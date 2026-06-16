Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải chủ trì hội thảo 15/6.

Sửa Luật Chứng khoán để đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Việc sửa đổi Luật Chứng khoán đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quá trình hoàn thiện thể chế thị trường tài chính. Ngày 15/6 tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán với sự tham gia của đại diện Quốc hội, các bộ ngành, tổ chức quốc tế cùng hơn 100 doanh nghiệp và thành viên thị trường. Hội thảo được tổ chức nhằm tiếp thu ý kiến để hoàn thiện dự án luật dự kiến trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ hai vào tháng 10/2026.

Theo Ban soạn thảo, việc sửa đổi Luật xuất phát từ yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP về cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong quá trình phát triển của thị trường chứng khoán.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải cho biết Luật Chứng khoán năm 2019 cùng hệ thống văn bản hướng dẫn đã tạo nền tảng pháp lý tương đối đầy đủ cho hoạt động của thị trường, góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm triển khai, nhiều yêu cầu mới về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và phát triển thị trường vốn hiện đại đã đặt ra những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện.

Sửa Luật Chứng khoán để mở đường cho thị trường vốn số hóa.

Ba nhóm chính sách tạo nền tảng cho thị trường vốn số

Điểm nổi bật của dự thảo Luật là tập trung vào ba nhóm chính sách lớn.

Thứ nhất là tiếp tục đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán nhằm giảm chi phí tuân thủ và rút ngắn thời gian xử lý cho doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư.

Thứ hai là bổ sung cơ sở pháp lý đối với những mô hình mới của thị trường tài chính quốc tế như cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu. Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết để thị trường vốn Việt Nam có thể tiếp cận các mô hình tài chính hiện đại trong khi vẫn duy trì cơ chế quản lý rủi ro.

Thứ ba là sửa đổi các quy định về giao dịch điện tử, người hành nghề chứng khoán, hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư và chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành chứng khoán.

Ở góc độ chuyển đổi số, việc hoàn thiện quy định về giao dịch điện tử có ý nghĩa quan trọng khi phần lớn hoạt động trên thị trường hiện đã được thực hiện thông qua nền tảng số. Một khuôn khổ pháp lý rõ ràng sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp chứng khoán đầu tư mạnh hơn vào công nghệ, đồng thời nâng cao trải nghiệm và mức độ an toàn cho nhà đầu tư.

Toàn cảnh hội thảo 15/6.

Thị trường kỳ vọng khung pháp lý hiện đại và minh bạch hơn

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã tập trung góp ý về công bố thông tin, đơn giản hóa thủ tục trong chào bán chứng khoán, giao dịch điện tử, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và các giải pháp phát triển thị trường vốn.

Nhiều ý kiến đánh giá việc sửa đổi Luật không chỉ nhằm xử lý những vướng mắc hiện hữu mà còn tạo nền tảng để thị trường chứng khoán thích ứng với sự phát triển nhanh của công nghệ tài chính, dữ liệu số và xu hướng hội nhập quốc tế.

Các chuyên gia cũng cho rằng một hệ thống pháp luật linh hoạt, minh bạch và đồng bộ sẽ góp phần nâng cao niềm tin của nhà đầu tư, tăng khả năng huy động vốn cho doanh nghiệp và hỗ trợ mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, toàn bộ ý kiến tại hội thảo cùng các góp ý bằng văn bản sẽ tiếp tục được tổng hợp, nghiên cứu và tiếp thu để hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.