Doanh nghiệp số
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CEO Anthropic cảnh báo AI có thể gây cú sốc việc làm 'đau đớn chưa từng có'

Bảo Trân

Bảo Trân

14:51 | 28/01/2026
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CEO của Anthropic, ông Dario Amodei, vừa đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với thị trường lao động toàn cầu, cho rằng công nghệ này có thể tạo ra một cú sốc “vô cùng đau đớn”, lớn hơn bất kỳ cuộc chuyển dịch công nghệ nào trong lịch sử.
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CEO Anthropic cảnh báo AI có thể gây cú sốc việc làm “đau đớn chưa từng có”
CEO của Anthropic, Dario Amodei, cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo có thể xóa sổ việc làm trong nhiều ngành công nghiệp, khiến người lao động khó chuyển đổi nghề nghiệp hơn. Ảnh: Getty.

Trong một bài luận dài khoảng 20.000 từ công bố hôm thứ Hai, Amodei là CEO của Anthropic lập luận rằng xã hội đang đánh giá thấp những rủi ro của AI, từ nguy cơ bị các tổ chức xấu lợi dụng cho tới khả năng bị các quốc gia khai thác để xây dựng “chế độ độc tài toàn trị toàn cầu”.

“Nhân loại sắp được trao một quyền lực gần như không thể tưởng tượng nổi, và vẫn chưa rõ liệu các hệ thống xã hội, chính trị và công nghệ của chúng ta có đủ trưởng thành để sử dụng quyền lực đó hay không,” ông viết.

AI sẽ thay thế hàng loạt việc làm văn phòng

Amodei, người đồng sáng lập Anthropic năm 2021 cùng em gái Daniela Amodei và là cha đẻ của chatbot Claude, từ lâu đã tỏ ra lo ngại về tác động của AI đối với lao động trí óc. Trước đó, ông từng cảnh báo công nghệ này có thể xóa sổ một nửa số việc làm văn phòng.

Nhận định này từng khiến CEO Nvidia Jensen Huang phản bác rằng ông “nghĩ AI rất đáng sợ, nhưng chỉ có Anthropic mới nên làm điều đó”.

Trong bài luận mới, Amodei cho rằng khác với các cuộc cách mạng công nghệ trước đây, AI có “khả năng nhận thức rộng”, có thể cùng lúc thay thế lao động trong nhiều lĩnh vực như tài chính, luật, tư vấn và công nghệ.

“Công nghệ này không thay thế một nghề cụ thể mà đóng vai trò là ‘người thay thế lao động phổ thông cho con người’,” ông cảnh báo.

Theo Amodei, tốc độ phát triển vượt trội của AI khiến con người khó kịp thích nghi, dẫn tới một cú sốc ngắn hạn đặc biệt nghiêm trọng trên thị trường việc làm.

Những con số gây lo ngại

Lo ngại của Amodei xuất hiện trong bối cảnh hàng loạt báo cáo cho thấy AI đang tạo áp lực rõ rệt lên việc làm.

Theo hãng tư vấn Challenger, Gray & Christmas, AI bị cho là nguyên nhân dẫn đến gần 55.000 vụ sa thải tại Mỹ trong năm 2025.

Một nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) công bố tháng 11 cho thấy AI hiện có thể đảm nhiệm khối lượng công việc tương đương 11,7% lực lượng lao động Mỹ, giúp doanh nghiệp tiết kiệm tới 1.200 tỷ USD tiền lương trong các lĩnh vực tài chính, y tế và dịch vụ chuyên nghiệp.

Báo cáo Xu hướng Nhân tài Toàn cầu 2026 của Mercer, khảo sát 12.000 người trên toàn cầu, cho biết 40% người lao động lo sợ mất việc vì AI, tăng mạnh so với mức 28% năm 2024.

CEO Anthropic cảnh báo AI có thể gây cú sốc việc làm “đau đớn chưa từng có”
Ở chiều ngược lại, CEO Nvidia Jensen Huang khẳng định AI sẽ tạo ra nhiều việc làm mới trong các lĩnh vực lao động kỹ thuật. Ảnh: Reuters.

Ý kiến trái chiều

Tuy vậy, không phải tất cả chuyên gia đều cho rằng AI đang trực tiếp gây ra làn sóng mất việc diện rộng.

Các nhà phân tích của Deutsche Bank cho rằng năm 2026 có thể chứng kiến hiện tượng doanh nghiệp “đổ lỗi cho AI” khi cắt giảm nhân sự dù nguyên nhân thực tế đến từ chi phí, suy thoái hay tái cấu trúc.

Trong khi đó, Phòng Nghiên cứu Ngân sách của Đại học Yale phân tích dữ liệu giai đoạn 2022–2025 và kết luận rằng tỷ lệ lao động theo ngành nghề tại Mỹ chưa thay đổi đáng kể kể từ khi ChatGPT ra đời.

Ở chiều ngược lại, CEO Nvidia Jensen Huang khẳng định AI sẽ tạo ra nhiều việc làm mới trong các lĩnh vực lao động kỹ thuật.

“Chúng ta đang nói về mức lương sáu con số cho những người xây dựng nhà máy chip, trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng AI,” ông nói.

CEO JPMorgan Jamie Dimon cũng đồng tình rằng các chính phủ cần can thiệp ở cấp địa phương, đưa ra các ưu đãi để doanh nghiệp đào tạo lại lao động và hỗ trợ thu nhập trong quá trình chuyển đổi.

Trí tuệ nhân tạo việc làm Anthropic Dario Amodei NVIDIA Thị trường lao động sa thải AI Mỹ MIT

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

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Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

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Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

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BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam