Doanh nghiệp số

Máy móc GELEX Electric khấu hao 79%, phần mềm mua mới gần 12 tỷ đồng

Đình Tưởng

Đình Tưởng

11:39 | 02/11/2026
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Quý III/2026, GELEX Electric tăng doanh thu thuần 50% nhưng lãi sau thuế giảm 55%, trong khi dư nợ cho bên liên quan vay lên 3.225 tỷ đồng.
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Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 mà Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (GELEX Electric, HoSE: GEE) công bố ngày 28/10 ghi nhận doanh thu thuần 9.671,8 tỷ đồng, tăng 3.228 tỷ đồng so với cùng kỳ. Giá vốn tăng 53,7%, nhanh hơn mức tăng doanh thu, nên lợi nhuận gộp của GELEX Electric chỉ tăng 343 tỷ đồng, lên 1.412,6 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp vì thế lùi từ 16,6% xuống 14,6%. Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 806,4 tỷ đồng, giảm 55% so với mức 1.791,7 tỷ đồng cùng kỳ, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu giảm từ 2.722 đồng xuống 1.209 đồng.

Văn bản giải trình số 139/GE-TGĐ cho biết doanh thu tài chính giảm 1.439 tỷ đồng, do cùng kỳ năm trước công ty ghi nhận 1.473 tỷ đồng lãi bán khoản đầu tư, còn quý III/2026 không phát sinh khoản tương tự. Chi phí tài chính tăng 138,5 tỷ đồng, riêng chi phí lãi vay lên 122,5 tỷ đồng, gấp đôi mức 60,9 tỷ đồng của quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của GELEX Electric đạt 26.293 tỷ đồng, tăng 44,2%, lợi nhuận sau thuế đạt 2.157,4 tỷ đồng, giảm 24,2%. Đối chiếu trong cùng bộ báo cáo, báo cáo kết quả kinh doanh ghi doanh thu tài chính quý III/2026 ở mức 123,8 tỷ đồng, còn thuyết minh số 28 ghi 145,9 tỷ đồng, số lũy kế 9 tháng ở hai phần lại trùng khớp.

Dây chuyền khấu hao gần 80%, phần mềm mua mới gần 12 tỷ đồng

Ở lớp hạ tầng sản xuất, nguyên giá máy móc thiết bị của GELEX Electric tại ngày 30/9/2026 đạt 2.380,4 tỷ đồng, hao mòn lũy kế 1.881,4 tỷ đồng, tương đương 79% nguyên giá. Trong 9 tháng, nhóm công ty mua thêm 71,1 tỷ đồng máy móc, trong khi khấu hao riêng nhóm tài sản đó lên tới 116,6 tỷ đồng.

Doanh thu thuần quý III/2026 của GELEX Electric đạt 9.671,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm còn 806,4 tỷ đồng, chi phí lãi vay tăng gấp đôi lên 122,5 tỷ đồng. Ảnh chụp BCTC
Doanh thu thuần quý III/2026 của GELEX Electric đạt 9.671,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm còn 806,4 tỷ đồng, chi phí lãi vay tăng gấp đôi lên 122,5 tỷ đồng. Ảnh chụp BCTC

Hệ thống thí nghiệm máy biến áp 220kV, mang số dư 12,9 tỷ đồng trong chi phí xây dựng dở dang hồi đầu năm, không còn số dư ở cuối kỳ. Khoản đầu tư máy móc, thiết bị dở dang tăng từ 40,3 tỷ đồng lên 67,5 tỷ đồng.

Mảng tài sản số ghi nhận quy mô nhỏ hơn nhiều. Nguyên giá phần mềm máy tính tăng từ 92,1 tỷ đồng lên 104,1 tỷ đồng nhờ khoản mua mới 11,98 tỷ đồng, giá trị còn lại đạt 24,2 tỷ đồng. Nhóm bản quyền, bằng sáng chế, giấy phép nhượng quyền giữ nguyên nguyên giá 47 tỷ đồng, không phát sinh mua mới trong 9 tháng.

Chi phí thuê máy chủ ảo và bảo trì hệ thống quản trị doanh nghiệp SAP chờ phân bổ còn 945,6 triệu đồng, giảm từ 2,68 tỷ đồng đầu năm. Báo cáo riêng ghi nhận khoản phải thu hộ chi phí phần mềm tại Tập đoàn GELEX cùng các công ty con như Cadivi, EMIC, Thibidi, CFT, điều có thể liên quan đến việc các đơn vị dùng chung một nền tảng quản trị.

Công ty TNHH GELEX Technology, đơn vị GELEX Electric nắm 51% vốn với chức năng phát triển sản phẩm công nghệ cao, có giá gốc đầu tư 25,9 tỷ đồng. Khoản dự phòng tổn thất đầu tư vào doanh nghiệp công nghệ tăng từ 944,9 triệu đồng đầu năm lên 1,71 tỷ đồng.

