Robot hình người Electric Atlas của Hyundai trình diễn tại CES 2026

Nguyên mẫu robot hình người Electric Atlas của Tập đoàn Hyundai Motor trình diễn sản xuất tự động tại triển lãm CES 2026. Ảnh: Hyundai Motor Group

Màn trình diễn cho thấy, Robot hình người Electric Atlas của Boston Dynamics nhấc từng miếng khuôn trần xe, đặt chúng vào đúng vị trí trên giá đỡ nhiều tầng. Động tác lặp lại nhiều lần với độ chính xác cao. Đây là lần đầu tiên một robot người máy vận hành hoàn toàn tự động trong môi trường sản xuất thực tế trước đám đông, không phải màn biểu diễn được thiết kế sẵn.

"Các bạn đang chứng kiến một thí nghiệm trực tiếp, không phải video quảng cáo", Aya Durbin, trưởng bộ phận chiến lược ứng dụng robot người máy tại Boston Dynamics, nói với hàng trăm khách tham quan. Bên cạnh Atlas, các kỹ sư mang thiết bị điều khiển từ xa đứng sẵn sàng can thiệp nếu robot mắc sai lầm.

Durbin giải thích hệ thống hoạt động theo "chính sách AI tự động" được đào tạo chỉ trong vài ngày bằng dữ liệu tác vụ mới. Mỗi lần robot sai, kỹ sư sửa lỗi và đưa thông tin trở lại hệ thống. Atlas học từ những lần thất bại, cải thiện qua mỗi lượt thử.

Tác vụ mà Atlas đảm nhận có tên gọi chuyên môn là "parts sequencing", một quy trình phân loại và sắp xếp linh kiện xe hơi trước khi lắp ráp. Công việc này tại các nhà máy Hyundai thường được đánh giá là nhàm chán, lặp đi lặp lại và gây mệt mỏi cho công nhân. Hyundai cho biết Atlas sẽ đảm nhận những tác vụ rủi ro thấp nhưng tốn nhiều công sức trong giai đoạn đầu, sau đó mở rộng sang các khâu sản xuất phức tạp hơn.

Không chỉ Atlas, robot bốn chân Spot cũng thu hút sự chú ý khi mở cửa bằng tay kẹp theo lệnh từ kỹ sư. Spot đang được triển khai kiểm tra nhà xưởng từ xa, giám sát thời gian thực và phát hiện bất thường qua công nghệ Orbit AI. Robot này có thể vào những khu vực hẹp hoặc độc hại mà con người khó tiếp cận.

Robot tự hành MobED của Hyundai Motor trình diễn các công nghệ tự lái tại CES 2026. Ảnh: Hyundai Motor Group

Sản phẩm thứ ba được Hyundai giới thiệu là MobED, robot tự hành bốn bánh di chuyển trên mặt đất gồ ghề. Trong buổi trình diễn, MobED vượt qua các dốc nhân tạo, tự động điều chỉnh thân hình nhờ hệ thống bánh lệch tâm Drive-and-Lift.

Ban tổ chức CES Innovation Awards trao giải đổi mới xuất sắc nhất hạng mục robot cho MobED. Thiết bị này hỗ trợ gắn thêm nhiều phụ kiện phục vụ vận chuyển, giao hàng và quay phim. Hyundai dự kiến đưa MobED ra thị trường trong ba tháng đầu năm 2026.

Khu triển lãm còn trưng bày X-ble Shoulder, thiết bị đeo hỗ trợ vai khi làm việc trên cao, robot dỡ hàng Stretch của Boston Dynamics và các robot di động do Hyundai Wia phát triển.

Đại diện Hyundai nhấn mạnh dòng sản phẩm này tạo nên một hệ sinh thái AI vật lý thống nhất. Theo tập đoàn, giai đoạn tiếp theo của robot công nghiệp sẽ được định hình bởi triển khai thực tế, thu thập dữ liệu và học tập liên tục thay vì các thí nghiệm trong phòng lab.