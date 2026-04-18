Hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh Phú Thọ tham gia hỗ trợ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Trong những ngày đầu cao điểm, lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã có mặt tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các khu vực phụ cận để triển khai nhiệm vụ. Sáng 18/4 (tức ngày 2/3 Âm lịch), hàng trăm đoàn viên, thanh niên đến từ các địa phương như Lâm Thao, Xuân Lũng, Hy Cương, Bản Nguyên, Phùng Nguyên đã tham gia hỗ trợ trực tiếp các hoạt động phục vụ lễ hội. Các đội hình nhanh chóng ổn định vị trí, phối hợp với lực lượng chức năng và ban tổ chức để bảo đảm tiến độ công việc.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội thành lập đồng loạt các đội thanh niên tình nguyện, triển khai xuyên suốt từ ngày 17 đến 26/4/2026 (tức mùng 1 đến 10/3 Âm lịch). Trong giai đoạn cao điểm, hơn 5.000 lượt đoàn viên, thanh niên được huy động, tạo thành mạng lưới hỗ trợ rộng khắp tại các điểm diễn ra hoạt động lễ hội.

Hơn 5.000 lượt đoàn viên, thanh niên tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt ra quân phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đội hình tình nguyện tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm. Lực lượng thanh niên phối hợp với công an tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường dẫn vào khu di tích, góp phần giảm áp lực trong những ngày lượng du khách tăng cao. Tại các khu vực tập trung đông người, tình nguyện viên chủ động hướng dẫn, hỗ trợ du khách di chuyển, hạn chế tình trạng chen lấn, ùn tắc.

Song song với công tác điều phối, các đội hình môi trường duy trì hoạt động thu gom rác thải liên tục trong ngày, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp tại khu di tích và các tuyến đường xung quanh. Việc bố trí lực lượng thường trực tại các điểm nhạy cảm về môi trường giúp nâng cao hiệu quả xử lý rác, đồng thời tạo hình ảnh lễ hội văn minh, thân thiện.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được triển khai đồng bộ là tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng. Thông qua các hoạt động trực tiếp và truyền thông tại chỗ, đoàn viên, thanh niên giới thiệu tới du khách giá trị lịch sử của thời đại Hùng Vương, ý nghĩa của Giỗ Tổ, cũng như các di sản văn hóa đặc sắc của địa phương như Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ. Nội dung tuyên truyền hướng đến xây dựng nếp sống văn minh trong lễ hội, khuyến khích hành vi ứng xử phù hợp nơi công cộng.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện đóng vai trò quan trọng, góp phần xây dựng diện mạo lễ hội mẫu mực

Điểm nhấn trong mùa lễ hội năm nay là sự tham gia của các đội hình mang tính giáo dục truyền thống. Đội hình “Con Lạc cháu Hồng” cùng thiếu nhi tham gia Đoàn dâng hương vào ngày 10/3 Âm lịch đã tạo dấu ấn rõ nét. Hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.

Bên cạnh nhiệm vụ tại khu di tích, lực lượng thanh niên còn tích cực tham gia các hoạt động thuộc Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ. Các chương trình hỗ trợ tổ chức sự kiện, hướng dẫn du khách và quảng bá hình ảnh địa phương được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm của người dân, du khách.

Thực tiễn cho thấy, việc huy động lực lượng thanh niên tình nguyện quy mô lớn đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Không chỉ hỗ trợ công tác tổ chức, lực lượng này còn trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra lễ hội. Sự chủ động, linh hoạt của các đội hình giúp giảm áp lực cho các lực lượng chức năng, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác phục vụ.

Các đội hình đoàn viên, thanh niên tình nguyện nhanh chóng ổn định vị trí, phối hợp với lực lượng chức năng và ban tổ chức

Thông qua các hoạt động cụ thể, tuổi trẻ Phú Thọ tiếp tục khẳng định vai trò xung kích trong các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của địa phương. Hình ảnh đoàn viên, thanh niên nhiệt tình hướng dẫn du khách, tích cực giữ gìn môi trường, phối hợp điều tiết giao thông đã góp phần tạo ấn tượng tích cực về một lễ hội an toàn, trật tự và thân thiện.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 không chỉ là dịp tri ân công lao các Vua Hùng mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất và người Phú Thọ. Trong đó, lực lượng thanh niên tình nguyện đóng vai trò quan trọng, góp phần xây dựng diện mạo lễ hội mẫu mực, đáp ứng yêu cầu tổ chức trong bối cảnh lượng du khách ngày càng tăng.

Việc phát huy hiệu quả các đội hình tình nguyện cho thấy hướng đi phù hợp trong tổ chức lễ hội hiện đại, gắn kết giữa bảo tồn giá trị truyền thống và nâng cao chất lượng phục vụ. Đây cũng là tiền đề để tiếp tục nhân rộng mô hình trong các sự kiện lớn, góp phần xây dựng môi trường văn hóa bền vững và phát triển du lịch địa phương.