Gaming
Esports

Danh sách đội tuyển LMHT Việt Nam tham dự Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á - ECA 2025

Thành Biên

Thành Biên

22:44 | 15/11/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Với vị thế chủ nhà, Đội tuyển Việt Nam đem đến Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á - ECA 2025 đội hình mạnh, với mục tiêu cạnh tranh tấm huy chương vàng bộ môn Liên minh Huyền thoại.
Cần Thơ đăng cai giải vô địch Thể thao điện tử châu Á 2025 Cần Thơ đăng cai giải vô địch Thể thao điện tử châu Á 2025

Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á (Esports Championships Asia – ECA 2025) sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay tại Cần ...
Chốt danh sách đội tuyển Đột kích Việt Nam tham gia Giải đấu Esports Championship Asia 2025 Chốt danh sách đội tuyển Đột kích Việt Nam tham gia Giải đấu Esports Championship Asia 2025

Tham dự Esports Championship Asia 2025 (ECA 2025), Việt Nam đem đến giải đấu lực lượng mạnh, dày dặn kinh nghiệm, nhằm hướng đến mục ...
FC Pro Festival 2025: Việt Nam xuất sắc giành vị trí Á quân FC Pro Festival 2025: Việt Nam xuất sắc giành vị trí Á quân

Tối 9/11, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội bóng đá FC Pro Festival 2025 ...

Giới thiệu bộ môn Liên minh Huyền thoại tại ECA 2025

Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á sẽ chính thức diễn ra từ ngày 19 đến 22/11/2025, tại thành phố Cần Thơ. Giải do Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) và Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ phối hợp tổ chức.

Giải đấu quy tụ khoảng 100 vận động viên đến từ 7 quốc gia gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Các bộ môn thi đấu bao gồm Liên Minh Huyền Thoại, Đột Kích, cùng bộ môn trình diễn Stepin – vũ đạo thể thao số.

Lịch trình và thể thức các bộ môn Esport tại ECA 2025
Lịch trình và thể thức các bộ môn Esport tại ECA 2025

Trong đó, Liên minh Huyền thoại là một trong những nội dung thu hút sự quan tâm lớn nhất của người hâm mộ, bởi đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một giải đấu châu lục có sự tham gia của nhiều đội tuyển quốc gia trong khu vực.

Về thể thức thi đấu, Liên Minh Huyền thoại trải qua hai vòng đấu. Tại Vòng Bảng (20/11 - 21/11), 5 đội bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan,Việt Nam; sẽ thi đấu Bo1 nhằm chọn ra 2 cái tên xuất sắc nhất đi tiếp vào Vòng Chung Kết (22/11). Tại đây, 2 đội sẽ quyết đấu theo thể thức Bo3 dể chọn ra nhà vô địch.

Đội hình đội tuyển Việt Nam tham dự bộ môn Liên minh Huyền thoại tại ECA 2025

Đội hình bao gồm 5 thành viên, tương ứng với 5 vị tri trên bản đồ Liên Minh Huyền thoại, cùng đội ngũ ban huấn luyện.

Đội hình đội tuyển Việt Nam bộ môn Liên minh Huyền thoại tại ECA 2025.
Đội hình đội tuyển Việt Nam bộ môn Liên minh Huyền thoại tại ECA 2025

Đường trên – Kiaya: Kiaya tiếp tục khẳng định vị thế là người chơi đường trên hàng đầu khu vực APAC. Anh là gương mặt nổi bật và cũng là trụ cột của GAM Esports suốt nhiều mùa giải.

Đi rừng – Hizto: Tuy chỉ mới sinh năm 2007 và vừa bước lên sân khấu chuyên nghiệp tại LCP mùa 2025, Hizto đã nhanh chóng thể hiện tiềm năng lớn, trở thành một trong những tân binh sáng giá nhất của LMHT Việt Nam.

Đường giữa – Kati: Kati mang đến sự ổn định và kinh nghiệm dày dặn. Với bảng thành tích nổi bật, anh hiện được xem là mid laner giàu thành tựu nhất của Việt Nam.

