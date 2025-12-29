Vì sao Hàng Châu trở thành cái nôi của các startup công nghệ tỷ đô Trung Quốc?

Một thành phố từng được biết đến chủ yếu nhờ Alibaba giờ đây đang định hình làn sóng thách thức tiếp theo của Trung Quốc, từ trí tuệ nhân tạo và robot đến trò chơi điện tử, điện toán không gian và công nghệ thần kinh - được gọi chung là Sáu Tiểu Long. Nhưng liệu điều này có đủ để biến Hàng Châu thành trung tâm công nghệ tiếp theo của Trung Quốc?

Sự trỗi dậy của Hàng Châu gắn liền với Alibaba - “người khổng lồ” thương mại điện tử do Jack Ma sáng lập năm 1999. Không chỉ mang lại hàng trăm nghìn việc làm, Alibaba còn tạo ra một lớp doanh nhân và kỹ sư kế cận, những người sau này tách ra khởi nghiệp, đầu tư hoặc xây dựng các công ty công nghệ mới.

Hệ sinh thái xoay quanh Alibaba đã giúp Hàng Châu tích lũy được ba yếu tố cốt lõi: nhân tài, vốn và văn hóa khởi nghiệp, điều mà không phải thành phố Trung Quốc nào cũng có được.

“Sáu Tiểu Long”: Làn sóng công nghệ mới của Trung Quốc

Điểm khác biệt của Hàng Châu trong giai đoạn hiện nay là sự xuất hiện của nhóm startup được gọi là “Six Little Dragons” (Sáu Tiểu Long). Đây là những công ty hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ lõi, bao gồm:

Trí tuệ nhân tạo với các mô hình AI và nền tảng tính toán mới; Robot và trí tuệ hiện thân, từ robot hình người đến robot công nghiệp;Trò chơi điện tử, với sản phẩm có sức ảnh hưởng toàn cầu; Điện toán không gian và công nghệ thần kinh, những lĩnh vực được xem là biên giới mới của khoa học công nghệ.

Không giống các startup internet thế hệ cũ, “Sáu Tiểu Long” tập trung vào công nghệ nền tảng, phù hợp với chiến lược tự chủ công nghệ mà Trung Quốc đang theo đuổi.

Chính sách địa phương: “Chất xúc tác” cho đổi mới

Một yếu tố then chốt khác là vai trò của chính quyền Hàng Châu và tỉnh Chiết Giang. Thành phố này đã triển khai hàng loạt chính sách hỗ trợ:

Thứ nhất là ưu đãi thuế và tài chính cho doanh nghiệp công nghệ cao. Thứ hai là quỹ đầu tư nhà nước nhắm vào AI, robot và công nghệ lõi. Thứ ba là có sự hỗ trợ hạ tầng tính toán, giúp startup tiếp cận tài nguyên AI với chi phí thấp.

Do đó những chính sách này giúp giảm rủi ro giai đoạn đầu và tăng tốc quá trình thương mại hóa công nghệ.

Hàng Châu sở hữu hệ thống đại học và viện nghiên cứu mạnh, nổi bật là Đại học Chiết Giang và Đại học Westlake. Đây là nguồn cung kỹ sư, nhà khoa học và nhà sáng lập startup chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, robot và công nghệ sinh học.

Sự kết nối chặt chẽ giữa nghiên cứu - doanh nghiệp và đầu tư giúp các ý tưởng trong phòng thí nghiệm nhanh chóng bước ra thị trường.

Liệu Hàng Châu có trở thành trung tâm công nghệ tiếp theo?

Hàng Châu đang hội tụ nhiều điều kiện để trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu của Trung Quốc: hệ sinh thái hoàn chỉnh, chính sách hỗ trợ mạnh mẽ và thế hệ startup tập trung vào công nghệ lõi. Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn đầy thách thức, từ sự cạnh tranh nhân tài, chi phí sinh hoạt tăng cao đến những rào cản địa chính trị ảnh hưởng tới khả năng mở rộng toàn cầu

Dù vậy, với Sáu Tiểu Long làm hạt nhân, Hàng Châu đang cho thấy tham vọng rõ ràng: vượt ra khỏi cái bóng Alibaba để trở thành trung tâm công nghệ thế hệ mới của Trung Quốc.