Công nghệ số
Phần mềm - Ứng dụng

Opera bổ sung lớp bảo vệ mới, chặn mã độc ngay từ bộ nhớ tạm

Thành Biên

Thành Biên

08:00 | 03/07/2026
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Opera vừa ra mắt tính năng Paste Protect nhằm phát hiện và ngăn chặn các lệnh độc hại trong bộ nhớ tạm. Đây là giải pháp mới để đối phó với ClickFix - hình thức tấn công mạng gia tăng trong thời gian gần đây.
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Lợi dụng thao tác sao chép, dán để phát tán mã độc

Nhà sản xuất trình duyệt Opera vừa công bố tính năng bảo mật mới mang tên Paste Protect, có khả năng phát hiện và chặn các lệnh độc hại trong bộ nhớ tạm trước khi người dùng sử dụng dòng lệnh trên các hệ điều hành Windows, macOSLinux.

Theo Opera, nhiều cuộc tấn công mạng hiện nay không còn phụ thuộc vào tệp tin chứa mã độc hay khai thác lỗ hổng của phần mềm. Thay vào đó, tin tặc chuyển sang sử dụng ClickFix – thủ đoạn lừa đảo mới, khai thác tâm lý muốn tự khắc phục sự cố của người dùng.

Tính năng mới của Opera cung cấp giải pháp mới nhằm đối phó với ClickFix. Ảnh: Bitdefender
Tính năng mới của Opera cung cấp giải pháp mới nhằm đối phó với ClickFix. Ảnh: Bitdefender

Kịch bản thường gặp là một trang web hiển thị thông báo lỗi giả, video không thể phát hoặc yêu cầu xác minh liên tục. Sau đó, người dùng được hướng dẫn sao chép một đoạn lệnh với lời giải thích rằng đây là cách xử lý sự cố. Thực tế, đoạn lệnh này chứa mã độc. Khi người dùng thực hiện thao tác sao chép, dán đoạn lệnh chứa mã độc, thiết bị có thể bị cài phần mềm độc hại hoặc bị tin tặc chiếm quyền kiểm soát.

Theo thống kê của Opera, hơn một nửa số chiến dịch phát tán mã độc trong năm 2025 sử dụng kỹ thuật ClickFix. Đáng chú ý, số vụ tấn công thông qua các trang xác minh giả đã tăng tới 563% so với năm trước đó.

Ông Pawel Kurzelewski, Giám đốc An ninh của Opera, cho biết ClickFix nguy hiểm vì biến chính người dùng thành người thực hiện cuộc tấn công. Theo ông, bộ nhớ tạm là điểm cuối cùng trước khi lệnh được thực thi, vì vậy đây cũng là vị trí thích hợp để ngăn chặn mã độc.

Bảo vệ theo thời gian thực và được kích hoạt mặc định

Opera cho biết Paste Protect là phiên bản phát triển từ tính năng Paste Protection từng được giới thiệu vào năm 2021. Opera từng giới thiệu tính năng Paste Protection từ năm 2021 với nhiệm vụ ngăn các ứng dụng bên ngoài âm thầm thay đổi nội dung mà người dùng đã sao chép, chẳng hạn thay thế liên kết, số tài khoản ngân hàng hoặc địa chỉ ví tiền mã hóa bằng dữ liệu giả mạo.

Phiên bản mới Paste Protect kế thừa toàn bộ khả năng này, đồng thời bổ sung lớp bảo vệ Injection Protection để phát hiện và ngăn chặn các lệnh độc hại được sao chép trước khi người dùng thực hiện thao tác dán.

Hệ thống hoạt động theo thời gian thực, liên tục kiểm tra nội dung trong bộ nhớ tạm để phát hiện những lệnh có dấu hiệu nguy hiểm. Trình duyệt sử dụng cơ chế nhận diện riêng trên từng hệ điều hành nhằm đối chiếu với các mẫu lệnh độc hại đã được ghi nhận.