Xạ thủ – Eddie: Eddie đang là một trong những xạ thủ nổi bật nhất của khu vực. Anh được kỳ vọng sẽ mang đến hỏa lực mạnh mẽ và không ngần ngại đối đầu những đối thủ hàng đầu từ Hàn Quốc hay Trung Quốc.

Hỗ trợ – Bie: Bie nổi tiếng với khả năng hỗ trợ chắc chắn và kỹ năng điều phối giao tranh. Anh luôn nằm trong nhóm tuyển thủ được nhiều đội mạnh săn đón, từng khoác áo GAM Esports, Team Whales và MGN Vikings Esports.

Ban huấn luyện – SofM, Ciel, Suga: Bộ đôi SofM – Suga (thuộc MVKE) kết hợp cùng Ciel từ TSW chịu trách nhiệm chiến thuật và dẫn dắt đội tuyển. Sự hiện diện của SofM, một trong những tuyển thủ xuất sắc nhất lịch sử LMHT Việt Nam, hứa hẹn giúp đội tự tin hơn trong công tác ban/pick và triển khai chiến thuật.

Với đội hình quy tụ những tuyển thủ giàu kinh nghiệm lẫn tài năng trẻ triển vọng, cùng sự dẫn dắt của ban huấn luyện chất lượng cao, Đội tuyển Liên minh Huyền thoại Việt Nam bước vào ECA 2025 với sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ.

Lần đầu tiên đăng cai một giải đấu tầm châu lục, Việt Nam không chỉ hướng đến mục tiêu tranh chấp huy chương mà còn mong muốn khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Esports nước nhà trên bản đồ khu vực.

Giải đấu tại Cần Thơ hứa hẹn sẽ là cơ hội để các tuyển thủ thể hiện bản lĩnh, đồng thời tạo dấu ấn mạnh mẽ cho phong trào Esports Việt Nam trong năm 2025.

Đội tuyển Liên minh Huyền thoại Việt Nam Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á ECA 2025 Đội tuyển Việt Nam eSport liên minh huyền thoại Thể thao điện tử Sở KH&CN Cần Thơ

Bài liên quan

Chốt danh sách đội tuyển Đột kích Việt Nam tham gia Giải đấu Esports Championship Asia 2025

Chốt danh sách đội tuyển Đột kích Việt Nam tham gia Giải đấu Esports Championship Asia 2025

FC Pro Festival 2025: Việt Nam xuất sắc giành vị trí Á quân

FC Pro Festival 2025: Việt Nam xuất sắc giành vị trí Á quân

Đại chiến quân đoàn X Việt Nam League: Hệ thống giải đấu hoàn chỉnh của Esport Free Fire

Đại chiến quân đoàn X Việt Nam League: Hệ thống giải đấu hoàn chỉnh của Esport Free Fire

Có thể bạn quan tâm

Chốt danh sách đội tuyển Đột kích Việt Nam tham gia Giải đấu Esports Championship Asia 2025

Chốt danh sách đội tuyển Đột kích Việt Nam tham gia Giải đấu Esports Championship Asia 2025

Esports
Tham dự Esports Championship Asia 2025 (ECA 2025), Việt Nam đem đến giải đấu lực lượng mạnh, dày dặn kinh nghiệm, nhằm hướng đến mục tiêu huy chương vàng bộ môn Đột kích.
FC Pro Festival 2025: Việt Nam xuất sắc giành vị trí Á quân

FC Pro Festival 2025: Việt Nam xuất sắc giành vị trí Á quân

Gaming
Tối 9/11, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội bóng đá FC Pro Festival 2025 đã khép lại với sự tham dự của hai huyền thoại làng bóng đá thế giới là Ricardo Kaka và Luis Figo.
Đại chiến quân đoàn X Việt Nam League: Hệ thống giải đấu hoàn chỉnh của Esport Free Fire

Đại chiến quân đoàn X Việt Nam League: Hệ thống giải đấu hoàn chỉnh của Esport Free Fire

