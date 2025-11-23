Khai mạc Phòng trưng bày Hàng thật - Hàng giả

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của hàng giả và tăng cường kỹ năng nhận diện sản phẩm trên thị trường.

Đây là lần thứ 18 Phòng trưng bày của Cục TTTN tại địa chỉ 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội mở cửa, đón khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm.



Đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước hướng dẫn người dân phân biệt hàng giả, hàng thật.

Trong kỳ tổ chức này, Ban tổ chức đã trưng bày trên 500 sản phẩm thật - giả, được lực lượng quản lý thị trường thu thập trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm cũng như các đại diện chủ thể quyền nhãn hiệu chính hãng phối hợp cung cấp. Các sản phẩm trải rộng trên nhiều nhóm lĩnh vực gồm lương thực, thực phẩm, nông sản, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang, giày dép, phụ tùng ô tô, xe máy…

Điểm nhấn đáng chú ý là sự xuất hiện của nhiều sản phẩm do Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Nhật Bản cung cấp phục vụ trưng bày, giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam, gồm: giày thể thao Asics, vợt cầu lông Yonex, pin máy ảnh Canon, mỹ phẩm Transino, khóa kéo YKK, bugi NGK…

Khách tham quan phòng trưng bày.

Đây đều là những dòng sản phẩm có nhu cầu tiêu thụ lớn, dễ bị làm giả do giá trị cao. Tại phòng trưng bày, mỗi sản phẩm đều có đối chứng thật - giả rõ ràng, giúp khách tham quan trực tiếp so sánh, nhận diện từng chi tiết khác biệt, từ chất liệu, kiểu dáng đến tem nhãn một cách trực quan và sinh động.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhấn mạnh phòng trưng bày là hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa kiến thức pháp luật và nâng cao năng lực tự bảo vệ của người tiêu dùng. Tại các khu trưng bày, cán bộ Quản lý thị trường trực tiếp hướng dẫn người dân cách nhận biết hàng giả thông qua tem, nhãn, mã QR, công nghệ truy xuất nguồn gốc và những dấu hiệu đặc trưng của từng nhóm sản phẩm.

Nhiều mặt hàng được làm giả rất tinh vi, khó nhận biết.

Phòng trưng bày mở cửa đón khách tham quan từ ngày 21- 25/11/2025. Thời gian mở cửa từ 9h00 đến 17h00 hàng ngày. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy xây dựng thị trường minh bạch, an toàn và nâng cao ý thức tiêu dùng thông minh trong bối cảnh hàng giả ngày càng tinh vi, đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử.