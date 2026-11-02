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SX Roadshow 2026 kết nối sinh viên và doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI

Lê Giang

Lê Giang

08:15 | 02/11/2026
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C asean Vietnam vừa phối hợp với Học viện Ngoại giao tổ chức SX Roadshow 2026 – Việt Nam, với các hoạt động kết nối sinh viên, doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực phát triển bền vững và định hướng nghề nghiệp.
Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026: Tìm lời giải cho báo chí trong kỷ nguyên AI Kỷ nguyên AI thay đổi kỳ vọng khách hàng: Doanh nghiệp cần chiến lược nào để triển khai đúng và hiệu quả? Sinh viên Hà Nội được tập huấn kỹ năng kiểm chứng tin giả trong kỷ nguyên AI

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động thường niên quảng bá Sustainability Expo 2026 (SX 2026), dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 15/11 tại Bangkok, Thái Lan.

SX Roadshow 2026 kết nối sinh viên với doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI
Ông Nguyễn Hải Sơn - Đại diện C asean Vietnam giới thiệu về sự kiện SX Roadshow 2026 Vietnam.

Với chủ đề “Thích ứng đổi thay - Kiến tạo tương lai” (Resilience in Action), chương trình gồm các hoạt động trưng bày sáng kiến bền vững, tư vấn tuyển dụng, phỏng vấn thử và hội thảo định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động mạnh mẽ đến thị trường lao động.

Trang bị kỹ năng nghề nghiệp trong kỷ nguyên AI

Tại hội thảo định hướng nghề nghiệp, TS. Vũ Thị Kiều Anh, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập EdMod Vietnam, chia sẻ về những thay đổi trong cơ cấu việc làm dưới tác động của AI, cũng như các kỹ năng người lao động cần trang bị để thích ứng.

Theo bà, bên cạnh kiến thức chuyên môn và năng lực công nghệ, tư duy độc lập, kỹ năng giao tiếp, hợp tác và khả năng học tập liên tục ngày càng quan trọng. Người trẻ cần hiểu rõ giá trị riêng của con người, biết kết hợp năng lực cá nhân với công nghệ thay vì cạnh tranh với máy móc ở những công việc mà công nghệ có thể thực hiện tốt hơn.

SX Roadshow 2026 kết nối sinh viên với doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI
TS. Vũ Thị Kiều Anh, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập EdMod Vietnam chia sẻ tại sự kiện.

Diễn giả cũng giới thiệu mô hình lập kế hoạch nghề nghiệp “1-1-1-7-30” và công cụ định hướng nghề nghiệp của EdMod, giúp sinh viên chủ động hơn trong việc xác định mục tiêu và xây dựng lộ trình phát triển.

Trong khuôn khổ chương trình, bảy doanh nghiệp gồm Thai Beverage Public Company Limited, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), C.P. Việt Nam, Frasers Property Việt Nam, MM Mega Market Việt Nam, TBC-Ball Beverage Can Vietnam và PRIME GROUP tham gia trưng bày, giới thiệu các sáng kiến về ESG, chuyển đổi xanh và sản xuất, kinh doanh bền vững.

Qua đó, sinh viên có cơ hội trao đổi trực tiếp với đại diện doanh nghiệp để tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm và những năng lực được nhà tuyển dụng quan tâm. Hoạt động tư vấn CV và phỏng vấn thử với chuyên gia nhân sự, nhà quản lý doanh nghiệp cũng giúp người tham gia nhận diện điểm mạnh, hoàn thiện hồ sơ và hiểu rõ hơn yêu cầu thực tế của thị trường lao động.

Tăng cường kết nối đào tạo với thực tiễn doanh nghiệp

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thìn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, cho rằng các cơ sở giáo dục cần trang bị cho sinh viên không chỉ kiến thức để đáp ứng công việc hiện tại mà còn năng lực tự học, tư duy độc lập và khả năng thích ứng trước những thay đổi.

