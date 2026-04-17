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Toàn cảnh lịch trình các chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Thành Biên

Thành Biên

16:59 | 17/04/2026
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Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 đang đến gần với nhiều sự kiện đáng chú ý, Tạp chí Điện tử và Ứng dụng xin trân trọng giới thiệu chi tiết lịch trình các hoạt động tại Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 26/4 tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng cùng nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh.

Lịch trình chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương 2026
Lịch trình chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Từ ngày 20/2 – 05/3 Âm lịch (tức từ ngày 07 – 21/4/2026):

1. Lễ Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các xã phường trong tỉnh.

2. Tour du lịch đêm “Đền Hùng linh thiêng nguồn cội”.

Địa điểm: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Ngày 24/2 Âm lịch (tức ngày 11/4/2026):

1. Giải Golf cúp Hùng Vương.

Địa điểm: Sân Golf Văn Lang Empire (6h00); Sân Golf Tam Đảo, Đầm Vạc, Thanh Lanh.

Từ ngày 27/2 – 18/3 Âm lịch (tức từ ngày 14/4 – 04/5/2026):

1. Trưng bày chuyên đề “Văn hóa thời đại Hùng Vương – tinh hoa hội tụ”.

Địa điểm: Bảo tàng Hùng Vương, đường Trần Phú (9h00).

Từ ngày 01/3 – 10/3 Âm lịch (tức từ ngày 17/4 – 26/4/2026):

1. Trưng bày tư liệu với chủ đề “Phú Thọ - Hội tụ truyền thống, lan tỏa tương lai”.

Khai mạc: 8h00 ngày 01/3 Âm lịch. Diễn ra từ ngày 01/3 – 10/3 Âm lịch.

Địa điểm: Thư viện tỉnh Phú Thọ, đường Trần Phú, phường Việt Trì.

2. Hội sách Đất Tổ năm 2026:

Khai mạc: 8h00 ngày 01 Âm lịch. Diễn ra từ ngày 01/3 – 05/3 Âm lịch.

Địa điểm: Thư viện tỉnh Phú Thọ, đường Trần Phú, phường Việt Trì.

Ngày 01/3 Âm lịch (tức ngày 17/4/2026):

1. Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026

Địa điểm: Quảng Trường Hùng Vương, phường Việt Trì (20h00).

Ngày 03/3 Âm lịch (tức ngày 19/4/2026):

2. Chương trình nghệ thuật tổng hợp (Hát xoan, hát Ghẹo, Chầu văn và vở diễn nghệ thuật truyền thống).

Địa điểm: Nhà hát Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc; Cung văn hóa phường Hòa Bình (20h00).

Từ ngày 01/3 – 10/3 Âm lịch (tức từ ngày 17/4 – 26/4/2026):

1. Khai mạc Liên hoan Văn nghệ, Hội trại Văn hóa.

Khai mạc: 8h00 ngày 04/3. Diễn ra từ ngày 01/3 – 10/3 Âm lịch.

Địa điểm: Sân Trung tâm Lễ hội, khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

2. Các hoạt động thể dục, thể thao và trò chơi dân gian truyền thống (đẩy gậy, bắn nỏ, cờ tướng tung còn)

Khai mạc: 8h00 ngày 04/3. Diễn ra từ ngày 03/3 – 10/3 Âm lịch.

Địa điểm: Sân Trung tâm Lễ hội, khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

3. Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Phú Thọ.

Khai mạc: 8h00 ngày 04/3. Diễn ra từ ngày 04/3 – 09/3 Âm lịch.

Địa điểm: Sân Trung tâm Lễ hội, khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Lịch trình chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương 2026
Lịch trình chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Từ ngày 05/3 – 09/3 Âm lịch (tức từ ngày 21 – 25/4/2026):

1. Biểu diễn múa rối nước

Diễn ra từ ngày 05/3 – 07/3 Âm lịch.

Địa điểm: Nhà Thủy đình Hồ Khuôn Muối, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

2. Múa rối cạn và các tích trò văn hóa dân gian vùng Đất Tổ.

Diễn ra từ ngày 05/3 – 09/3 Âm lịch.