Esports
Đại Chiến Quân Đoàn chính thức trở lại kết hợp cùng Việt Nam League tạo nên một hệ sinh thái giải đấu hoàn chỉnh, mang đến sân chơi chuyên nghiệp dành cho các đội tuyển Free Fire Việt Nam.
Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Esports
Tối 9/11 tại Thành Đô, Trung Quốc, Faker cùng T1 đánh bại KT Rolster 3-2 để lần thứ sáu nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại. Ở tuổi 29, anh viết tiếp câu chuyện về một huyền thoại sinh ra từ căn nhà nhỏ giữa lòng Seoul.
Cần Thơ đăng cai giải vô địch Thể thao điện tử châu Á 2025

Cần Thơ đăng cai giải vô địch Thể thao điện tử châu Á 2025

Esports
Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á (Esports Championships Asia – ECA 2025) sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay tại Cần Thơ, Việt Nam, đánh dấu lần đầu Việt Nam đăng cai một sự kiện Esports tầm châu lục.
Xem thêm

Đọc nhiều

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Cách tải và cài đặt game Brother Hai

Cách tải và cài đặt game Brother Hai's Pho Restaurant

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

Brother’s Hai Pho Restaurant: tựa game kinh phí bằng 0 gây sốt cộng đồng game Việt

Brother’s Hai Pho Restaurant: tựa game kinh phí bằng 0 gây sốt cộng đồng game Việt

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

23°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
15°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
15°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
14°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
14°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
13°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
14°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
15°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
17°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
19°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
19°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
18°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
18°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
16°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
16°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
16°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 34°C
mây rải rác
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
23°C
Đà Nẵng

27°C

Cảm giác: 30°C
mây cụm
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
22°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
21°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
22°C
Nghệ An

19°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
19°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
17°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
15°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
15°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
12°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
12°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
13°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
15°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
15°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
13°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
12°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
13°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
13°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
14°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
26°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
24°C
Quảng Bình

19°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
17°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
17°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
19°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
17°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
15°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
11°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
11°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
11°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
11°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
11°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
11°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
11°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
11°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
11°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
11°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
11°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
11°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
11°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
11°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
11°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
20°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
19°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
19°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
19°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
19°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
19°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
19°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
19°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
19°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
18°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
18°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
18°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 23°C
bầu trời quang đãng
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
19°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
20°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
17°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
17°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
15°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
15°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
16°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
12°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
13°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
19°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
20°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
17°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
14°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
15°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
15°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
15°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
15°C
Hải Phòng

25°C

Cảm giác: 25°C
bầu trời quang đãng
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
17°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
15°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
14°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
13°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
13°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
13°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
15°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
18°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
19°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
17°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
17°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
16°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
16°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
16°C
Khánh Hòa

