàn của ông Bùi Thành Nhơn khẳng định không liên quan đến việc phát hành và sử dụng gói trái phiếu hay nhận chuyển nhượng dự án.