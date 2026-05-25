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Cảnh báo 39 sản phẩm bảo vệ sức khỏe bị xác định là hàng giả, người dân cần kiểm tra ngay

Thế Kiên

Thế Kiên

14:09 | 25/05/2026
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Công an tỉnh Phú Thọ vừa công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị xác định là hàng giả trong hai vụ án hình sự đang được điều tra. Nhiều sản phẩm từng bán phổ biến trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, nhắm tới nhóm người già, phụ nữ và trẻ em.
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Công bố 39 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa công bố danh sách 39 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe bị xác định là hàng giả trong quá trình điều tra hai vụ án hình sự liên quan đến hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cơ quan điều tra, các vụ việc xảy ra tại Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 54 lô hàng thuộc 39 sản phẩm khác nhau. Người dân từng mua hoặc sử dụng các sản phẩm trong danh sách được đề nghị chủ động liên hệ cơ quan điều tra, cung cấp tài liệu liên quan và giao nộp sản phẩm chưa sử dụng trước ngày 29/5/2026 để phục vụ điều tra.

Công bố danh sách 39 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra 2 vụ án hình sự về các hành vi: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 54 lô hàng thuộc 39 loại sản phẩm được xác định là hàng giả.

Danh sách được công bố cho thấy nhiều sản phẩm nhắm vào các nhóm khách hàng phổ biến như người già, phụ nữ làm đẹp, trẻ em, người có bệnh lý xương khớp, dạ dày, gan, giấc ngủ và tim mạch. Đây là nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nhu cầu lớn trên thị trường nhiều năm qua.

Công bố danh sách 39 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả
Lực lượng chức năng thu giữ 54 lô hàng thuộc 39 loại sản phẩm được xác định là hàng giả.

Nhiều sản phẩm từng xuất hiện dày đặc trên thị trường

Trong số 39 sản phẩm bị xác định là hàng giả, có nhiều dòng từng được quảng cáo mạnh trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử hoặc hệ thống đại lý thực phẩm chức năng.

10 sản phẩm có độ phủ thị trường lớn và từng được tiêu thụ rộng gồm:

1. Đông trùng hạ thảo RQ

Sản phẩm thuộc nhóm hỗ trợ sức khỏe tổng hợp, từng được quảng cáo phổ biến nhờ gắn với nguyên liệu đông trùng hạ thảo, đánh vào tâm lý bồi bổ cơ thể và tăng đề kháng.

2. SUPER JOJO MẮTGAN RQ

Dòng sản phẩm hướng tới người dùng có nhu cầu hỗ trợ mát và gan, nhóm khách hàng trung niên và người làm việc văn phòng.

3. GINKGKO 9000

Thuộc nhóm hỗ trợ tuần hoàn não, trí nhớ, thường xuất hiện trong các chương trình livestream bán hàng dành cho người cao tuổi.

4. OMEGA 3 RQ

Dòng thực phẩm bổ sung Omega 3 là sản phẩm có nhu cầu tiêu dùng lớn trên thị trường Việt Nam, đặc biệt với nhóm người lớn tuổi và người quan tâm tim mạch.

5. Queen Collagen 8X

Sản phẩm làm đẹp dành cho phụ nữ, thuộc nhóm collagen vốn có mức cạnh tranh và quảng cáo rất mạnh trên các nền tảng số.

6. SLIM BODY

Sản phẩm hỗ trợ giảm cân, nhóm hàng vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro trên thị trường do nhu cầu lớn và khó kiểm chứng chất lượng thực tế.

7. SMART KIDS DROPS

Dòng sản phẩm dành cho trẻ em, gây chú ý bởi đánh vào tâm lý bổ sung dinh dưỡng và tăng sức đề kháng cho trẻ nhỏ.

8. Kidscold

Sản phẩm hỗ trợ trẻ em liên quan đến hô hấp và cảm lạnh, thuộc nhóm tiêu dùng nhạy cảm vì liên quan trực tiếp tới trẻ nhỏ.