26°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
23°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16695 16964 17539
CAD 18255 18531 19152
CHF 32532 32916 33568
CNY 0 3470 3830
EUR 29987 30260 31288
GBP 33900 34289 35236
HKD 0 3259 3461
JPY 163 167 174
KRW 0 17 19
NZD 0 14656 15249
SGD 19751 20033 20563
THB 728 791 846
USD (1,2) 26085 0 0
USD (5,10,20) 26127 0 0
USD (50,100) 26155 26175 26378
Cập nhật: 16/11/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,168 26,168 26,378
USD(1-2-5) 25,122 - -
USD(10-20) 25,122 - -
EUR 30,262 30,286 31,421
JPY 167.37 167.67 174.6
GBP 34,269 34,362 35,155
AUD 16,964 17,025 17,457
CAD 18,480 18,539 19,058
CHF 33,003 33,106 33,769
SGD 19,880 19,942 20,557
CNY - 3,665 3,761
HKD 3,341 3,351 3,432
KRW 16.73 17.45 18.73
THB 778.68 788.3 838.48
NZD 14,676 14,812 15,153
SEK - 2,757 2,836
DKK - 4,048 4,163
NOK - 2,590 2,664
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,977.62 - 6,702.27
TWD 766.33 - 921.6
SAR - 6,929.19 7,250.62
KWD - 83,894 88,679
Cập nhật: 16/11/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,145 26,148 26,378
EUR 30,049 30,170 31,304
GBP 33,993 34,130 35,098
HKD 3,320 3,333 3,441
CHF 32,615 32,746 33,661
JPY 166.32 166.99 174.05
AUD 16,867 16,935 17,473
SGD 19,893 19,973 20,515
THB 793 796 831
CAD 18,426 18,500 19,037
NZD 14,655 15,163
KRW 17.32 18.93
Cập nhật: 16/11/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26142 26142 26378
AUD 16834 16934 17859
CAD 18425 18525 19539
CHF 32852 32882 34469
CNY 0 3677.1 0
CZK 0 1186 0
DKK 0 4045 0
EUR 30176 30206 31929
GBP 34177 34227 35979
HKD 0 3390 0
JPY 166.83 167.33 177.88
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6460 0
NOK 0 2592 0
NZD 0 14757 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2773 0
SGD 19860 19990 20717
THB 0 758.1 0
TWD 0 850 0
SJC 9999 15120000 15120000 15320000
SBJ 13000000 13000000 15320000
Cập nhật: 16/11/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,165 26,215 26,378
USD20 26,165 26,215 26,378
USD1 23,866 26,215 26,378
AUD 16,881 16,981 18,110
EUR 30,320 30,320 31,671
CAD 18,365 18,465 19,798
SGD 19,931 20,081 20,674
JPY 167.31 168.81 173.61
GBP 34,252 34,402 35,217
XAU 15,118,000 0 15,322,000
CNY 0 3,560 0
THB 0 793 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 16/11/2025 09:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 146,900 149,900
Hà Nội - PNJ 146,900 149,900
Đà Nẵng - PNJ 146,900 149,900
Miền Tây - PNJ 146,900 149,900
Tây Nguyên - PNJ 146,900 149,900
Đông Nam Bộ - PNJ 146,900 149,900
Cập nhật: 16/11/2025 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,900 15,100
Miếng SJC Nghệ An 14,900 15,100
Miếng SJC Thái Bình 14,900 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,800 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,800 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,800 15,100
NL 99.99 14,130
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,130
Trang sức 99.9 14,390 14,990
Trang sức 99.99 14,400 15,000
Cập nhật: 16/11/2025 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 149 15,102
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 149 15,103
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,465 149
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,465 1,491
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 145 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 142,035 146,535
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,661 111,161
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 933 1,008
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,939 90,439
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 78,943 86,443
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 54,372 61,872
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Cập nhật: 16/11/2025 09:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tri ân người dân Phú Quốc vì nghĩa cử giúp du khách Hàn Quốc đi lạc

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tri ân người dân Phú Quốc vì nghĩa cử giúp du khách Hàn Quốc đi lạc

Ra mắt bộ phim

Ra mắt bộ phim 'Tình Người Duyên Ma 2025'

'Thời khắc Việt 2025': Sức mạnh mềm Việt Nam trên bản đồ cạnh tranh toàn cầu

UBCKNN phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025 tại miền Trung

UBCKNN phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025 tại miền Trung

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Cùng ‘soi’ tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L của Xiaomi

Cùng ‘soi’ tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L của Xiaomi

Cùng cộng đồng công nghệ giải mã siêu máy tính ASUS ASCENT XG10

Cùng cộng đồng công nghệ giải mã siêu máy tính ASUS ASCENT XG10

Bowers & Wilkins Px8 S2 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Bowers & Wilkins Px8 S2 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Dreame ra mắt bộ đôi robot hút bụi lau sàn hoàn toàn mới

Dreame ra mắt bộ đôi robot hút bụi lau sàn hoàn toàn mới

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Lần đầu AI tự tấn công mạng thay con người

Lần đầu AI tự tấn công mạng thay con người

Cánh đồng mới của nông nghiệp thông minh

Cánh đồng mới của nông nghiệp thông minh

Phát hiện lỗ hổng mạng lõi di động LTE: Nokia có 59 lỗ hổng nhưng từ chối

Phát hiện lỗ hổng mạng lõi di động LTE: Nokia có 59 lỗ hổng nhưng từ chối 'vá'

Zalo và những cập nhật mới mà có thể bạn chưa biết?

