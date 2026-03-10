Hướng tới kỷ nguyên số, Đại học Y Hà Nội dự kiến mở ngành mới

Đại học Y Hà Nội dự kiến mở ngành Y tế số từ năm học 2027-2028

Thông tin được TS.BS Đỗ Thanh Hương, Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp 2026 diễn ra sáng 8/3 tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Theo bà Hương, sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo đang tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức lớn đối với lĩnh vực y tế.

TS.BS Đỗ Thanh Hương, Phó trưởng phòng Quản lý Đào tạo Trường Đại học Y Hà Nội, chia sẻ cho các bạn trẻ tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp 2026

Trong thực tế, AI đã được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong khám chữa bệnh, đặc biệt hiệu quả trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, giúp hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm nhiều bệnh lý phức tạp. Nhiều chương trình hợp tác quốc tế, như các dự án do Chính phủ Úc tài trợ tại Đại học Sydney, cho thấy tiềm năng lớn của công nghệ này trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Trước xu hướng đó, Trường Đại học Y Hà Nội đang xây dựng quy định và công cụ hỗ trợ sử dụng AI trong giảng dạy, đồng thời từng bước đưa nội dung liên quan đến công nghệ số vào chương trình đào tạo hiện hành. Kế hoạch mở ngành Y tế số được xem là bước đi trọng tâm, hướng đến đào tạo đội ngũ nhân lực có khả năng kết hợp kiến thức y khoa với công nghệ hiện đại.

Để chuẩn bị cho ngành học mới, nhà trường cũng tăng cường hợp tác quốc tế với các trường đại học và hiệp hội giáo dục y học trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các chương trình đào tạo chuyên sâu cho giảng viên và sinh viên về ứng dụng công nghệ số trong y học đang được triển khai nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy.

Theo đại diện nhà trường, việc mở ngành Y tế số không chỉ đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số của ngành y tế mà còn góp phần thúc đẩy các mô hình chăm sóc sức khỏe chính xác, cá nhân hóa. Đây được xem là một trong những ngành đào tạo liên ngành mới tại các trường y lớn ở Việt Nam, kết hợp giữa y khoa truyền thống và công nghệ tiên tiến.

Song song với định hướng dài hạn, Trường Đại học Y Hà Nội cũng công bố thông tin tuyển sinh năm 2026 với tổng chỉ tiêu dự kiến 2.150 sinh viên, tăng 240 so với năm 2025. Nhà trường tiếp tục áp dụng hai phương thức tuyển sinh chính gồm xét tuyển thẳng và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, xét tuyển thẳng dự kiến chiếm khoảng 40% tổng chỉ tiêu.

Quy chế xét tuyển thẳng cơ bản giữ nguyên như năm trước, áp dụng cho thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc giải khoa học kỹ thuật. Với các thí sinh đoạt giải khoa học kỹ thuật quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử tham dự, nhà trường yêu cầu trình bày báo cáo bằng tiếng Anh trước hội đồng để đánh giá mức độ phù hợp với ngành đăng ký. Trường hợp số thí sinh cùng mức giải vượt quá chỉ tiêu, tiêu chí phụ sẽ được áp dụng; trong đó ưu tiên các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học đối với hệ bác sĩ 6 năm.

Các ngành đào tạo chủ lực năm 2026 vẫn gồm Y khoa (450 chỉ tiêu, tổ hợp B00), Răng - Hàm - Mặt (120 chỉ tiêu, B00), Y học cổ truyền (80 chỉ tiêu, A00/B00) cùng nhiều ngành thuộc khối kỹ thuật y học như Kỹ thuật xét nghiệm, Hình ảnh y học, Phục hồi chức năng. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, trường dự kiến cộng điểm khuyến khích cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế phù hợp; quy định chi tiết sẽ được công bố trong đề án tuyển sinh.

Kế hoạch mở ngành Y tế số cùng việc mở rộng quy mô tuyển sinh cho thấy Trường Đại học Y Hà Nội đang chủ động thích ứng với xu hướng công nghệ, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành y trong giai đoạn số hóa.