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Tính năng chống nhìn trộm trên Galaxy S26 Ultra có thật sự hữu dụng?

Hồng Nhung

Hồng Nhung

14:41 | 27/02/2026
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Trước khi đi vào tìm hiểu chi tiết hơn về tính năng này trên Samsung Galaxy S26 Ultra, chúng ta cũng tìm lời giải “vì sao chúng ta cần tính năng ‘Chống Nhìn Trộm’ trên điện thoại?”
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Tính năng Chống Nhìn Trộm trên điện thoại Samsung Galaxy S26 Ultra
Tính năng Chống Nhìn Trộm trên điện thoại Samsung Galaxy S26 Ultra

Có thể nói điện thoại đang ngày càng cá nhân hóa hơn, nhiều thông tin riêng tư hơn và đặc biệt nó tích hợp tất cả những dữ liệu từ đại trà cho đến bí mật của cá nhân người dùng. Chính vì thế điện thoại đang ngày càng trở thành một thiết bị ‘bất khả xâm phạm’.

Mình đã mang câu hỏi này đi hỏi bạn Trần Mạnh Hiệp, là admin của diễn đàn Tinh tế và bạn cũng đã có một câu trả lời rất dài, rất chi tiết và cụ thể. Mình cũng giống như Hiệp và chắc cũng giống rất nhiều người dùng khác, chưa từng dùng đến miếng dán màn hình chống nhìn trộm. Tuy nhiên vẫn có người dùng, thường xuyên dùng và xem đó như là điều tất yếu.

Và tất nhiên khi Samsung đưa ra tính năng này, đưa hẳn tính năng này lên thành một điểm nhấn đáng chú ý thì chắc chắn họ cũng đã có những nghiên cứu rất cụ thể.

Trong bài viết khá dài về vấn đề này, bạn Hiệp cũng chia sẻ rằng bạn có đang sử dụng một gói bảo mật dành cho các app nhắn tin để khi ai cầm điện thoại của bạn ấy thì cũng sẽ không vào được các app nhắn tin đó.

Như vậy là bên cạnh giải pháp sử dụng miếng dán chống nhìn trộm cho màn hình điện thoại và laptop thì chúng ta còn có thêm nhiều lựa chọn khác, ví dụ như sử dụng các giải pháp bảo mật cho từng tính năng cụ thể.

Tính năng chống nhìn trộm trên Galaxy S26 Ultra có thật sự hữu dụng?

Link bài trên Diễn đàn Tinh tế cho ai quan tâm

https://tinhte.vn/thread/tai-sao-chung-ta-lai-can-tinh-nang-chong-nhin-trom-cho-dien-thoai.4100869/

Một điều đáng quan tâm khác không của riêng ai, đó là thường ngại sử dụng điện thoại to và nặng. Mình cũng là một người như vậy, không thích sử dụng điện thoại quá to và quá nặng và nó làm mình thấy bất tiện và thấy phiền. Trong bài viết của Hiệp cũng có chia sẻ thêm rằng, miếng dán màn hình sẽ khiến điện thoại nặng thêm đáng kể, nó thậm chí còn khiến điện thoại nặng hơn tất cả các miếng dán màn hình thông thường hiện có trên thị trường.

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Bên cạnh đó, một trong những yếu tố mà rất nhiều người đã và đang sử dụng miếng dán chống nhìn trộm thừa nhận, đó là nó làm giảm chất lượng hiển thị đi rất nhiều. Bởi vì để thực hiện việc chống nhìn trộm từ góc xiên người ta dán lên một miếng dán với các tường thành li ti để chặn góc nhìn xiên. Nếu nhìn thẳng tới thì sẽ nhìn xuống được các điểm ảnh và các tường thành hướng thẳng xuống. Các tường thành này cao nhưng mỏng nên nhìn thẳng xuống nó chỉ che một phần hiển thị nên vẫn có thể nhìn trộm được. Còn khi nhìn từ các góc xiên qua thì sẽ thấy tường thành ở phía bên hông và chiều cao của tường thành đủ cao để che hết phần hiển thị bên dưới nên không nhìn thấy.

Một thực tế là khi sử dụng miếng dán chống nhìn trộm thì nó cũng sẽ che đi một phần của màn hình hiển thị, vì thế nó sẽ làm giảm độ phân giải, giảm độ sáng, làm rỗ màn hình… Thậm chí ngay cả ở góc nhìn thẳng thì những khu vực ở giữa màn hình sẽ được nhìn thấy và càng ra biên thì sẽ càng mờ.

