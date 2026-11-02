Doanh nghiệp số

Bosch TGA góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao tại Việt Nam

Hồng Nhung

Hồng Nhung

16:11 | 02/11/2026
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Đây là chương trình đào tạo nghề kép của Đức do Bosch TGA đưa vào Việt Nam, với 25% thời lượng dành cho lý thuyết và 75% cho thực hành trong môi trường công nghiệp thực tế.
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Có thể nói, trong bối cảnh ngành sản xuất đang chuyển mình mạnh mẽ với tự động hóa, số hóa và công nghiệp 4.0, yêu cầu đối với nguồn nhân lực cũng thay đổi nhanh chóng thì chương trình đào tạo này đã giúp lực lượng lao động có kinh nghiệm thực tiễn, khả năng thích ứng, kỹ năng giao tiếp và sự tự tin để làm việc trong môi trường ngày càng mang tính quốc tế.

Bosch TGA góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao tại Việt Nam
Bosch TGA góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao tại Việt Nam

Chính thức triển khai từ năm 2013, chương trình Đào tạo Kỹ thuật Công nghiệp Bosch (Bosch TGA) với khoản đầu tư ban đầu là hơn 1 triệu euro. Dựa trên mô hình đào tạo nghề kép của Đức, chương trình đã góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp thông qua việc kết hợp kiến thức lý thuyết với thời lượng thực hành chuyên sâu trong môi trường sản xuất thực tế. Sau hơn một thập kỷ, Bosch TGA đã tuyển sinh 331 học viên qua 14 khóa học.

Bosch TGA góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao tại Việt Nam
Chương trình được triển khai trên cơ sở hợp tác giữa Bosch, AHK Việt Nam và Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2

Chương trình được triển khai trên cơ sở hợp tác giữa Bosch, AHK Việt Nam và Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2, qua đó kết nối giáo dục nghề nghiệp với những kỹ năng và năng lực mà ngành sản xuất thực tế đòi hỏi.

Tại đây, Bosch TGA đã đào tạo hai chuyên ngành gồm Cơ khí Công nghiệp và Cơ điện tử, với khoảng 25% thời lượng dành cho lý thuyết và 75% dành cho thực hành. Học viên được trang bị kiến thức nền tảng tại Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2, đồng thời dành phần lớn thời gian đào tạo trong môi trường công nghiệp của Bosch. Tại đây, các em có cơ hội vận dụng kiến thức vào máy móc, quy trình, dự án và những bài toán kỹ thuật thực tế.

Bosch TGA góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao tại Việt Nam
Bosch TGA góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao tại Việt Nam
Bosch TGA góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao tại Việt Nam

Bosch TGA đã đào tạo hai chuyên ngành gồm Cơ khí Công nghiệp và Cơ điện tử, với khoảng 25% thời lượng dành cho lý thuyết và 75% dành cho thực hành

Trong suốt chương trình, học viên được miễn 100% học phí và nhận trợ cấp hàng tháng, qua đó giảm bớt gánh nặng tài chính và có điều kiện tập trung phát triển kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp. Hiệu quả của mô hình này cũng được thể hiện rõ qua quá trình chuyển tiếp từ đào tạo sang việc làm. Tính đến tháng 4/2026, trong số 223 học viên đã hoàn thành chương trình, 95% tiếp tục hành trình nghề nghiệp tại Bosch. Đặc biệt, ở khóa 2022–2026, toàn bộ 22 học viên ngành Cơ điện tử sau khi tốt nghiệp đều gia nhập Bosch Việt Nam.

“Tại Bosch, chương trình Bosch TGA không chỉ là một chương trình phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Đây còn là một mô hình thực tiễn tiêu biểu và là một trong những cách Bosch đóng góp cho Việt Nam. Chương trình thể hiện cam kết lâu dài của Bosch: không chỉ phát triển hoạt động kinh doanh, mà còn góp phần xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho đất nước”, ông Maik Henneberg, Phó Chủ tịch, Giám đốc Thương mại Nhà máy Bosch Việt Nam, chia sẻ.