Đây là động thái mới của Opera nhằm đối phó với xu hướng tấn công mạng đang gia tăng. Ảnh: Opera
Đây là động thái mới của Opera nhằm đối phó với xu hướng tấn công mạng đang gia tăng. Ảnh: Opera

Khi phát hiện nguy cơ, Opera sẽ hiển thị cảnh báo, giải thích lý do nội dung bị chặn và bổ sung biểu tượng cảnh báo trên thanh địa chỉ. Để bảo đảm an toàn, trình duyệt chỉ hiển thị tối đa 120 ký tự đầu của nội dung bị chặn.

Theo Opera, đây là một trong những biện pháp chủ động nhằm đối phó với xu hướng tấn công mạng đang gia tăng nhanh. Mặc dù người dùng có thể cài đặt các tiện ích mở rộng để phòng chống ClickFix, Opera cho biết đây là trình duyệt đầu tiên tích hợp sẵn cơ chế bảo vệ ngay trong phần mềm.

Tính năng này được bật mặc định và cho phép người dùng đưa những trang web đáng tin cậy vào danh sách ngoại lệ khi cần. Dù vậy, Opera vẫn khuyến cáo người dùng không nên sao chép và dán bất kỳ lệnh nào vào cửa sổ lệnh nếu chưa kiểm chứng rõ nguồn gốc. Theo hãng, sự thận trọng của người dùng vẫn là yếu tố quan trọng nhất để ngăn chặn các cuộc tấn công lợi dụng kỹ nghệ xã hội.

Opera Paste Protect ClickFix Tấn công bằng mã độc bộ nhớ tạm

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,840 15,140
Kim TT/AVPL 14,840 15,140
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,840 15,140
Nguyên Liệu 99.99 13,600 13,800
Nguyên Liệu 99.9 13,550 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,100 14,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,050 14,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,980 14,530
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,400 151,400
Hà Nội - PNJ 148,400 151,400
Đà Nẵng - PNJ 148,400 151,400
Miền Tây - PNJ 148,400 151,400
Tây Nguyên - PNJ 148,400 151,400
Đông Nam Bộ - PNJ 148,400 151,400
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,750 15,100
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,290 14,990
Trang sức 99.99 14,300 15,000
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 15,143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,483 1,513
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,483 1,514
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Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
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Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
GRAB the Future Hackathon 2026 vinh danh các giải pháp số vì đô thị xanh và giao thông tiếp cận

GRAB the Future Hackathon 2026 vinh danh các giải pháp số vì đô thị xanh và giao thông tiếp cận

Lịch World Cup 2026 ngày 4/7: Argentina, Ai Cập và Colombia hướng đến tấm vé đi tiếp

Lịch World Cup 2026 ngày 4/7: Argentina, Ai Cập và Colombia hướng đến tấm vé đi tiếp

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Việt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do: Động lực mới cho thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo

Việt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do: Động lực mới cho thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
OPPO Reno16 series: Studio sáng tạo thu nhỏ dành cho giới trẻ

OPPO Reno16 series: Studio sáng tạo thu nhỏ dành cho giới trẻ

Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

Huawei chính thức lên kệ trợ lý AI chuẩn PC cho mùa tựu trường

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VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Chứng khoán hôm nay 3/7: VN-Index lùi về 1.862 điểm, PNJ giảm sàn, khối ngoại bán ròng

Chứng khoán hôm nay 3/7: VN-Index lùi về 1.862 điểm, PNJ giảm sàn, khối ngoại bán ròng

Chỉ số Năng lực Tài chính 2026: Khả năng chống chịu tài chính của người Việt vượt nhiều thị trường trong khu vực

Chỉ số Năng lực Tài chính 2026: Khả năng chống chịu tài chính của người Việt vượt nhiều thị trường trong khu vực

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BYD Việt Nam ưu đãi 'Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc'

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Doanh nghiệp số

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Người Mỹ bỏ tìm việc, thị trường lao động phát tín hiệu đáng lo

Người Mỹ bỏ tìm việc, thị trường lao động phát tín hiệu đáng lo

Panasonic trao tặng 1.000 đèn pin cho người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

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Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

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Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

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Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

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Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

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