Sau khi tìm hiểu thì rõ ràng, miếng dán chống nhìn trộm đang thật sự không khả thi, nó chỉ có tác dụng rất nhỏ với những người đang đứng ở bên cạnh còn khi bạn đang ngồi hay đang đứng thì người phía sau lưng bạn vẫn có thể xem được các thông tin mà bạn không muốn người khác thấy.

Tính năng Chống Nhìn Trộm trên điện thoại Samsung Galaxy S26 Ultra
Tính năng Chống Nhìn Trộm trên điện thoại Samsung Galaxy S26 Ultra giúp người dùng chủ động hơn trong việc bảo mật thông tin

Vậy tính năng Chống Nhìn Trộm Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra có cải thiện được các yếu điểm này của miếng dán chống nhìn trộm, và nó có gì khác biệt?

Theo Samsung, công nghệ Privacy Display – chống nhìn trộm chủ động trên điện thoại di động được xem là một bước đột phá về công nghệ hiển thị, thay đổi cách quyền riêng tư được bảo vệ trên smartphone. Tính năng này được thiết kế cho các tình huống hằng ngày như khi di chuyển, trong quán cà phê hay môi trường làm việc chung, Privacy Display vượt xa các giải pháp trước đây nhờ phần cứng và phần mềm được phối hợp thành một thể thống nhất để bảo vệ nội dung mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm xem.

Cụ thể, bằng cách kiểm soát chính xác cách các điểm ảnh phân tán ánh sáng, màn hình vẫn đảm bảo nội dung hiển thị rõ nét, sáng và sự thoải mái cho người dùng trong mọi điều kiện sử dụng thường ngày, đồng thời vẫn hạn chế những gì mà người dùng không mong muốn người khác có thể nhìn thấy.

Tính năng Chống Nhìn Trộm trên điện thoại Samsung Galaxy S26 Ultra
Tính năng Chống Nhìn Trộm Privacy Display tích hợp trên Galaxy S26 Ultra vẫn đảm bảo chất lượng hiển thị trọn vẹn từ mọi góc nhìn

Khác với các miếng dán chống nhìn trộm truyền thống, Privacy Display tích hợp trên Galaxy S26 Ultra vẫn đảm bảo chất lượng hiển thị trọn vẹn từ mọi góc nhìn khi tắt và hạn chế khả năng quan sát từ hai bên khi được kích hoạt, dù ở bất cứ chế độ ngàng hay dọc.

Một trong những ưu điểm đáng chú ý của tính năng này là người dùng có thể chủ động tùy chỉnh thời điểm kích hoạt tính năng một cách tự động. Ví dụ như khi nhập PIN, mật khẩu hoặc mở từng ứng dụng cụ thể. Ở chế độ Partial Screen Privacy thông minh, sẽ giúp giới hạn khả năng hiển thị đối với các thông báo bật lên, trong khi Maximum Privacy Protection giúp tăng cường che chắn góc nhìn bên để đảm bảo kín đáo hơn, tất cả đều với tác động tối thiểu đến hiệu suất và thời lượng pin.

Như vậy có nghĩa là ngay từ khi thiết kế, tính năng này đã được nghiên cứu để làm sao đạt được độ chính xác cao nhất. Và khi kết hợp với phần mềm sẽ ngăn chặn hiệu quả việc nhìn trộm ở nơi công cộng.

Tính năng Chống Nhìn Trộm trên điện thoại Samsung Galaxy S26 Ultra
Tính năng Chống Nhìn Trộm trên điện thoại Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung đã mất 5 năm để nghiên cứu và phát triển công nghệ này

Theo Samsung, họ đã mất 5 năm để nghiên cứu và phát triển công nghệ này. Chưa kể, việc giảm ánh sáng phát ra từ các điểm ảnh còn giúp kéo dài tuổi thọ pin lên đáng kể. Tuy nhiên, có một điều mà rất nhiều người thắc mắc tại sao tính năng Chống Nhìn Trộm Privacy Display lại chỉ có trên Galaxy S26 Ultra mà không có trên hai phiên bản còn lại?

Đại diện Samsung có chia sẻ rằng, tính năng Privacy Display là một tính năng nâng cấp ở phần cứng và nó được vận hành bởi tấm nền Flex Magic Pixel OLED nên hiện tại chỉ được trang bị trên phiên bản cao cấp nhất, Galaxy S26 Ultra.

