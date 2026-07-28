Rò rỉ chi tiết nâng cấp cảm biến camera trên Galaxy S27 series

Theo WinFuture, dòng S27 gồm bốn phiên bản với tên mã nội bộ lần lượt là NM1 cho Galaxy S27 tiêu chuẩn, NM2 cho S27+, NM3 cho S27 Pro và NM4 cho S27 Ultra. Chữ "NM" viết tắt của "Next Miracle", tiếp nối cách đặt tên "Miracle" mà Samsung từng dùng cho dòng S26.

Nâng cấp lớn nhất được đồn đoán nằm ở camera góc siêu rộng trên hai phiên bản Pro và Ultra. Cả hai được cho là chuyển sang dùng cảm biến IMX855 của Sony, kích thước 1/2,55 inch với điểm ảnh 0,7 micromet. Đây là thay đổi so với cảm biến ISOCELL JN3 độ phân giải 50 megapixel của Samsung đang trang bị trên camera góc siêu rộng của S26 Ultra.

Để so sánh, S26 Ultra hiện dùng camera chính ISOCELL HP2 độ phân giải 200 megapixel của Samsung với khẩu độ f/1.4, camera tele 5x IMX854 50 megapixel của Sony, cùng camera trước IMX874 12 megapixel cũng của Sony. Trên S27 Pro và Ultra, camera trước được dự đoán nâng lên cảm biến Samsung mới độ phân giải 16 megapixel, tích hợp lấy nét tự động. Một số dữ liệu trong cơ sở dữ liệu rò rỉ còn gợi ý camera trước trên bản Pro có thể được trang bị thêm chống rung quang học, tuy nhiên chi tiết này chưa được xác nhận chắc chắn.

Hai phiên bản S27 và S27+ tiêu chuẩn nhận cấu hình khiêm tốn hơn. Theo rò rỉ, hai máy giữ camera chính 50 megapixel có chống rung quang học, camera góc siêu rộng 12 megapixel, cùng một camera zoom mà độ phân giải và mức zoom cụ thể chưa được tiết lộ. Cách phân bổ này cho thấy Samsung tiếp tục giữ chiến lược quen thuộc, dồn phần cứng camera tốt nhất cho hai bản Pro và Ultra trong khi bản thường và Plus dùng cấu hình vừa phải.

Việc chuyển sang cảm biến góc siêu rộng mới của Sony kết hợp camera trước có lấy nét tự động và khả năng bổ sung chống rung quang học cho thấy đây nhiều khả năng là bước hoàn thiện dần từng phần, không phải một cuộc đại tu toàn diện về camera. Nhận định này dựa trên mức độ thay đổi được liệt kê trong rò rỉ, chưa phải thông tin Samsung xác nhận chính thức.

Thông tin về camera chính và camera tele trên dòng S27 hiện chưa được WinFuture đề cập chi tiết. Các chi tiết về cảm biến này, cùng những điều chỉnh trong xử lý ảnh và tính năng camera mới, nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện khi quá trình phát triển máy tiến triển thêm. Ở thời điểm hiện tại, những dữ liệu rò rỉ ban đầu cho thấy Samsung đang đặt trọng tâm vào khả năng chống rung mạnh hơn cho cụm camera của dòng S27.