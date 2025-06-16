Google Cloud ra mắt nền tảng AI tự động hóa mạng viễn thông

Nền tảng này sẽ giải quyết bài toán chi phí vận hành cao và cải thiện trải nghiệm khách hàng trong bối cảnh dữ liệu bùng nổ và công nghệ 5G phát triển mạnh, thông báo mới nhất của Google Cloud cho biết.

Việc quản lý mạng viễn thông phức tạp đang trở thành áp lực chi phí lớn cho các nhà mạng. Hạ tầng cũ được xây dựng cho thế hệ công nghệ di động trước đây gặp khó khăn khi đáp ứng nhu cầu dữ liệu rất lớn từ 5G.

Các nhà mạng phải chịu chi phí vận hành tăng cao do phải thực hiện thủ công nhiều tác vụ như phân loại cảnh báo, khắc phục sự cố và cấu hình dịch vụ. Trải nghiệm khách hàng cũng chưa tối ưu vì việc vận hành mạng thường tập trung vào các chỉ số kỹ thuật mà thiếu tầm nhìn thời gian thực về tác động đến người dùng.

Các dữ liệu quan trọng về chất lượng hoạt động mạng và sự hài lòng của khách hàng thường nằm tách rời trong nhiều hệ thống khác nhau, khiến việc kết nối và nghiên cứu trở nên khó khăn. Tình trạng này khiến việc phân bổ nguồn lực thiếu chính xác và kéo dài thời gian tìm ra căn nguyên vấn đề.

Khung Autonomous Network Operations của Google Cloud tích hợp ba yếu tố cốt lõi để biến đổi hoạt động mạng. Cloud Spanner đóng vai trò như "bản sao kỹ thuật số" của mạng quốc gia, theo dõi hàng tỷ điểm dữ liệu thay đổi và lưu giữ lịch sử điều kiện mạng. BigQuery xử lý phân tích dữ liệu mạng lớn trong thời gian thực. Gemini AI và các mô hình Graph Neural Network hiểu sâu về các kết nối phức tạp của mạng.

Khung vận hành mạng tự động của Google Cloud. Ảnh: Google Cloud

Sự tích hợp chặt chẽ giữa các dịch vụ này giúp giảm độ phức tạp và tăng tốc thời gian triển khai. BigQuery có thể truy cập trực tiếp dữ liệu trong Cloud Spanner, tạo ra cái nhìn thống nhất về hoạt động hiện tại và xu hướng lịch sử. Với BigQuery ML, các nhà mạng xây dựng và triển khai mô hình AI bằng lệnh SQL đơn giản.

Google Cloud Consulting chia sẻ kinh nghiệm vận hành từ mạng toàn cầu của Google, vốn đã áp dụng AI quy mô lớn trong hơn 25 năm. Đội ngũ Mandiant tích hợp bảo mật ngay từ thiết kế, bảo vệ luồng dữ liệu và phát hiện các mối đe dọa AI.

Các đối tác của Google như Amdocs, Ericsson và Nokia cung cấp các giải pháp mạng tự động hoàn chỉnh dựa trên khả năng của khung này. Các đối tác này mang đến chuyên môn xử lý dữ liệu mạng đa dạng từ nhiều nhà cung cấp, tạo điều kiện cho việc xây dựng mô hình dữ liệu thống nhất.

Ông Anthony Goonetilleke từ Amdocs nhận định rằng tự động hóa thông minh và phát triển mạng tự động trở thành yếu tố thiết yếu khi các nhà mạng đối mặt với chi phí vận hành cao và nhu cầu tăng khả năng phục hồi.

Thông báo của Google Cloud chỉ ra nhà mạng Bell Canada giảm được 25% báo cáo từ khách hàng và tăng 75% năng suất triển khai phần mềm. Công ty sử dụng Spanner Graph để đánh giá động các mối quan hệ mạng và thay đổi lưu lượng, kết hợp với Google Cloud AI để xác định và ưu tiên các vấn đề mạng trước khi trở nên nghiêm trọng.

Nhà mạng Deutsche Telekom phát triển RAN Guardian, đây là tác nhân AI mạng được thiết kế để cải thiện hoạt động mạng truy cập vô tuyến. Hệ thống này phân tích hành vi mạng, phát hiện vấn đề hiệu suất và thực hiện các hành động khắc phục để cải thiện độ tin cậy mạng.

Telstra hợp tác với Google Cloud phát triển phương pháp mới tối ưu hóa mạng RAN bằng tác nhân AI. Vodafone tập trung vào kiến trúc tác nhân chia sẻ và khung agent-to-agent, cho phép tự động hóa thông minh từ lập kế hoạch đầu tư đến hiệu quả vận hành.

Dù có nhiều ưu điểm, khung này gặp phải thách thức về chủ quyền dữ liệu. Câu hỏi về khả năng Google Cloud áp dụng toàn bộ hệ thống cho các nhà mạng bên ngoài Bắc Mỹ và tuân thủ các quy định như GDPR của châu Âu vẫn chưa có lời giải.

Vấn đề này càng trở nên cấp thiết trong tình hình địa chính trị hiện tại, khi các quốc gia ngày càng quan tâm đến việc kiểm soát dữ liệu viễn thông của mình. Google Cloud cần chứng tỏ khả năng có đủ nguồn lực tại từng quốc gia và khu vực để tuân theo các quy định pháp luật tại từng nước khác nhau.