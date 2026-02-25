Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.880 sinh viên năm 2026: Ba phương thức xét tuyển, tăng cường tiêu chuẩn ngoại ngữ

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Sáng 25/2, Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Nhà trường duy trì ổn định tổng chỉ tiêu 9.880 sinh viên, tiếp tục áp dụng ba phương thức tuyển sinh đã triển khai các năm trước.

Xét tuyển tài năng chiếm ưu thế với ba diện tuyển

Phương thức xét tuyển tài năng năm nay chia thành ba diện cụ thể: xét tuyển thẳng theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế, xét tuyển theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn. Nhà trường ưu tiên thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Ngoại ngữ, học sinh trong đội tuyển Olympic hoặc đoạt giải khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Điểm mới trong diện xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế: thí sinh phải đạt điểm trung bình chung các môn văn hóa lớp 10, 11, 12 từ 8,00 trở lên. Trường chấp nhận các chứng chỉ SAT, ACT, A-Level, AP, IB còn hiệu lực. Bảng quy đổi điểm rõ ràng: A* quy thành 10 điểm, A quy thành 9 điểm, B quy thành 8 điểm, C quy thành 7 điểm.

Diện xét tuyển theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn mở rộng đối tượng cho học sinh các trường chuyên toàn quốc, học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thí sinh tham gia Đường lên đỉnh Olympia từ vòng thi tháng. Công thức tính điểm hồ sơ năng lực gồm ba thành phần: điểm tư duy tối đa 40 điểm (dựa trên kết quả thi TSA năm 2025 hoặc 2026 theo công thức TSA x 40/60), điểm thành tích tối đa 50 điểm, điểm thưởng tối đa 10 điểm.

Cấu trúc điểm hồ sơ năng lực. Nguồn: Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỳ thi đánh giá tư duy TSA tổ chức ba đợt

Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2026 diễn ra theo hình thức trắc nghiệm khách quan trên máy tính tại 11 tỉnh thành: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng. Trường tổ chức ba đợt thi vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật: đợt một ngày 24-25/01/2026 (đăng ký từ 05-15/12/2025), đợt hai ngày 14-15/03/2026 (đăng ký từ 05-15/02/2026), đợt ba ngày 16-17/05/2026 (đăng ký từ 05-15/04/2026).

Trường mở rộng phạm vi sử dụng kết quả TSA: các khối ngành khoa học kỹ thuật công nghệ, các khối ngành kinh tế ngoại thương tài chính ngân hàng, các khối ngành y dược, các khối ngành công nghiệp nông lâm nghiệp kỹ thuật hậu cần quân sự đều chấp nhận điểm TSA để xét tuyển.

Phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 duy trì tám tổ hợp: K01, A00, A01, B00, D01, D04, D07, DD2. Công thức tính điểm tổ hợp K01 được trường công bố cụ thể: [Toán x 3 + Ngữ văn x 1 + Lý/Hóa/Sinh/Tin x 2] x 1/2.

Nâng cao yêu cầu ngoại ngữ cho chương trình chất lượng cao

Trường đưa ra quy định rõ ràng về ngoại ngữ cho các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, chương trình FL1 (Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và công nghệ), FL3 (Tiếng Trung khoa học công nghệ), FL4 (Tiếng Hàn khoa học công nghệ). Thí sinh phải có chứng chỉ tiếng Anh VSTEP trình độ B1 trở lên, IELTS academic đạt 5.0 trở lên hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh đạt từ 6,5 điểm trở lên.

Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế TROY-IT và FL2 (Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế) yêu cầu nghiêm ngặt hơn: thí sinh bắt buộc có chứng chỉ IELTS academic đạt 5.5 trở lên. Trường công bố bảng quy đổi tương đương các chứng chỉ ngoại ngữ rõ ràng, giúp thí sinh chủ động chuẩn bị.

Quy định về tham chiếu quy đổi tương đương các chứng chỉ Ngoại ngữ. Nguồn: Đại học Bách khoa Hà Nội

Mở rộng 68 chương trình đào tạo với 05chương trình mới

Năm 2026, trường tuyển sinh 68 chương trình đào tạo, tăng năm chương trình mới so với trước. Trong đó, 38 chương trình chuẩn, 26 chương trình chất lượng cao Elitech (19 chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh, ba chương trình tăng cường ngoại ngữ Nhật Pháp, bốn chương trình có chuẩn đầu ra ngoại ngữ khác), hai chương trình Việt-Pháp PFIEV, hai chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

Trường cho phép thí sinh quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT (tổ hợp A01, D01, D07), đồng thời cộng điểm thưởng khi xét tuyển theo phương thức xét tuyển tài năng và xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy. Quy định này tạo lợi thế cho thí sinh đầu tư sớm vào chứng chỉ quốc tế.

Định hướng tuyển sinh của Bách khoa Hà Nội năm 2026 thể hiện sự ổn định về quy mô, minh bạch về tiêu chí, đa dạng hóa cơ hội tiếp cận cho thí sinh trên toàn quốc. Trường đặt nặng chất lượng đầu vào thông qua các tiêu chuẩn học lực, thành tích học sinh giỏi, chứng chỉ quốc tế, đồng thời nâng cao yêu cầu ngoại ngữ phù hợp xu hướng hội nhập.