Zalo và những cập nhật mới mà có thể bạn chưa biết?

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Bộ GD&ĐT gặp mặt 80 gương giáo viên chương trình

Bộ GD&ĐT gặp mặt 80 gương giáo viên chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2025

Microchip ra mắt chip 10BASE-T1S giúp xe hơi kết nối mạng không cần viết phần mềm riêng

Microchip ra mắt chip 10BASE-T1S giúp xe hơi kết nối mạng không cần viết phần mềm riêng

Khai mạc Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025

Khai mạc Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025

Từ báo cáo đến dữ liệu số: Bộ KH&CN tăng tốc chuyển đổi phương thức điều hành

Từ báo cáo đến dữ liệu số: Bộ KH&CN tăng tốc chuyển đổi phương thức điều hành

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Hoa Kỳ và Thụy Sĩ ký thỏa thuận giảm thuế, thu hút vốn đầu tư vào Mỹ

Hoa Kỳ và Thụy Sĩ ký thỏa thuận giảm thuế, thu hút vốn đầu tư vào Mỹ

Khai mạc

Khai mạc 'Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025'

Thế hệ Millennials và Gen Z Ấn Độ đang tái định nghĩa sự giàu có

Thế hệ Millennials và Gen Z Ấn Độ đang tái định nghĩa sự giàu có

Cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương giảm mạnh theo đà bán tháo cổ phiếu công nghệ

Cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương giảm mạnh theo đà bán tháo cổ phiếu công nghệ

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
LG Electronics tiếp tục đồng hành cùng 11 tỉnh miền Trung

LG Electronics tiếp tục đồng hành cùng 11 tỉnh miền Trung

Hisamitsu đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Hisamitsu đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

NetApp mở rộng gấp ba lần đối tác AI tại châu Á - Thái Bình Dương nhờ chương trình Partner Sphere

NetApp mở rộng gấp ba lần đối tác AI tại châu Á - Thái Bình Dương nhờ chương trình Partner Sphere

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Jaguar Land Rover chịu thiệt hại

Jaguar Land Rover chịu thiệt hại 'khổng lồ' sau vụ tấn công mạng

Xpeng và hành trình toàn cầu hóa

Xpeng và hành trình toàn cầu hóa

Microchip ra mắt chip 10BASE-T1S giúp xe hơi kết nối mạng không cần viết phần mềm riêng

Microchip ra mắt chip 10BASE-T1S giúp xe hơi kết nối mạng không cần viết phần mềm riêng

Toyota Hilux 2026 ra mắt với 6 phiên bản độ cực ngầu tại Thái Lan

Toyota Hilux 2026 ra mắt với 6 phiên bản độ cực ngầu tại Thái Lan

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Danh sách đội tuyển LMHT Việt Nam tham dự Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á - ECA 2025

Danh sách đội tuyển LMHT Việt Nam tham dự Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á - ECA 2025

Chốt danh sách đội tuyển Đột kích Việt Nam tham gia Giải đấu Esports Championship Asia 2025

Chốt danh sách đội tuyển Đột kích Việt Nam tham gia Giải đấu Esports Championship Asia 2025

Sony xác nhận: PS5 mới đang chỉ ở điểm giữa của cuộc hành trình

Sony xác nhận: PS5 mới đang chỉ ở điểm giữa của cuộc hành trình

Bộ đôi bàn phím Razer Huntsman V3 Pro 8KHz - trợ thủ đắc lực của tuyển thủ eSports

Bộ đôi bàn phím Razer Huntsman V3 Pro 8KHz - trợ thủ đắc lực của tuyển thủ eSports