Tính năng Chống Nhìn Trộm trên điện thoại Samsung Galaxy S26 Ultra
Tính năng Chống Nhìn Trộm trên điện thoại Samsung Galaxy S26 Ultra

Bên cạnh đó thì Samsung cũng trang bị rất nhiều công nghệ bảo mật khác cho dòng Galaxy S26 series

Tuy nhiên, cùng với tính năng Chống Nhìn Trộm Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra thì Samsung còn tích hợp rất nhiều lớp bảo mật khác trên toàn bộ dòng sản phẩm Galaxy S26 Series. Ví dụ như tính năng Lọc cuộc gọi tự động (Call Screening) được hỗ trợ bởi AI, nó giúp nhận diện cuộc gọi từ số lạ và tóm tắt nhanh mục đích gọi, giúp người dùng quản lý cuộc gọi an toàn hơn. Hay tính năng Privacy Alerts sử dụng máy học để chủ động thông báo theo thời gian thực khi các ứng dụng có quyền quản trị thiết bị cố gắng truy cập dữ liệu nhạy cảm không cần thiết như vị trí chính xác, nhật ký cuộc gọi hay danh bạ. Những cảnh báo này giúp người dùng nhanh chóng hiểu khi nào ứng dụng yêu cầu quyền truy cập sâu hơn, từ đó quản lý quyền một cách minh bạch và chủ động hơn.

Một tính năng bảo mật khác cũng hiện diện trên dòng Galaxy S26 Series đó là tính năng Private Album, được tích hợp trực tiếp trong Thư viện, cho phép người dùng dễ dàng ẩn các ảnh và video đã chọn mà không cần tạo thư mục riêng hay đăng nhập Samsung Account. Đây là tính năng ra đời nhằm đón đầu các mối đe dọa trong tương lai, Galaxy S26 Series cũng mở rộng đổi mới của Samsung trong lĩnh vực mật mã hậu lượng tử (PQC) sang các quy trình hệ thống quan trọng, bao gồm xác minh phần mềm và bảo vệ firmware, tăng cường tính toàn vẹn thiết bị trong tương lai.

Và tất nhiên một tính năng bảo mật rất đáng giá của Samsung cũng được cập nhật mới, đó là Knox Matrix giúp bảo mật trên toàn bộ hệ sinh thái Galaxy được kết nối, bổ sung mã hóa đầu-cuối hỗ trợ PQC cho nhiều dịch vụ như chuyển eSIM và cung cấp khả năng hiển thị rõ ràng hơn về trạng thái cập nhật firmware thông qua mục Security Status of Your Devices.

Có thể nói tất cả những tính năng bảo mật được hỗ trợ bởi Samsung Knox, nền tảng bảo mật đa tầng bảo vệ thiết bị Galaxy từ cấp độ vi mạch sẽ cho phép các trải nghiệm AI cá nhân hóa theo ngữ cảnh. Nếu như Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) giúp mã hóa dữ liệu của từng ứng dụng, thì Knox Vault bổ sung lớp bảo vệ vật lý bằng cách cô lập dữ liệu nhạy cảm trong phần cứng bảo mật riêng biệt. Kết hợp cùng các cài đặt cho phép người dùng lựa chọn cách AI hoạt động, từ đó Galaxy S26 Series mang đến cách tiếp cận toàn diện trên toàn hệ thống nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tính năng Chống Nhìn Trộm trên điện thoại Samsung Galaxy S26 Ultra
Tính năng Chống Nhìn Trộm trên điện thoại Samsung Galaxy S26 Ultra
Tính năng Chống Nhìn Trộm trên điện thoại Samsung Galaxy S26 Ultra

Ảnh minh họa.

Đánh giá về loạt tính năng bảo mật mới trên dòng Galaxy S26 Series cũng như tính năng Chống Nhìn Trộm Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra, bạn Trần Mạnh Hiệp có nhấn mạnh “Cám ơn Samsung, tính năng chống nhìn trộm của Galaxy S26 Ultra có thể tắt mở tuỳ app, tuỳ khu vực hiển thị trên màn hình”.Có lẽ đây mới thật sự là cái tiện ích, tiện dụng, vì người dùng và mang đến trải nghiệm thật sự khác biệt. Bởi không phải tất cả mọi thông tin chúng ta đều cần bảo mật, cái đỉnh cao của bảo mật đó là chủ động kiểm soát từng ứng dụng thật sự cần tính riêng tư như tin nhắn, email hay tài khoản ngân hàng…

Samsung Galaxy S26 Series Galaxy S26 Ultra Tính năng Chống Nhìn Trộm Privacy Display Bảo mật Iot bảo mật chủ động

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Hà Giang

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 10,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cập nhật: 31/07/2026 06:00
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AUD 17802 18076 18652
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CHF 31688 32068 32716
CNY 0 3849 3942
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KRW 0 16 18
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Cập nhật: 31/07/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
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USD(1-2-5) 25,066 - -
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CZK 0 1190 0
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Cập nhật: 31/07/2026 06:00

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