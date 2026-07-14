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Đại học Y Hà Nội đẩy mạnh khoa học công nghệ, hướng tới trung tâm nghiên cứu y học hàng đầu khu vực

Hậu Thạch

Hậu Thạch

09:21 | 14/07/2026
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Ngày 13/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định tiếp tục bổ nhiệm GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2030. Cùng với quyết định về nhân sự, Bộ Y tế giao nhà trường nhiều nhiệm vụ trọng tâm về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển mô hình đại học nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Hướng tới kỷ nguyên số, Đại học Y Hà Nội dự kiến mở ngành mới Trường Đại học Y Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với ANRS MIE - INSERM (Pháp) Đại học Y Hà Nội mở rộng hợp tác với Nhật Bản trong đào tạo và công nghệ y tế
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định về việc tiếp tục bổ nhiệm GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội. (Ảnh: Đại học Y Hà Nội)
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định về việc tiếp tục bổ nhiệm GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội. (Ảnh: Đại học Y Hà Nội)

Khoa học công nghệ phải trở thành động lực phát triển của nhà trường

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết Trường Đại học Y Hà Nội là cơ sở đào tạo y khoa đầu ngành của cả nước, đồng thời là một trong những trung tâm nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật và hợp tác quốc tế quan trọng của ngành y tế.

Sau 124 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo gần 50.000 bác sĩ, trong đó có nhiều giáo sư, bác sĩ đầu ngành đang giữ vai trò chủ chốt tại các cơ sở khám chữa bệnh, viện nghiên cứu và trường đại học trên cả nước.

Theo Bộ trưởng, nhiệm kỳ mới của Ban Giám hiệu diễn ra vào thời điểm ngành y tế đang triển khai nhiều nhiệm vụ lớn về đổi mới giáo dục, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Vì vậy, Trường Đại học Y Hà Nội cần tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt hệ thống đào tạo y khoa, đồng thời trở thành trung tâm nghiên cứu có khả năng tạo ra các công nghệ, giải pháp và mô hình mới phục vụ chăm sóc sức khỏe.

Bộ trưởng yêu cầu nhà trường đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tích hợp năng lực hành nghề, phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, tăng cường đào tạo sau đại học và gắn chặt hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học cũng như thực tiễn khám, chữa bệnh.

Đáng chú ý, Bộ Y tế yêu cầu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải hướng tới kết quả cụ thể, tạo ra công nghệ, quy trình, thiết bị, giải pháp và sản phẩm mới có khả năng ứng dụng trong thực tiễn, thay vì chỉ dừng ở các công bố khoa học.

Để thực hiện mục tiêu này, Trường Đại học Y Hà Nội được giao xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, phát triển các trung tâm nghiên cứu chuyên sâu, thúc đẩy nghiên cứu liên ngành và mở rộng hợp tác giữa trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, nhà trường cần sớm hoàn thành báo cáo sơ kết hai năm thực hiện Quyết định số 714/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Trường Đại học Y Hà Nội trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia thuộc nhóm hàng đầu châu Á; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở mới tại Bắc Ninh, Hoàng Mai và Thanh Hóa để mở rộng quy mô đào tạo và nghiên cứu.

Phát triển đại học nghiên cứu, nâng tầm y học Việt Nam

Hiện Trường Đại học Y Hà Nội có hơn 900 giảng viên, trong đó gần 50% có trình độ tiến sĩ. Riêng năm 2025, nhà trường triển khai hơn 300 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, công bố trên 1.000 bài báo trong nước và hơn 500 bài báo quốc tế. Đây cũng là trường đại học y duy nhất của Việt Nam được xếp hạng trên bảng xếp hạng Times Higher Education, thuộc nhóm 801-1000 trường đại học tốt nhất thế giới và nhóm 400-500 đại học hàng đầu châu Á.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú cho biết những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là nền tảng để nhà trường tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng đại học nghiên cứu hiện đại, lấy khoa học công nghệđổi mới sáng tạo làm động lực phát triển.

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, năm học 2026-2027 đánh dấu lần đầu tiên nhà trường có khoảng 1.000 nghiên cứu sinh, trong đó có nghiên cứu sinh quốc tế. Điều này không chỉ phản ánh uy tín đào tạo sau đại học mà còn cho thấy năng lực nghiên cứu đang từng bước được nâng lên.

Trong nhiệm kỳ 2026-2030, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tiếp tục đầu tư cho các lĩnh vực nghiên cứu mũi nhọn, mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển hệ thống bệnh viện đại học, tăng cường chuyển giao kỹ thuật và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào đào tạo, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Việc tiếp tục bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội không chỉ bảo đảm sự kế thừa trong công tác quản lý mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng một đại học nghiên cứu có năng lực cạnh tranh quốc tế, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của khoa học y học, đổi mới sáng tạo và hệ thống y tế Việt Nam.

Đại học Y Hà Nội bổ nhiệm hiệu trưởng GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú khoa học công nghệ nghiên cứu y học

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Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
Kim TT/AVPL 14,300 14,650 ▼30K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,300 14,650 ▼30K
Nguyên Liệu 99.99 13,100 ▼100K 13,300 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 13,050 ▼100K 13,250 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,600 ▼100K 14,100 ▼100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,550 ▼100K 14,050 ▼100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,480 ▼100K 14,030 ▼100K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Hà Nội - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Miền Tây - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
Miếng SJC Nghệ An 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
Miếng SJC Thái Bình 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▼100K 14,600 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▼100K 14,600 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▼100K 14,600 ▼100K
NL 99.90 12,900 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950 ▼50K
Trang sức 99.9 13,790 ▼100K 14,490 ▼100K
Trang sức 99.99 13,800 ▼100K 14,500 ▼100K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,438 ▼16K 14,682 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,438 ▼16K 14,683 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,428 ▼16K 1,463 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,428 ▼16K 1,464 ▲1316K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,403 ▼16K 1,443 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,871 ▼1584K 142,871 ▼1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,586 ▼1200K 108,386 ▼1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,484 ▼1088K 98,284 ▼1088K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,382 ▼976K 88,182 ▼976K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,485 ▼933K 84,285 ▼933K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,529 ▼667K 60,329 ▼667K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
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Cập nhật: 14/07/2026 10:00
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Cập nhật: 14/07/2026 10:00
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