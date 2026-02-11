Suzuki Across 2026: SUV động cơ PHEV 300 mã lực, hệ truyền động PHEV tiết kiệm nhiên liệu

Suzuki Across 2026 có vẻ ngoài giống với Toyota RAV4 Adventure. Nguồn ảnh: Suzuki

Về tổng thể, Suzuki Across 2026 gần như giữ nguyên thiết kế của Toyota RAV4 Adventure. Phần đầu xe được tinh chỉnh nhẹ ở cụm lưới tản nhiệt nhằm tích hợp logo Suzuki một cách hài hòa, trong khi kết cấu thân xe, đèn chiếu sáng và các đường nét chủ đạo không có nhiều khác biệt.

Cách tiếp cận này cho thấy Suzuki ưu tiên tính ổn định, đồng bộ kỹ thuật và tận dụng hệ sinh thái phụ kiện sẵn có của RAV4. Xe có chiều dài tổng thể 4.600 mm, đi kèm bộ mâm hợp kim 18 inch màu xám đậm, phù hợp với phân khúc SUV cỡ C tại châu Âu.

Suzuki cung cấp cho Across 2026 bốn tùy chọn màu ngoại thất gồm Massive Gray, Ever Rest Silver, Super White và Attitude Black. Danh sách màu sắc được tối giản, hướng đến nhóm khách hàng ưa chuộng phong cách trung tính và thực dụng, đúng với định vị của một mẫu SUV gia đình sử dụng công nghệ hybrid.

Thiết kế bên trong khoang lái của Suzuki Across 2026. Nguồn ảnh: Suzuki

Bên trong khoang lái, Suzuki Across 2026 tiếp tục sử dụng gần như toàn bộ thiết kế nội thất của Toyota RAV4. Điểm khác biệt chủ yếu đến từ biểu tượng thương hiệu trên vô lăng. Xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch hỗ trợ các kết nối phổ biến, cùng hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái HUD.

Ngoài ra, Across mới còn có sạc điện thoại không dây và các tính năng hỗ trợ lái xe tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và tiện nghi đang phổ biến tại thị trường châu Âu.

Đáng chú ý, Suzuki Across 2026 chỉ được phân phối với một tùy chọn hệ truyền động plug-in hybrid, loại bỏ hoàn toàn các phiên bản hybrid tự sạc như trên một số mẫu SUV khác. Hệ thống này kết hợp động cơ xăng dung tích 2.5L với hai mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất lên tới 300 mã lực. Sức mạnh được truyền xuống cả bốn bánh thông qua hộp số E-CVT và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian E-Four.

Động cơ hybrid là một điểm nhấn của Suzuki Across 2026. Nguồn ảnh: Suzuki

Theo thông số công bố, Suzuki Across 2026 có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 6,1 giây. Mặc dù con số này thấp hơn đôi chút so với mức 5,8 giây của Toyota RAV4 trong điều kiện lý thuyết, hiệu năng của mẫu SUV mang thương hiệu Suzuki vẫn được đánh giá cao trong phân khúc, đặc biệt khi kết hợp giữa khả năng vận hành mạnh mẽ và mức tiêu thụ nhiên liệu tối ưu nhờ công nghệ plug-in hybrid.

Suzuki cho biết Across 2026 đã chính thức ra mắt tại Hà Lan và sẽ sớm mở rộng sang các thị trường châu Âu khác trong thời gian tới. Khi gia nhập thị trường, mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ đáng chú ý như Honda CR-V, Mitsubishi Outlander hay Volkswagen Tayron,… những cái tên đều đã có vị thế nhất định trong phân khúc SUV cỡ C.

Suzuki cho biết Across 2026 đã chính thức ra mắt tại Hà Lan. Nguồn ảnh: Suzuki

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn khí thải tại châu Âu ngày càng khắt khe, việc Suzuki tập trung vào một mẫu SUV plug-in hybrid như Across 2026 được xem là bước đi phù hợp. Mẫu xe không chỉ giúp hãng mở rộng danh mục sản phẩm điện hóa mà còn tận dụng tối đa nền tảng công nghệ của Toyota, qua đó giảm chi phí phát triển và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Suzuki Across 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn đáng chú ý đối với nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV bền bỉ, hiệu suất cao và tiết kiệm nhiên liệu tại châu Âu.