9. Mama DHA Baby Gold

Sản phẩm hướng tới phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, thuộc nhóm DHA và bổ sung dinh dưỡng thai kỳ có doanh số lớn nhiều năm qua.

10. Glutathion Collagen L-Cystin 500

Dòng sản phẩm làm đẹp, trắng da, chống lão hóa, từng phổ biến trên các nền tảng bán hàng online và livestream mỹ phẩm.

Ngoài các sản phẩm trên, danh sách còn có nhiều loại khác như Liver RQ, Tonic RQ, Good Health RQ, Vitamin E RQ, Dạ dày HP, Viên xương khớp RQ, Nữ kinh khang RQ, Rambo Kid, Hemoly, Ginko DHA Plus hay Foractive Collagen Type II.

Công bố danh sách 39 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả
Công bố danh sách 39 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả

Nhiều doanh nghiệp đứng tên chịu trách nhiệm sản phẩm

Theo danh sách công bố, phần lớn các sản phẩm liên quan tới một số doanh nghiệp đứng tên chịu trách nhiệm như Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt, Công ty TNHH công nghệ sinh học Medipharm và Công ty TNHH thảo dược Nguyên Xanh Group.

Các đơn vị sản xuất được ghi nhận gồm Công ty CP dược phẩm Santex, Công ty TNHH dược phẩm Fusi, Bika Pharma và một số doanh nghiệp khác.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm có số đăng ký lưu hành, lô sản xuất và ngày sản xuất khá mới, trong đó có sản phẩm ghi nhận sản xuất trong năm 2025. Điều này cho thấy lượng hàng lưu thông trên thị trường có thể còn lớn, nguy cơ người tiêu dùng tiếp tục sử dụng phải sản phẩm giả là hiện hữu.

Công bố danh sách 39 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả
Lực lượng chức năng thu giữ 54 lô hàng thuộc 39 loại sản phẩm được xác định là hàng giả

Cảnh báo khoảng trống quản lý trên thị trường thực phẩm chức năng

Vụ việc tiếp tục cho thấy thực trạng phức tạp của thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Việt Nam, nơi hàng nghìn sản phẩm đang được bán qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, cộng tác viên online và livestream.

Khác với thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe thường được quảng cáo bằng hình thức “truyền miệng số”, sử dụng người nổi tiếng, KOL hoặc các hội nhóm chăm sóc sức khỏe để tạo niềm tin. Nhiều người tiêu dùng khó phân biệt thật giả do sản phẩm có đầy đủ bao bì, tem nhãn và giấy công bố.

Một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý thị trường nhận định, thực phẩm chức năng hiện là nhóm hàng có biên lợi nhuận cao, dễ quảng bá và tốc độ tiêu thụ nhanh trên môi trường số. Nếu khâu hậu kiểm không đủ mạnh, nguy cơ hàng giả len sâu vào hệ thống phân phối là rất lớn.

Trong thông báo phát đi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ làm việc tại địa chỉ số 216 đường Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ hoặc liên hệ Điều tra viên Lại Ngọc Tú qua số điện thoại 0886.090.886 để được hướng dẫn giải quyết vụ việc.

Danh sách 39 sản phẩm bảo vệ sức khỏe bị xác định là hàng giả

Các nhóm sản phẩm nổi bật gồm:

Nhóm gan, dạ dày, giải độc: Liver RQ, Dạ dày HP, Bổ phế thanh RQ

Nhóm làm đẹp, collagen: Queen Collagen 8X, Eva Beauty Venuss, Glutathion Collagen L-Cystin 500

Nhóm trẻ em: SMART KIDS DROPS, Kidscold, Brain Kids CK, Mama DHA Baby Gold

Nhóm xương khớp: Viên xương khớp RQ, Glucosamin Extra 900 OKORY

Nhóm giảm cân, nội tiết: SLIM BODY, Nữ kinh khang RQ

Nhóm tim mạch, tuần hoàn não: OMEGA 3 RQ, GINKGKO 9000
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

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Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026