Dòng vốn vay ngân hàng chảy sang các công ty cùng tập đoàn

Nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn của GELEX Electric tăng từ 4.466,9 tỷ đồng lên 6.241,3 tỷ đồng sau 9 tháng, tương đương 39,7%. Trong kỳ, nhóm công ty thu 18.078 tỷ đồng tiền đi vay và trả 16.462,3 tỷ đồng nợ gốc.

Cùng thời gian, gốc cho vay ngắn hạn tăng từ 2.514,6 tỷ đồng lên 3.225 tỷ đồng. Thuyết minh giao dịch với bên liên quan liệt kê Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX vay 1.415 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư GELEX vay 995 tỷ đồng, công ty mẹ Tập đoàn GELEX vay 775 tỷ đồng và Chế tạo điện cơ HEM vay 40 tỷ đồng, cộng lại đúng bằng 3.225 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, GELEX Electric cho Hạ tầng GELEX, Đầu tư GELEX, Tập đoàn GELEX và HEM vay tổng cộng 3.225 tỷ đồng gốc. Ảnh chụp BCTC
Tại ngày 30/9/2026, GELEX Electric cho Hạ tầng GELEX, Đầu tư GELEX, Tập đoàn GELEX và HEM vay tổng cộng 3.225 tỷ đồng gốc. Ảnh chụp BCTC

Lũy kế 9 tháng, lãi tiền gửi và lãi cho vay mang về 241,2 tỷ đồng, thấp hơn mức chi phí lãi vay 309,1 tỷ đồng. Một cách lý giải là doanh nghiệp dùng hạn mức tín dụng ngân hàng để điều phối vốn cho các đơn vị trong tập đoàn.

Báo cáo riêng cho biết GELEX Electric dùng 22,2 triệu cổ phần Cadivi và 18 triệu cổ phần Thibidi làm tài sản bảo đảm cho khoản trái phiếu của công ty mẹ Tập đoàn GELEX. Trong 9 tháng, nhóm công ty mua hàng hóa, dịch vụ từ công ty mẹ trị giá 5.183,2 tỷ đồng, số phải trả công ty mẹ tăng từ 58,9 tỷ đồng lên 404,3 tỷ đồng.

Phải thu khách hàng ngắn hạn tăng 69%, lên 2.309,7 tỷ đồng, dự phòng phải thu khó đòi ở mức 166,9 tỷ đồng. Khoản phải thu Công ty Cổ phần Kim loại màu Ngọc Sơn giữ nguyên 106,3 tỷ đồng, khoản trả trước cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Việt Kim gần như đứng yên quanh 365,5 tỷ đồng suốt 9 tháng.

Chi phí lãi vay riêng quý III ở mức 122,5 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần số tiền 11,98 tỷ đồng GELEX Electric chi mua phần mềm trong cả 9 tháng. Với doanh thu 9 tháng vượt 26.000 tỷ đồng từ dây cáp điện, máy biến áp và thiết bị đo điện, doanh nghiệp giữ vị trí nhà cung ứng lớn cho hạ tầng truyền tải, lĩnh vực đang chuyển dần sang đo đếm và vận hành số.

GELEX Electric báo cáo tài chính quý III/2026 GEE cho vay bên liên quan Chuyển đổi số Công ty Cổ phần Điện lực GELEX

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Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ tư, 04/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 04/11/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 04/11/2026 06:00
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Thứ tư, 04/11/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 04/11/2026 12:00
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Thứ tư, 04/11/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 04/11/2026 18:00
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25°C
Thứ năm, 05/11/2026 03:00
32°C
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24°C
Thứ năm, 05/11/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 05/11/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 05/11/2026 21:00
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Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
23°C
Nghệ An

21°C

Cảm giác: 22°C
mây rải rác
Thứ tư, 04/11/2026 00:00
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Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
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Phan Thiết

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mây đen u ám
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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
22°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 134,000 138,000
Hà Nội - PNJ 134,000 138,000
Đà Nẵng - PNJ 134,000 138,000
Miền Tây - PNJ 134,000 138,000
Tây Nguyên - PNJ 134,000 138,000
Đông Nam Bộ - PNJ 134,000 138,000
Cập nhật: 03/11/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,700 14,000
Miếng SJC Nghệ An 13,700 14,000
Miếng SJC Thái Bình 13,700 14,000
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,500 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,500 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,500 13,900
Trang sức 99.9 13,180 13,780
Trang sức 99.99 13,190 13,790
Vàng 99.9 12,650
Vàng 99.99 12,800
Cập nhật: 03/11/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 137 14,002
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 137 14,003
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,328 1,368
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,328 1,369
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,308 1,358
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 127,455 134,455
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,221 10,201
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,703 92,503
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,196 82,996
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,529 79,329
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,984 56,784
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Cập nhật: 03/11/2026 07:45
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Cập nhật: 03/11/2026 07:45
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Cập nhật: 03/11/2026 07:45
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Cập nhật: 03/11/2026 07:45

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