Địa điểm: Nhà tiếp khách và biểu diễn nghệ thuật, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Ngày 06/3 Âm lịch (tức ngày 22/4/2026):

1. Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ

Đia điểm: Đền thờ Lạc Long Quân và Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Từ ngày 06/3 – 12/3 Âm lịch (tức ngày 22 – 28/4/2026):

1. Hội chợ Hùng Vương năm 2026.

Khai mạc: 8h00 ngày 06/3 Âm lịch.

Địa điểm: Quảng Trường Hùng Vương, phường Việt Trì.

Từ ngày 06/3 – 12/3 Âm lịch (tức ngày 22 – 26/4/2026):

1. Sự kiện “Sắc màu du lịch Đất Tổ - Phú Thọ năm 2026” và phát động chương trình kích cầu du lịch tỉnh Phú Thọ năm 2026.

Khai mạc: 19h30 ngày 06/3 Âm lịch.

Địa điểm: Sân khấu Công viên Văn Lang, đường Trần Phú.

2. Triển lãm Mỹ thuật quốc tế.

Khai mạc: 9h00 ngày 06/3 Âm lịch.

Địa điểm: Trường Đại học Hùng Vương, phường Nông Trang.

3. Trưng bày Hoa lan Nghệ thuật

Khai mạc: 19h00 ngày 08/3 Âm lịch.

Địa điểm: Khu vực Ngã 5 Đền Giềng, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

4. Tổ chức trình diễn Hát Xoan làng cổ.

Địa điểm: Đình An Thái, Đình Thét, Miếu Mãi Lèn, Đình Kim Đái, Đình Hùng Lô.

5. Đánh trống đồng, đâm đuống, trình diễn nhạc cự dân tộc.

Địa điểm: Nhà Công Quán, Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng.

6. Biểu diễn Nghệ thuật, thể thao, võ thuật.

Địa điểm: Khu vực đồi Phú Bùng và Trung tâm Lễ hội, khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

7. Trưng bày tư liệu về di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và các hiện vật cung tiến tiêu biểu, đặc trưng.

Địa điểm: Bảo tàng Hùng Vương, khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

8. Lễ hội truyền thống Đình Hùng Lô.

Địa điểm: Khu Di tích lịch sử Đình Hùng Lô, phường Vân Phú.

Ngày 07/3 Âm lịch (tức ngày 23/4/2026):

1. Trình diễn múa Lân – Sư – Rồng; Lễ rước kiệu các xã phường khu vực Đền Hùng.

Địa điểm: Sân Trung tâm Lễ hội, khu Di tích lịch sử Đền Hùng (7h30).

2. Giải bóng chuyền các đội mạnh Cúp Hùng Vương.

Khai mạc: 19h00 – Bế mạc: 22h00.

Địa điểm: Nhà Luyện tập và Thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ, phường Thanh Miếu.

Ngày 08/3 Âm lịch (tức ngày 24/4/2026):

1. Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ

Địa điểm: Sân Trung tâm Lễ hội, khu Di tích lịch sử Đền Hùng (7h30).

2. Lễ hội Văn hóa dân gian đường phố

Địa điểm: Đường Nguyễn Tất Thành, đường Trần Phú (phường Việt Trì, phường Thanh Miếu).

Ngày 09/3 Âm lịch (tức ngày 24/4/2026):

1. Lễ hội đền Tam Giang năm 2026.

Địa điểm: Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Tam Giang.

2. Giải bơi Chải tỉnh Phú Thọ năm 2026.

Địa điểm: Hồ Công viên Văn Lang (7h30).

3. Chương trình công diễn các tiết mục đoạt giải tại “Liên hoan Văn nghệ quàn chúng tỉnh Phú Thọ”.

Địa điểm: Sân khấu Công viên Văn Lang, đường Trần Phú.

4. Bắn pháp hoa tầm cao.

Địa điểm: Cầu đi bộ Công viên Văn Lang.

Ngày 10/3 Âm lịch (tức ngày 26/4/2026)

1. Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ năm 2026.

Địa điểm: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (6h00).

2. Dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên Phong”.

Địa điểm: Khu vực ngã 5 Đền Giềng, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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AUD 17711 17985 18561
CAD 17835 18109 18730
CHF 30704 31080 31738
CNY 0 3827 3923
EUR 28962 29181 30262
GBP 33624 34013 34950
HKD 0 3181 3384
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KRW 0 18 20
NZD 0 14381 14976
SGD 19787 20069 20651
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
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USD(1-2-5) 24,768 - -
USD(10-20) 24,768 - -
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00

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