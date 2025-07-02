Cuối tháng 6 vừa qua, thị trường thanh toán số Việt Nam chứng kiến sự ra đời của một doanh nghiệp mới mang tên Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone. Doanh nghiệp này được thành lập từ sự hợp tác của ba doanh nghiệp lớn: Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Ngân hàng Techcombank và Tập đoàn One Mount Group.

Cơ cấu vốn và lãnh đạo công ty mới

Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone có vốn điều lệ 300 tỷ đồng với cơ cấu cổ đông rõ ràng. MobiFone nắm vai trò chủ đạo khi góp 153 tỷ đồng, chiếm 51% vốn. One Mount Group đóng góp 114 tỷ đồng tương ứng 38% cổ phần. Techcombank tham gia với 33 tỷ đồng, nắm 11% vốn còn lại.

Thông tin Công ty Cổ phẩn Thanh toán số MobiFone được thành lập ngày 27/6/2025. Ảnh chụp màn hình

Vị trí Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật thuộc về ông Phan Thanh Sơn. Ông Sơn sinh năm 1974, có bằng thạc sỹ Kinh tế từ Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông từng giữ chức Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối ngân hàng giao dịch toàn cầu tại Techcombank.

Hội đồng quản trị Techcombank miễn nhiệm ông Sơn khỏi chức vụ Phó tổng giám đốc chỉ một ngày trước khi Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone chính thức hoạt động. Điều này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tính toán chiến lược của các bên.

Công ty đặt trụ sở tại tầng 30 Tòa tháp C5 D'Capital, số 119 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội (phường Trung Hòa, Hà Nội trước đây). Ngành nghề kinh doanh chính tập trung vào các dịch vụ trung gian thanh toán theo giấy phép của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, công ty sẽ cung cấp dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ bù trừ điện tử, dịch vụ cổng thanh toán điện tử và các dịch vụ hỗ trợ thu chi hộ. Những lĩnh vực này đều có tiềm năng tăng trưởng mạnh trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sôi động tại Việt Nam.

MobiFone là một trong những doanh nghiệp viễn thông lớn nhất Việt Nam với hơn 32 năm kinh nghiệm, phục vụ hàng chục triệu thuê bao trên toàn quốc. Đến cuối năm 2023, tổng tài sản của MobiFone đạt 31.630 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu khoảng 23.144 tỷ đồng. MobiFone có doanh thu công ty mẹ năm 2024 ước đạt gần 23.500 tỷ đồng, đạt 90,3% so với kế hoạch năm 2024, thiếu khoảng 2.500 tỷ đồng mới đạt kế hoạch đề ra năm 2024. Mức doanh thu này chỉ đạt 90,1% cùng kỳ năm 2023. MobiFone đặt mục tiêu năm 2025 đạt doanh thu gần 26.000 tỷ đồng và lợi nhuận ở mức gần 1.800 tỷ đồng.

MobiFone tiếp tục khẳng định vị thế tài chính vững mạnh, duy trì tỷ lệ vay nợ thấp, đồng thời đẩy mạnh phát triển các dịch vụ số như điện toán đám mây, AI, 5G và các nền tảng công nghệ mới, hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn công nghệ tiên phong vào năm 2030

Techcombank đóng góp chuyên môn ngân hàng và kinh nghiệm về thanh toán điện tử. Ngân hàng này luôn đi đầu trong ứng dụng công nghệ và có hệ sinh thái dịch vụ tài chính hoàn chỉnh tại Việt Nam.

One Mount Group mang lại năng lực công nghệ và kinh nghiệm vận hành các nền tảng số. Tập đoàn này hiện quản lý ba nền tảng chính: VinShop thuộc One Mount Distribution, OneU thuộc One Mount Consumer và OneHousing thuộc One Mount Real Estate.

Thị trường thanh toán số Việt Nam và vị thế độc quyền

Thị trường dịch vụ trung gian thanh toán tại Việt Nam hiện tại có cơ cấu khá đặc biệt. Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đang nắm giữ vị thế độc quyền trong hai lĩnh vực quan trọng nhất: chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử. NAPAS là đơn vị duy nhất được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cung cấp dịch vụ chuyển mạch tài chính, đồng thời vận hành toàn bộ hạ tầng thanh toán điện tử quốc gia.

Trong khi đó, lĩnh vực cổng thanh toán điện tử và dịch vụ thu chi hộ có sự cạnh tranh sôi động hơn. Các tên tuổi lớn như MoMo, VNPay, ZaloPay, Viettel Paygate, JETPAY, 9Pay, Viettel Money và Ngân Lượng đều có giấy phép hoạt động trong các lĩnh vực này. Sự đa dạng này tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy đổi mới và cải thiện chất lượng dịch vụ.

Thị trường thanh toán số Việt Nam đang trải qua giai đoạn tăng trưởng nhanh. Người dân ngày càng quen thuộc với các hình thức thanh toán không tiền mặt. Chính phủ cũng thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số và thanh toán không tiền mặt.

Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone được thành lập trong bối cảnh này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone sẽ tham gia vào các lĩnh vực mà NAPAS đang độc quyền, đặc biệt là chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử. Điều này có thể mở ra cơ hội phá vỡ tình trạng độc quyền kéo dài nhiều năm trong ngành thanh toán tại Việt Nam.

Ngoài ra, việc thành lập Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone diễn ra trong bối cảnh chính sách thuận lợi từ phía Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Quyết định 149/QĐ-TTg về Chiến lược Tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030 ngày 22/01/2020 đã mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp mới. Điểm quan trọng nhất trong quyết định này là cam kết cho phép thêm các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử.

Mục tiêu của chính sách này rất rõ ràng: tăng tính cạnh tranh trong thị trường thanh toán, đảm bảo an ninh an toàn, nâng cao hiệu quả xử lý và quan trọng nhất là giảm phí giao dịch cho người dân và doanh nghiệp. Đây chính là tín hiệu mạnh mẽ từ Chính phủ muốn chấm dứt tình trạng độc quyền kéo dài nhiều năm trong lĩnh vực thanh toán.

Từ góc độ người tiêu dùng, việc phá vỡ độc quyền thường mang lại lợi ích thiết thực như phí dịch vụ thấp hơn, chất lượng dịch vụ tốt hơn và nhiều tính năng mới. Doanh nghiệp cũng có thêm lựa chọn về nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.