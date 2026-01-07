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Robot hình người Electric Atlas của Hyundai trình diễn tại CES 2026

Huy Thông

Huy Thông

16:25 | 07/01/2026
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Robot hình người Electric Atlas thế hệ mới của Boston Dynamics trở thành tâm điểm khi thực hiện tác vụ sản xuất tự động hoàn toàn.
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Robot hình người Electric Atlas của Hyundai trình diễn tại CES 2026
Nguyên mẫu robot hình người Electric Atlas của Tập đoàn Hyundai Motor trình diễn sản xuất tự động tại triển lãm CES 2026. Ảnh: Hyundai Motor Group

Màn trình diễn cho thấy, Robot hình người Electric Atlas của Boston Dynamics nhấc từng miếng khuôn trần xe, đặt chúng vào đúng vị trí trên giá đỡ nhiều tầng. Động tác lặp lại nhiều lần với độ chính xác cao. Đây là lần đầu tiên một robot người máy vận hành hoàn toàn tự động trong môi trường sản xuất thực tế trước đám đông, không phải màn biểu diễn được thiết kế sẵn.

"Các bạn đang chứng kiến một thí nghiệm trực tiếp, không phải video quảng cáo", Aya Durbin, trưởng bộ phận chiến lược ứng dụng robot người máy tại Boston Dynamics, nói với hàng trăm khách tham quan. Bên cạnh Atlas, các kỹ sư mang thiết bị điều khiển từ xa đứng sẵn sàng can thiệp nếu robot mắc sai lầm.

Durbin giải thích hệ thống hoạt động theo "chính sách AI tự động" được đào tạo chỉ trong vài ngày bằng dữ liệu tác vụ mới. Mỗi lần robot sai, kỹ sư sửa lỗi và đưa thông tin trở lại hệ thống. Atlas học từ những lần thất bại, cải thiện qua mỗi lượt thử.

Tác vụ mà Atlas đảm nhận có tên gọi chuyên môn là "parts sequencing", một quy trình phân loại và sắp xếp linh kiện xe hơi trước khi lắp ráp. Công việc này tại các nhà máy Hyundai thường được đánh giá là nhàm chán, lặp đi lặp lại và gây mệt mỏi cho công nhân. Hyundai cho biết Atlas sẽ đảm nhận những tác vụ rủi ro thấp nhưng tốn nhiều công sức trong giai đoạn đầu, sau đó mở rộng sang các khâu sản xuất phức tạp hơn.

Không chỉ Atlas, robot bốn chân Spot cũng thu hút sự chú ý khi mở cửa bằng tay kẹp theo lệnh từ kỹ sư. Spot đang được triển khai kiểm tra nhà xưởng từ xa, giám sát thời gian thực và phát hiện bất thường qua công nghệ Orbit AI. Robot này có thể vào những khu vực hẹp hoặc độc hại mà con người khó tiếp cận.

Robot hình người Electric Atlas của Hyundai trình diễn tại CES 2026
Robot tự hành MobED của Hyundai Motor trình diễn các công nghệ tự lái tại CES 2026. Ảnh: Hyundai Motor Group

Sản phẩm thứ ba được Hyundai giới thiệu là MobED, robot tự hành bốn bánh di chuyển trên mặt đất gồ ghề. Trong buổi trình diễn, MobED vượt qua các dốc nhân tạo, tự động điều chỉnh thân hình nhờ hệ thống bánh lệch tâm Drive-and-Lift.

Ban tổ chức CES Innovation Awards trao giải đổi mới xuất sắc nhất hạng mục robot cho MobED. Thiết bị này hỗ trợ gắn thêm nhiều phụ kiện phục vụ vận chuyển, giao hàng và quay phim. Hyundai dự kiến đưa MobED ra thị trường trong ba tháng đầu năm 2026.

Khu triển lãm còn trưng bày X-ble Shoulder, thiết bị đeo hỗ trợ vai khi làm việc trên cao, robot dỡ hàng Stretch của Boston Dynamics và các robot di động do Hyundai Wia phát triển.

Đại diện Hyundai nhấn mạnh dòng sản phẩm này tạo nên một hệ sinh thái AI vật lý thống nhất. Theo tập đoàn, giai đoạn tiếp theo của robot công nghiệp sẽ được định hình bởi triển khai thực tế, thu thập dữ liệu và học tập liên tục thay vì các thí nghiệm trong phòng lab.

https://www.koreaherald.com/article/10650856
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
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Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Khoa học

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

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VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

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Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

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TCL trở thành đối tác của 'Minions & Quái Vật'

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Boeing Đông Nam Á bổ nhiệm Chủ tịch mới

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Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

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