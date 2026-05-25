Cảnh báo 39 sản phẩm bảo vệ sức khỏe bị xác định là hàng giả, người dân cần kiểm tra ngay

Công bố 39 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa công bố danh sách 39 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe bị xác định là hàng giả trong quá trình điều tra hai vụ án hình sự liên quan đến hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cơ quan điều tra, các vụ việc xảy ra tại Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 54 lô hàng thuộc 39 sản phẩm khác nhau. Người dân từng mua hoặc sử dụng các sản phẩm trong danh sách được đề nghị chủ động liên hệ cơ quan điều tra, cung cấp tài liệu liên quan và giao nộp sản phẩm chưa sử dụng trước ngày 29/5/2026 để phục vụ điều tra.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra 2 vụ án hình sự về các hành vi: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 54 lô hàng thuộc 39 loại sản phẩm được xác định là hàng giả.

Danh sách được công bố cho thấy nhiều sản phẩm nhắm vào các nhóm khách hàng phổ biến như người già, phụ nữ làm đẹp, trẻ em, người có bệnh lý xương khớp, dạ dày, gan, giấc ngủ và tim mạch. Đây là nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nhu cầu lớn trên thị trường nhiều năm qua.

Lực lượng chức năng thu giữ 54 lô hàng thuộc 39 loại sản phẩm được xác định là hàng giả.

Nhiều sản phẩm từng xuất hiện dày đặc trên thị trường

Trong số 39 sản phẩm bị xác định là hàng giả, có nhiều dòng từng được quảng cáo mạnh trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử hoặc hệ thống đại lý thực phẩm chức năng.

10 sản phẩm có độ phủ thị trường lớn và từng được tiêu thụ rộng gồm:

1. Đông trùng hạ thảo RQ

Sản phẩm thuộc nhóm hỗ trợ sức khỏe tổng hợp, từng được quảng cáo phổ biến nhờ gắn với nguyên liệu đông trùng hạ thảo, đánh vào tâm lý bồi bổ cơ thể và tăng đề kháng.

2. SUPER JOJO MẮTGAN RQ

Dòng sản phẩm hướng tới người dùng có nhu cầu hỗ trợ mát và gan, nhóm khách hàng trung niên và người làm việc văn phòng.

3. GINKGKO 9000

Thuộc nhóm hỗ trợ tuần hoàn não, trí nhớ, thường xuất hiện trong các chương trình livestream bán hàng dành cho người cao tuổi.

4. OMEGA 3 RQ

Dòng thực phẩm bổ sung Omega 3 là sản phẩm có nhu cầu tiêu dùng lớn trên thị trường Việt Nam, đặc biệt với nhóm người lớn tuổi và người quan tâm tim mạch.

5. Queen Collagen 8X

Sản phẩm làm đẹp dành cho phụ nữ, thuộc nhóm collagen vốn có mức cạnh tranh và quảng cáo rất mạnh trên các nền tảng số.

6. SLIM BODY

Sản phẩm hỗ trợ giảm cân, nhóm hàng vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro trên thị trường do nhu cầu lớn và khó kiểm chứng chất lượng thực tế.

7. SMART KIDS DROPS

Dòng sản phẩm dành cho trẻ em, gây chú ý bởi đánh vào tâm lý bổ sung dinh dưỡng và tăng sức đề kháng cho trẻ nhỏ.

8. Kidscold

Sản phẩm hỗ trợ trẻ em liên quan đến hô hấp và cảm lạnh, thuộc nhóm tiêu dùng nhạy cảm vì liên quan trực tiếp tới trẻ nhỏ.

9. Mama DHA Baby Gold

Sản phẩm hướng tới phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, thuộc nhóm DHA và bổ sung dinh dưỡng thai kỳ có doanh số lớn nhiều năm qua.

10. Glutathion Collagen L-Cystin 500

Dòng sản phẩm làm đẹp, trắng da, chống lão hóa, từng phổ biến trên các nền tảng bán hàng online và livestream mỹ phẩm.

Ngoài các sản phẩm trên, danh sách còn có nhiều loại khác như Liver RQ, Tonic RQ, Good Health RQ, Vitamin E RQ, Dạ dày HP, Viên xương khớp RQ, Nữ kinh khang RQ, Rambo Kid, Hemoly, Ginko DHA Plus hay Foractive Collagen Type II.

Công bố danh sách 39 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả

Nhiều doanh nghiệp đứng tên chịu trách nhiệm sản phẩm

Theo danh sách công bố, phần lớn các sản phẩm liên quan tới một số doanh nghiệp đứng tên chịu trách nhiệm như Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt, Công ty TNHH công nghệ sinh học Medipharm và Công ty TNHH thảo dược Nguyên Xanh Group.

Các đơn vị sản xuất được ghi nhận gồm Công ty CP dược phẩm Santex, Công ty TNHH dược phẩm Fusi, Bika Pharma và một số doanh nghiệp khác.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm có số đăng ký lưu hành, lô sản xuất và ngày sản xuất khá mới, trong đó có sản phẩm ghi nhận sản xuất trong năm 2025. Điều này cho thấy lượng hàng lưu thông trên thị trường có thể còn lớn, nguy cơ người tiêu dùng tiếp tục sử dụng phải sản phẩm giả là hiện hữu.

Lực lượng chức năng thu giữ 54 lô hàng thuộc 39 loại sản phẩm được xác định là hàng giả

Cảnh báo khoảng trống quản lý trên thị trường thực phẩm chức năng

Vụ việc tiếp tục cho thấy thực trạng phức tạp của thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Việt Nam, nơi hàng nghìn sản phẩm đang được bán qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, cộng tác viên online và livestream.

Khác với thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe thường được quảng cáo bằng hình thức “truyền miệng số”, sử dụng người nổi tiếng, KOL hoặc các hội nhóm chăm sóc sức khỏe để tạo niềm tin. Nhiều người tiêu dùng khó phân biệt thật giả do sản phẩm có đầy đủ bao bì, tem nhãn và giấy công bố.

Một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý thị trường nhận định, thực phẩm chức năng hiện là nhóm hàng có biên lợi nhuận cao, dễ quảng bá và tốc độ tiêu thụ nhanh trên môi trường số. Nếu khâu hậu kiểm không đủ mạnh, nguy cơ hàng giả len sâu vào hệ thống phân phối là rất lớn.

Trong thông báo phát đi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ làm việc tại địa chỉ số 216 đường Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ hoặc liên hệ Điều tra viên Lại Ngọc Tú qua số điện thoại 0886.090.886 để được hướng dẫn giải quyết vụ việc.