Công an Phú Thọ chủ động phương án bảo đảm an ninh, an toàn Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 26/4 tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng cùng nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, thu hút đông đảo đồng bào, du khách trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh năm đầu sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, lượng người về dự lễ được dự báo tăng cao, đặt ra yêu cầu lớn đối với công tác bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và quản lý các hoạt động dịch vụ.

Đồng chí Đại tá Lâm Văn Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 2; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo các phòng chức năng của Công an tỉnh.

Đại tá Lâm Văn Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì Hội nghị triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026.

Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, Công an Phú Thọ đã xây dựng phương án tổng thể, huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại triển khai đồng bộ các mặt công tác. Lực lượng công an xác định mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế, đại biểu và Nhân dân tham gia các hoạt động tại lễ hội.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã tập trung thảo luận, làm rõ những nội dung trọng tâm trong công tác phối hợp bảo đảm ANTT. Nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin giữa các lực lượng; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; chủ động nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, cháy nổ. Các đại biểu cũng đề xuất tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát, điều hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành quy định pháp luật khi tham gia lễ hội.

Theo báo cáo tại Hội nghị, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã được các sở, ngành và địa phương triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Các phương án phân luồng giao thông, bố trí lực lượng tại các điểm trọng yếu, phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, kiểm soát an ninh tại khu vực lễ hội… đã được rà soát, bổ sung, hoàn thiện. Các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, bảo đảm môi trường lễ hội văn minh, an toàn.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã tập trung thảo luận, làm rõ những nội dung trọng tâm nhằm bảo đảm ANTT cho sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Lâm Văn Vinh yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm túc nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong suốt thời gian diễn ra Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026. Công an tỉnh đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, chủ động trao đổi thông tin, thống nhất phương án xử lý khi có tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Đối với công tác phòng cháy chữa cháy, lãnh đạo Công an tỉnh nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ cao, nhất là khu vực rừng, đền, chùa, nơi tập trung đông người. Lực lượng chức năng phải bố trí đầy đủ phương tiện, nhân lực, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan.

Trong lĩnh vực quản lý văn hóa, dịch vụ, các đơn vị liên quan được yêu cầu siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là việc lưu hành, buôn bán các sản phẩm văn hóa không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Công tác kiểm soát giá cả,vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự đô thị cũng được đặt ra với yêu cầu cao, nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân và du khách.

Lực lượng công an toàn tỉnh được chỉ đạo tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội. Các biện pháp nghiệp vụ phải được triển khai đồng bộ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm từ sớm, từ xa. Các tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực đông người, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Với sự chuẩn bị chủ động, quyết tâm cao, Phú Thọ đặt mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, tổ chức thành công Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh là công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Công an tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức phân luồng từ xa, điều tiết giao thông tại các tuyến đường dẫn về Đền Hùng, hạn chế ùn tắc. Hệ thống biển báo, chỉ dẫn sẽ được lắp đặt, bổ sung để hỗ trợ người dân, du khách di chuyển thuận tiện, an toàn.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi đưa thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác tổ chức lễ hội. Các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để “giật tít”, câu view, xuyên tạc, làm sai lệch thông tin sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh xác định rõ phương châm hành động là chủ động phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ, xử lý kịp thời, không để xảy ra điểm nóng về an ninh, trật tự. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh, giữ gìn hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân thân thiện, gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

Với sự chuẩn bị chủ động, đồng bộ và quyết tâm cao của các lực lượng, công tác bảo đảm ANTT Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 được kỳ vọng sẽ đạt hiệu quả cao, góp phần tổ chức thành công lễ hội, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với đồng bào và du khách. Qua đó, tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa của Đền Hùng, đồng thời quảng bá hình ảnh Phú Thọ an toàn, thân thiện, mến khách.