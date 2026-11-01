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Tuổi trẻ Thủ đô trao quà trị giá gần 700 triệu đồng tại Thanh Hóa

Võ Vinh

Võ Vinh

23:31 | 01/11/2026
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Học sinh và các gia đình khó khăn tại xã Cẩm Tú, Thanh Hóa được trao học bổng, xe đạp, túi an sinh và nhiều phần quà trong chương trình tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô.
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CLB Tình nguyện viên Thủ đô vừa phối hợp cùng Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Cục cảnh sát Giao thông (C08), Bộ Công an và Đoàn Thanh niên xã Cẩm Tú tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2026 và Xuân tình nguyện 2027” tại xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa.

Tuổi trẻ Thủ đô trao quà trị giá gần 700 triệu đồng tại Thanh Hóa
Tuổi trẻ Thủ đô trao học bổng, xe đạp và túi an sinh cho học sinh, gia đình khó khăn tại xã Cẩm Tú.

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, đoàn viên, thanh niên trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách và thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức phối hợp với các đơn vị triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trên địa bàn xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa như: Đoàn Thanh niên Cục cảnh sát Giao thông - C08, Bộ Công an đã triển tổ chức tuyên truyền và tập huấn kiến thức, kỹ năng an toàn giao thông học đường cho các em học sinh và phụ huynh, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh.

Tuổi trẻ Thủ đô trao quà trị giá gần 700 triệu đồng tại Thanh Hóa

Chương trình có sự tham gia của Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát giao thông (C08), Bộ Công an và Đoàn Thanh niên xã Cẩm Tú.ặc biệt, chương trình trao 100 túi an sinh cho gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng học bổng, xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi.

Tại chương trình, Cục cảnh sát Giao thông cũng đã phối hợp cùng Công ty Honda Việt Nam trao tặng những chiếc mũ đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn cho các em học sinh nhà trường.

Bên cạnh đó, tại Trường THCS Cẩm Tú (phân hiệu Cẩm Giang), Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng tổ chức hoạt động trao tặng và tập huấn phòng học STEM cho nhà trường. Phòng học sau khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần hỗ trợ nhà trường nâng cao điều kiện dạy và học, tạo cơ hội để học sinh tiếp cận phương pháp giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học thông qua các hoạt động trải nghiệm, thực hành.

Đây cũng là hoạt động hướng tới việc khơi dậy niềm đam mê khám phá, tư duy sáng tạo và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh; trao tặng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” bằng năng lượng mặt trời với chiều dài gần 1km. Công trình góp phần bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng tại địa phương, hỗ trợ việc đi lại của người dân, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh địa bàn; đồng thời lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Tuổi trẻ Thủ đô trao quà trị giá gần 700 triệu đồng tại Thanh Hóa

Đặc biệt, chương trình trao 100 túi an sinh cho gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng học bổng, xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi.

Đặc biệt, chương trình, Ban tổ chức đã trao 100 túi an sinh cho các gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng các xuất học bổng và những chiếc xe đạp cho các em học sinh vượt khó học giỏi.

Chương trình nhận được sự chung tay của Cộng đồng Heo đất Momo - Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động trực tuyến, Công ty TNHH Daesang Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Want Want Việt Nam. Tổng trị giá các phần quà được trao gần 700 triệu đồng.

Cũng tại chương trình, Ban Tổ chức đã tổ chức các trò chơi tập thể khuấy động, giao lưu cùng các em học sinh, đồng thời triển khai các hoạt động trao tặng sữa, xúc xích và các phần quà khác cho các em học sinh. Những hoạt động giao lưu gần gũi góp phần tạo không khí phấn khởi, mang đến niềm vui cho các em, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia và sự gắn kết giữa các bạn trẻ và địa phương.

Tuổi trẻ Thủ đô trao quà trị giá gần 700 triệu đồng tại Thanh Hóa

Bạn Hoàng Duy Khánh, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phó Trưởng ban Phong trào CLB Tình nguyện viên Thủ đô chia sẻ: “Chương trình ‘Tình nguyện mùa Đông 2026 và Xuân tình nguyện 2027’ tại xã Cẩm Tú là một hành trình đầy ý nghĩa, để lại trong tôi nhiều cảm xúc sâu sắc. Được gặp gỡ người dân, thăm hỏi các gia đình chính sách và chứng kiến nghị lực vượt khó của các em học sinh, tôi càng thấm thía giá trị của sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng. Những món quà được trao đi không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn gửi gắm cả tình cảm, sự động viên và niềm hy vọng đến những hoàn cảnh còn khó khăn. Nụ cười rạng rỡ của các em học sinh chính là động lực để tôi tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động tình nguyện, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và mang yêu thương đến với nhiều hơn nữa những mảnh đời cần được giúp đỡ trên khắp mọi miền Tổ quốc.”

CLB Tình nguyện viên Thủ đô Tuổi trẻ Thủ đô trao quà xã Cẩm Tú

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Thừa Thiên Huế

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Hà Giang

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Hải Phòng

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25°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,600 137,600
Hà Nội - PNJ 133,600 137,600
Đà Nẵng - PNJ 133,600 137,600
Miền Tây - PNJ 133,600 137,600
Tây Nguyên - PNJ 133,600 137,600
Đông Nam Bộ - PNJ 133,600 137,600
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,600 13,900
Miếng SJC Nghệ An 13,600 13,900
Miếng SJC Thái Bình 13,600 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,400 13,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,400 13,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,400 13,800
Trang sức 99.9 13,080 13,680
Trang sức 99.99 13,090 13,690
Vàng 99.9 12,550
Vàng 99.99 12,700
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 136 13,902
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136 13,903
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,318 1,358
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,318 1,359
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,298 1,348
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 126,465 133,465
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,146 10,126
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,023 91,823
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 72,586 82,386
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 68,946 78,746
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,567 56,367
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
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EUR 28164 28379 29467
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HKD 0 3158 3361
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Cập nhật: 02/11/2026 07:45
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Binance xác nhận mất khoảng 6,3 tỷ USD tài sản số sau vụ tấn công mạng

Binance xác nhận mất khoảng 6,3 tỷ USD tài sản số sau vụ tấn công mạng

Hàn Quốc đề nghị chặn truy cập hai nền tảng tài sản số chưa đăng ký

Hàn Quốc đề nghị chặn truy cập hai nền tảng tài sản số chưa đăng ký

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Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

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7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

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ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

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Đắk Lắk duyệt điện gió Ea Sin 77 MW, ràng buộc giải tỏa công suất

Đắk Lắk duyệt điện gió Ea Sin 77 MW, ràng buộc giải tỏa công suất

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Binance bù 95% tài sản bị đánh cắp, lên lịch mở lại rút tiền

Binance bù 95% tài sản bị đánh cắp, lên lịch mở lại rút tiền

VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III

VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III

PTSC thu 461 tỷ đồng tiền phạt, bồi thường, dự phòng rủi ro tăng mạnh

PTSC thu 461 tỷ đồng tiền phạt, bồi thường, dự phòng rủi ro tăng mạnh

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Bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ làm Thứ trưởng Bộ Y tế

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Tay đua PVOIL VOC 2026: Vượt địa hình để rèn bản lĩnh

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Trải nghiệm Toyota Hilux vượt địa hình tại PVOIL VOC 2026

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Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

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MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

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