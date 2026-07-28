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Rò rỉ chi tiết nâng cấp cảm biến camera trên Galaxy S27 series

Ngọc Hà

Ngọc Hà

12:21 | 28/07/2026
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Thông tin rò rỉ mới về dòng Galaxy S27 tập trung vào cụm camera, hé lộ những thay đổi Samsung có thể áp dụng cho thế hệ flagship năm 2027. Nguồn tin đến từ trang WinFuture, đơn vị vốn có nhiều dự đoán chính xác về phần cứng Galaxy trong quá khứ.
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Rò rỉ chi tiết nâng cấp cảm biến camera trên Galaxy S27 series

Theo WinFuture, dòng S27 gồm bốn phiên bản với tên mã nội bộ lần lượt là NM1 cho Galaxy S27 tiêu chuẩn, NM2 cho S27+, NM3 cho S27 Pro và NM4 cho S27 Ultra. Chữ "NM" viết tắt của "Next Miracle", tiếp nối cách đặt tên "Miracle" mà Samsung từng dùng cho dòng S26.

Nâng cấp lớn nhất được đồn đoán nằm ở camera góc siêu rộng trên hai phiên bản Pro và Ultra. Cả hai được cho là chuyển sang dùng cảm biến IMX855 của Sony, kích thước 1/2,55 inch với điểm ảnh 0,7 micromet. Đây là thay đổi so với cảm biến ISOCELL JN3 độ phân giải 50 megapixel của Samsung đang trang bị trên camera góc siêu rộng của S26 Ultra.

Để so sánh, S26 Ultra hiện dùng camera chính ISOCELL HP2 độ phân giải 200 megapixel của Samsung với khẩu độ f/1.4, camera tele 5x IMX854 50 megapixel của Sony, cùng camera trước IMX874 12 megapixel cũng của Sony. Trên S27 Pro và Ultra, camera trước được dự đoán nâng lên cảm biến Samsung mới độ phân giải 16 megapixel, tích hợp lấy nét tự động. Một số dữ liệu trong cơ sở dữ liệu rò rỉ còn gợi ý camera trước trên bản Pro có thể được trang bị thêm chống rung quang học, tuy nhiên chi tiết này chưa được xác nhận chắc chắn.

Hai phiên bản S27 và S27+ tiêu chuẩn nhận cấu hình khiêm tốn hơn. Theo rò rỉ, hai máy giữ camera chính 50 megapixel có chống rung quang học, camera góc siêu rộng 12 megapixel, cùng một camera zoom mà độ phân giải và mức zoom cụ thể chưa được tiết lộ. Cách phân bổ này cho thấy Samsung tiếp tục giữ chiến lược quen thuộc, dồn phần cứng camera tốt nhất cho hai bản Pro và Ultra trong khi bản thường và Plus dùng cấu hình vừa phải.

Việc chuyển sang cảm biến góc siêu rộng mới của Sony kết hợp camera trước có lấy nét tự động và khả năng bổ sung chống rung quang học cho thấy đây nhiều khả năng là bước hoàn thiện dần từng phần, không phải một cuộc đại tu toàn diện về camera. Nhận định này dựa trên mức độ thay đổi được liệt kê trong rò rỉ, chưa phải thông tin Samsung xác nhận chính thức.

Thông tin về camera chính và camera tele trên dòng S27 hiện chưa được WinFuture đề cập chi tiết. Các chi tiết về cảm biến này, cùng những điều chỉnh trong xử lý ảnh và tính năng camera mới, nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện khi quá trình phát triển máy tiến triển thêm. Ở thời điểm hiện tại, những dữ liệu rò rỉ ban đầu cho thấy Samsung đang đặt trọng tâm vào khả năng chống rung mạnh hơn cho cụm camera của dòng S27.

https://www.gizmochina.com/2026/07/27/galaxy-s27-series-camera-sensor-upgrades-detailed-pro-and-ultra-get-16mp-selfie-sony-ultrawide/
Galaxy S27 Galaxy S27 Ultra Galaxy S27 Pro cảm biến Sony IMX855 Camera góc siêu rộng camera Samsung flagship Galaxy S26 Ultra chống rung quang học

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Cập nhật: 28/07/2026 12:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
NL 99.99 12,950 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850 ▼50K
Trang sức 99.9 13,340 ▼150K 14,040 ▼150K
Trang sức 99.99 13,350 ▼150K 14,050 ▼150K
Cập nhật: 28/07/2026 12:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 ▲1236K 14,152 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 ▲1236K 14,153 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 ▼1248K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 ▼1248K 1,411 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 ▼1221K 139 ▼1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 ▼1485K 137,624 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 ▼86275K 10,441 ▼95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 ▲84020K 94,679 ▲93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 ▼916K 84,948 ▼916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 ▲64168K 81,195 ▲72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 ▼625K 58,119 ▼625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cập nhật: 28/07/2026 12:45
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Tập huấn PCCC tại Tổng công ty 789 bảo đảm an toàn công trình quốc phòng

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Claude Opus 5: mô hình AI mới, lập trình vượt trội, giá không đổi

Claude Opus 5: mô hình AI mới, lập trình vượt trội, giá không đổi

Google ra mắt tính năng đăng nhập Gmail bằng video selfie

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Sóng não có thể là chìa khóa mới cho AI vật lý?

Sóng não có thể là chìa khóa mới cho AI vật lý?

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Putin thừa nhận tên lửa Zircon vẫn chưa đạt độ chính xác kỳ vọng

Putin thừa nhận tên lửa Zircon vẫn chưa đạt độ chính xác kỳ vọng

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Photon Queue gọi vốn 4 triệu USD, phát triển bộ nhớ lượng tử hoạt động ở nhiệt độ phòng

Photon Queue gọi vốn 4 triệu USD, phát triển bộ nhớ lượng tử hoạt động ở nhiệt độ phòng

Giải mã 1.000 hệ gene người Việt, ghi nhận hơn 42 triệu biến thể di truyền

Giải mã 1.000 hệ gene người Việt, ghi nhận hơn 42 triệu biến thể di truyền

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Hưng Yên kiểm tra chuyển đổi số 2026 tại 9 sở ngành và 8 địa phương

Hưng Yên kiểm tra chuyển đổi số 2026 tại 9 sở ngành và 8 địa phương

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Trung tâm tài chính quốc tế chọn tài chính số và fintech làm trụ cột đến 2035

Trung tâm tài chính quốc tế chọn tài chính số và fintech làm trụ cột đến 2035

Giá vàng hôm nay 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn cùng hạ nhiệt sau phiên tăng nóng

Giá vàng hôm nay 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn cùng hạ nhiệt sau phiên tăng nóng

BIC duy trì tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng AI và chuyển đổi số trong kinh doanh bảo hiểm

BIC duy trì tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng AI và chuyển đổi số trong kinh doanh bảo hiểm

Thí điểm mô hình tiêu dùng số, bảo trợ thương mại điện tử

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Trung tâm tài chính quốc tế chọn tài chính số và fintech làm trụ cột đến 2035

Trung tâm tài chính quốc tế chọn tài chính số và fintech làm trụ cột đến 2035

BIC duy trì tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng AI và chuyển đổi số trong kinh doanh bảo hiểm

BIC duy trì tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng AI và chuyển đổi số trong kinh doanh bảo hiểm

Thí điểm mô hình tiêu dùng số, bảo trợ thương mại điện tử

Thí điểm mô hình tiêu dùng số, bảo trợ thương mại điện tử

VNPT trao tặng 5 phòng học số tại đặc khu Côn Đảo

VNPT trao tặng 5 phòng học số tại đặc khu Côn Đảo

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Mẹo chăm sóc ô tô giúp tiết kiệm chi phí sửa chữa

Mẹo chăm sóc ô tô giúp tiết kiệm chi phí sửa chữa

BYD Qin Max sắp ra mắt: Sedan cỡ D, sạc pin 9 phút đạt 97%

BYD Qin Max sắp ra mắt: Sedan cỡ D, sạc pin 9 phút đạt 97%

BMW triệu hồi hơn 318.000 xe tại Mỹ do nguy cơ cháy bộ đề

BMW triệu hồi hơn 318.000 xe tại Mỹ do nguy cơ cháy bộ đề

MINI Aceman ra mắt thị trường xe Việt Nam, giá từ 2,419 tỷ đồng

MINI Aceman ra mắt thị trường xe Việt Nam, giá từ 2,419 tỷ đồng

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Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây

Santa Monica Studio tiết lộ hướng đi mới của thương hiệu God of War

Santa Monica Studio tiết lộ hướng đi mới của thương hiệu God of War

DRX có thể trở thành đội tuyển Esport đầu tiên lên sàn chứng khoán

DRX có thể trở thành đội tuyển Esport đầu tiên lên sàn chứng khoán

EA FC 27 lập kỷ lục giá bán, cao nhất lịch sử hãng game

EA FC 27 lập kỷ lục giá bán, cao nhất lịch sử hãng game