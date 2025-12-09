Ray Dalio: Trung Đông đang vươn lên như Thung lũng Silicon

Người sáng lập Bridgewater, Ray Dalio đã so sánh sự phát triển của một số quốc gia Trung Đông với Thung lũng Silicon.

Phát biểu với CNBC, Dalio cho biết Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ả Rập Xê Út và các quốc gia vùng Vịnh khác đã nhanh chóng biến tham vọng AI thành hiện thực bằng cách rót hàng tỷ đô la vào đám mây, trung tâm dữ liệu và hạ tầng số.

Cuộc đua xây dựng hệ sinh thái AI hàng đầu thế giới

Năm nay, UAE và Ả Rập Xê Út đã triển khai hàng loạt chương trình trị giá hàng tỷ USD để mở rộng trung tâm dữ liệu và phát triển năng lực AI nội vùng. Một trong những thương vụ lớn nhất là thỏa thuận 10 tỷ USD giữa Google Cloud và Quỹ đầu tư công (PIF) của Ả Rập Xê Út, nhằm xây dựng một “trung tâm AI toàn cầu” ngay tại nước này.

Cùng thời điểm, các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như OpenAI, Oracle, Nvidia và Cisco đã bắt tay triển khai siêu dự án trung tâm trí tuệ nhân tạo Stargate tại UAE – một trong những cơ sở AI lớn nhất hành tinh trong tương lai.

Dalio nhận định: “Họ đã tạo ra một môi trường thu hút tài năng. Khu vực này đang trở thành Thung lũng Silicon của các nhà tư bản… tiền đang đổ vào, nhân tài đang đổ vào.”

“Ở đây rất sôi động, giống như ở San Francisco hay những nơi tương tự vậy,” Dalio nói

UAE: “Thiên đường giữa thế giới đầy biến động”

Dalio, người đã theo dõi Abu Dhabi suốt hơn ba thập kỷ, đánh giá sự trỗi dậy của vùng Vịnh là kết quả của chiến lược ngoại giao khôn ngoan, sự ổn định chính trị và tầm nhìn tài chính dài hạn. Ông cho rằng UAE đã xây dựng được hệ sinh thái sống - làm việc - đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh toàn cầu.

“Không khí ở đây rất giống San Francisco thời kỳ bùng nổ công nghệ,” ông nói.

Dù lạc quan về sự trỗi dậy của AI, Ray Dalio cảnh báo nền kinh tế thế giới đang bước vào thời kỳ bất định vì ba chu kỳ lớn hội tụ: Khi chu kỳ nợ toàn cầu đã điểm, bên cạnh đó chu kỳ xung đột chính trị nội bộ Mỹ và chu kỳ căng thẳng địa chính trị quốc tế có thể cùng hội tụ trong năm tới và các năm tiếp theo.

Ông cho rằng những vết nứt trên thị trường đã xuất hiện ở vốn cổ phần tư nhân (PE), đầu tư mạo hiểm (VC) và các khoản nợ phải tái cấp vốn trong bối cảnh lãi suất cao.

Dalio nói: “Chúng ta đang ở trong một bong bóng xét theo hầu hết các thước đo – tương tự bong bóng năm 2000.”

Ông dự báo chính trị Mỹ sẽ hỗn loạn hơn khi tiến đến bầu cử năm 2026, và các quốc gia sẽ tiếp tục mắc kẹt giữa áp lực nợ - nhưng khó tăng thuế hay cắt giảm phúc lợi.

Bong bóng AI có vỡ?

Dalio thừa nhận AI đang ở vùng định giá cao, song cảnh báo các nhà đầu tư không nên rời thị trường quá sớm.

Theo ông, điều kích hoạt “cú châm chích bong bóng” thường là:

thắt chặt tiền tệ mạnh tay hoặc áp lực buộc phải bán tài sản để xử lý nợ

Nhiều gương mặt lớn trên thị trường như Sam Altman hay Michael Burry cũng đã cảnh báo về nguy cơ bong bóng AI trong 1 - 2 năm tới.