Bosch TGA góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao tại Việt Nam
Song song với đào tạo chuyên môn, học viên được trang bị nhiều kỹ năng thiết yếu trong môi trường làm việc, như giao tiếp, làm việc nhóm và tiếng Anh

Năng lực chuyên môn chỉ là một phần trong hành trang để sẵn sàng cho tương lai việc làm. Vì vậy, Bosch TGA đã mang đến cho học viên nhiều cơ hội phát triển vượt ra ngoài phạm vi máy móc và sản xuất.

Song song với đào tạo chuyên môn, học viên được trang bị nhiều kỹ năng thiết yếu trong môi trường làm việc, như giao tiếp, làm việc nhóm và tiếng Anh, qua đó giúp các em trở nên tự tin và sẵn sàng hơn cho hành trình nghề nghiệp phía trước. Học viên cũng tham gia nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR), tạo cơ hội kết nối, trải nghiệm và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Bên cạnh đó, bốn học viên xuất sắc nhất của mỗi khóa có cơ hội tham gia chương trình thực tập tại châu Âu hoặc châu Á, trực tiếp trải nghiệm những môi trường làm việc, công nghệ và nền văn hóa khác nhau.

Bosch TGA góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao tại Việt Nam
Bosch TGA đã đào tạo ra những người trẻ không chỉ vững chuyên môn, mà còn là những nhân sự kỹ thuật phát triển toàn diện

Từ đó, Bosch TGA đã đào tạo ra những người trẻ không chỉ vững chuyên môn, mà còn là những nhân sự kỹ thuật phát triển toàn diện, có khả năng không ngừng học hỏi, hợp tác và thích ứng trong suốt hành trình nghề nghiệp.

Chương trình còn cho thấy cách doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục có thể cùng hợp tác để thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường lao động, giúp người trẻ xây dựng kỹ năng thực tiễn, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của một nền công nghiệp đang thay đổi nhanh chóng.

Bosch TGA góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao tại Việt Nam
mà còn có khả năng không ngừng học hỏi, hợp tác và thích ứng trong suốt hành trình nghề nghiệp

Trong thời gian tới, Bosch cam kết sẽ tiếp tục phát triển chương trình TGA tại Đồng Nai, qua đó mở rộng đóng góp cho công tác đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao tại Việt Nam. Bosch cũng đồng thời mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác cùng chung định hướng trong lĩnh vực công nghiệp, giáo dục và các lĩnh vực liên quan, nhằm mở rộng quy mô chương trình, mang đến thêm nhiều cơ hội đào tạo cho người trẻ và cùng chung tay phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật đáp ứng nhu cầu tăng trưởng công nghiệp của Việt Nam trong tương lai.

Bosch Bosch TGA chương trình Đào tạo Kỹ thuật Công nghiệp Bosch AHK Việt Nam Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 134,000 138,000
Hà Nội - PNJ 134,000 138,000
Đà Nẵng - PNJ 134,000 138,000
Miền Tây - PNJ 134,000 138,000
Tây Nguyên - PNJ 134,000 138,000
Đông Nam Bộ - PNJ 134,000 138,000
Cập nhật: 03/11/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,700 14,000
Miếng SJC Nghệ An 13,700 14,000
Miếng SJC Thái Bình 13,700 14,000
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,500 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,500 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,500 13,900
Trang sức 99.9 13,180 13,780
Trang sức 99.99 13,190 13,790
Vàng 99.9 12,650
Vàng 99.99 12,800
Cập nhật: 03/11/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 137 14,002
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 137 14,003
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,328 1,368
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,328 1,369
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,308 1,358
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 127,455 134,455
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,221 10,201
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,703 92,503
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,196 82,996
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,529 79,329
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,984 56,784
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
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Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
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Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
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Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
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Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Quảng Trị chi 500 tỷ đồng làm đường nối Đông Hà với Hải Lăng

Quảng Trị chi 500 tỷ đồng làm đường nối Đông Hà với Hải Lăng

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Từ tháng 11/2026: Không dùng điểm ưu tiên khi xét học bổng ngành khoa học cơ bản

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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị thúc đẩy khoa học công nghệ nông nghiệp phía Nam

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