Danh sách đội tuyển LMHT Việt Nam tham dự Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á - ECA 2025

Giới thiệu bộ môn Liên minh Huyền thoại tại ECA 2025

Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á sẽ chính thức diễn ra từ ngày 19 đến 22/11/2025, tại thành phố Cần Thơ. Giải do Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) và Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ phối hợp tổ chức.

Giải đấu quy tụ khoảng 100 vận động viên đến từ 7 quốc gia gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Các bộ môn thi đấu bao gồm Liên Minh Huyền Thoại, Đột Kích, cùng bộ môn trình diễn Stepin – vũ đạo thể thao số.

Lịch trình và thể thức các bộ môn Esport tại ECA 2025

Trong đó, Liên minh Huyền thoại là một trong những nội dung thu hút sự quan tâm lớn nhất của người hâm mộ, bởi đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một giải đấu châu lục có sự tham gia của nhiều đội tuyển quốc gia trong khu vực.

Về thể thức thi đấu, Liên Minh Huyền thoại trải qua hai vòng đấu. Tại Vòng Bảng (20/11 - 21/11), 5 đội bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan,Việt Nam; sẽ thi đấu Bo1 nhằm chọn ra 2 cái tên xuất sắc nhất đi tiếp vào Vòng Chung Kết (22/11). Tại đây, 2 đội sẽ quyết đấu theo thể thức Bo3 dể chọn ra nhà vô địch.

Đội hình đội tuyển Việt Nam tham dự bộ môn Liên minh Huyền thoại tại ECA 2025

Đội hình bao gồm 5 thành viên, tương ứng với 5 vị tri trên bản đồ Liên Minh Huyền thoại, cùng đội ngũ ban huấn luyện.

Đội hình đội tuyển Việt Nam bộ môn Liên minh Huyền thoại tại ECA 2025

Đường trên – Kiaya: Kiaya tiếp tục khẳng định vị thế là người chơi đường trên hàng đầu khu vực APAC. Anh là gương mặt nổi bật và cũng là trụ cột của GAM Esports suốt nhiều mùa giải.

Đi rừng – Hizto: Tuy chỉ mới sinh năm 2007 và vừa bước lên sân khấu chuyên nghiệp tại LCP mùa 2025, Hizto đã nhanh chóng thể hiện tiềm năng lớn, trở thành một trong những tân binh sáng giá nhất của LMHT Việt Nam.

Đường giữa – Kati: Kati mang đến sự ổn định và kinh nghiệm dày dặn. Với bảng thành tích nổi bật, anh hiện được xem là mid laner giàu thành tựu nhất của Việt Nam.

Xạ thủ – Eddie: Eddie đang là một trong những xạ thủ nổi bật nhất của khu vực. Anh được kỳ vọng sẽ mang đến hỏa lực mạnh mẽ và không ngần ngại đối đầu những đối thủ hàng đầu từ Hàn Quốc hay Trung Quốc.

Hỗ trợ – Bie: Bie nổi tiếng với khả năng hỗ trợ chắc chắn và kỹ năng điều phối giao tranh. Anh luôn nằm trong nhóm tuyển thủ được nhiều đội mạnh săn đón, từng khoác áo GAM Esports, Team Whales và MGN Vikings Esports.

Ban huấn luyện – SofM, Ciel, Suga: Bộ đôi SofM – Suga (thuộc MVKE) kết hợp cùng Ciel từ TSW chịu trách nhiệm chiến thuật và dẫn dắt đội tuyển. Sự hiện diện của SofM, một trong những tuyển thủ xuất sắc nhất lịch sử LMHT Việt Nam, hứa hẹn giúp đội tự tin hơn trong công tác ban/pick và triển khai chiến thuật.

Với đội hình quy tụ những tuyển thủ giàu kinh nghiệm lẫn tài năng trẻ triển vọng, cùng sự dẫn dắt của ban huấn luyện chất lượng cao, Đội tuyển Liên minh Huyền thoại Việt Nam bước vào ECA 2025 với sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ.

Lần đầu tiên đăng cai một giải đấu tầm châu lục, Việt Nam không chỉ hướng đến mục tiêu tranh chấp huy chương mà còn mong muốn khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Esports nước nhà trên bản đồ khu vực.

Giải đấu tại Cần Thơ hứa hẹn sẽ là cơ hội để các tuyển thủ thể hiện bản lĩnh, đồng thời tạo dấu ấn mạnh mẽ cho phong trào Esports Việt Nam trong năm 2025.