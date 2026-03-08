Công nghệ số
Lầu Năm Góc bổ nhiệm Gavin Kliger - kỹ sư phần mềm từng tham gia chiến dịch cắt giảm chi tiêu chính phủ của Elon Musk - làm Giám đốc Dữ liệu trưởng, phụ trách toàn bộ chương trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo của Bộ Quốc phòng Mỹ, ngay sau khi Washington chấm dứt hợp tác với Anthropic.
Logo Lầu Năm Góc phía sau bục phát biểu trong phòng họp báo tại Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức công bố bổ nhiệm Gavin Kliger vào vị trí Giám đốc Dữ liệu ngày 06/03/2026. Đây là chức danh đặt ông vào trung tâm các chương trình ứng dụng công nghệ thông minh tham vọng nhất của Lầu Năm Góc, với nhiệm vụ điều phối dự án hằng ngày và làm việc trực tiếp với các phòng nghiên cứu công nghệ hàng đầu nước Mỹ, nhằm hỗ trợ lực lượng chiến đấu trên thực địa. Theo Reuters.

Phát biểu ngay sau khi nhậm chức, Kliger nói: "Chúng ta đang trong cuộc cạnh tranh toàn cầu về thống trị công nghệ thông minh quân sự, và nước Mỹ phải củng cố vị thế dẫn đầu để mở rộng lợi thế trước các đối thủ. Sứ mệnh của tôi là kết hợp sức sáng tạo của khu vực tư nhân với chuyên môn vận hành của Bộ, nhanh chóng đưa các năng lực công nghệ tiên tiến đến tay lực lượng chiến đấu."

Trước khi được bổ nhiệm, Kliger từng phục vụ trong nhóm DOGE thuộc Bộ Quốc phòng dưới thời Bộ trưởng Pete Hegseth, tham gia triển khai nền tảng GenAI.mil và Chương trình Thống trị Drone - sáng kiến nhằm nhanh chóng đưa số lượng lớn drone tấn công một chiều do Mỹ sản xuất ra chiến trường. Trước khi bước vào khu vực công năm 2025, ông dành 5 năm làm kỹ sư cấp cao tại Databricks, một công ty phần mềm doanh nghiệp lớn của Thung lũng Silicon.

Cựu thành viên DOGE nắm quyền kiểm soát trí tuệ nhân tạo quân sự Mỹ
Gavin Kliger, tân Giám đốc dữ liệu trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ. Ảnh: substack.com

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm này không tránh khỏi tranh cãi. Trong giai đoạn từ tháng 10/2024 đến tháng 1/2025, Kliger đăng lại nội dung từ Nick Fuentes, người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng và Andrew Tate, người tự nhận là kẻ thù phụ nữ. Ngoài ra, trong thời gian hoạt động tại DOGE, ông nắm giữ tới 365.000 USD cổ phiếu tại bảy công ty đang chịu sự giám sát của Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng, gồm Tesla, Apple, Alphabet, Alibaba và Berkshire Hathaway, cùng hai loại tiền mã hóa. Kliger bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định việc cho rằng ông ủng hộ các quan điểm cực đoan là "hoàn toàn sai sự thật".

Việc bổ nhiệm Kliger diễn ra ngay sau khi Lầu Năm Góc chấm dứt quan hệ với Anthropic, công ty công nghệ từng là đối tác tiên phong của Bộ. Mâu thuẫn bắt nguồn từ việc Anthropic từ chối cấp cho Bộ Quốc phòng quyền sử dụng không giới hạn mô hình Claude, đồng thời yêu cầu cam kết công nghệ này không được dùng cho vũ khí tự hành hoàn toàn hay giám sát hàng loạt trong nước. Lầu Năm Góc sau đó xếp Anthropic vào danh sách rủi ro chuỗi cung ứng, một động thái hiếm thấy khi nhắm vào một công ty công nghệ Mỹ và chuyển sang hợp tác với OpenAI. Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Hegseth đều lên tiếng cáo buộc Anthropic gây nguy hại cho an ninh quốc gia.

Cuộc đối đầu giữa tham vọng quân sự và ranh giới đạo đức trong ứng dụng công nghệ thông minh trên chiến trường vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, trong khi Lầu Năm Góc ngày càng quyết đoán hơn trong việc đẩy nhanh tốc độ triển khai.