Theo bà, hợp tác với doanh nghiệp giúp sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế, đồng thời tạo điều kiện để nhà trường điều chỉnh chương trình đào tạo sát hơn với nhu cầu xã hội. Doanh nghiệp cũng cần tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển năng lực cho người học, thay vì chỉ dừng ở hoạt động tuyển dụng và tiếp nhận thực tập sinh.

SX Roadshow 2026 kết nối sinh viên với doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI
Gian trưng bày sản phẩm của SABECO.

SX Roadshow 2026 là một trong những hoạt động kết nối theo hướng này, tạo không gian để sinh viên tiếp xúc với doanh nghiệp, chuyên gia và các vấn đề phát triển bền vững.

Ông Aadit Samphaiworakit, Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Thái Lan trong thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững. Ông nhấn mạnh định hướng của Thái Lan trong việc trở thành “cầu nối xanh”, gắn kết chính sách với thực tiễn, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa khu vực công và tư nhân.

Trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, ông kỳ vọng SX Roadshow 2026 – Viet Nam sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan, cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của khu vực Đông Nam Á.

SX Roadshow 2026 kết nối sinh viên với doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI

SX 2026 do Thai Beverage Public Company Limited và Thailand Supply Chain Network đồng tổ chức. Sự kiện hướng tới kết nối các bên liên quan trong lĩnh vực phát triển bền vững, thúc đẩy chia sẻ sáng kiến và mở rộng hợp tác trong khu vực ASEAN.

Thông qua SX Roadshow tại Việt Nam, ban tổ chức kỳ vọng tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp và thế hệ trẻ vào các hoạt động phát triển bền vững, đồng thời mở rộng kết nối giữa giáo dục, thị trường lao động và cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực.

C asean Vietnam SX Roadshow 2026

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 134,000 138,000
Hà Nội - PNJ 134,000 138,000
Đà Nẵng - PNJ 134,000 138,000
Miền Tây - PNJ 134,000 138,000
Tây Nguyên - PNJ 134,000 138,000
Đông Nam Bộ - PNJ 134,000 138,000
Cập nhật: 03/11/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,700 14,000
Miếng SJC Nghệ An 13,700 14,000
Miếng SJC Thái Bình 13,700 14,000
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Cập nhật: 03/11/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
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Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
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Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

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7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

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Tiếp thu, hoàn thiện quy định về hiến, ghép mô, tạng

Tiếp thu, hoàn thiện quy định về hiến, ghép mô, tạng

Từ tháng 11/2026: Không dùng điểm ưu tiên khi xét học bổng ngành khoa học cơ bản

Từ tháng 11/2026: Không dùng điểm ưu tiên khi xét học bổng ngành khoa học cơ bản

Đại học Quốc gia Hà Nội mở ngành học trái quy định: Những bất thường cần làm rõ

Đại học Quốc gia Hà Nội mở ngành học trái quy định: Những bất thường cần làm rõ

Ngày 2/11: Quốc hội thảo luận sửa luật hiến, ghép tạng, mở ra nhiều vấn đề đáng chú ý

Ngày 2/11: Quốc hội thảo luận sửa luật hiến, ghép tạng, mở ra nhiều vấn đề đáng chú ý

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Nhận định chứng khoán 03/11: VN-Index thử thách mốc 1.700 điểm

Nhận định chứng khoán 03/11: VN-Index thử thách mốc 1.700 điểm

Chứng khoán 02/11: VN-Index mất gần 31 điểm, cổ phiếu ngân hàng lao dốc

Chứng khoán 02/11: VN-Index mất gần 31 điểm, cổ phiếu ngân hàng lao dốc

VIB lãi 1.925 tỷ đồng trong quý III, đầu tư 220,5 tỷ cho công nghệ

VIB lãi 1.925 tỷ đồng trong quý III, đầu tư 220,5 tỷ cho công nghệ

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Tay đua PVOIL VOC 2026: Vượt địa hình để rèn bản lĩnh

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

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Trải nghiệm Toyota Hilux vượt địa hình tại PVOIL VOC 2026

VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III

VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III

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Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

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MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp