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Kết quả World Cup 2026 ngày 10/7: Tuyển Pháp giành vé vào bán kết

Thành Biên

Thành Biên

14:42 | 10/07/2026
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Kylian Mbappe vượt qua cú sút phạt đền hỏng bằng một bàn thắng đẹp mắt và một pha kiến tạo, giúp tuyển Pháp đánh bại Maroc 2-0 để trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết World Cup 2026.
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Mbappe đá hỏng phạt đền

Tuyển Pháp ghi tên mình vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Maroc ở vòng tứ kết. Dù vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ đại diện châu Phi, đoàn quân áo lam vẫn biết cách tạo khác biệt nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của Kylian Mbappe.

Ngay từ những phút đầu, Pháp chủ động kiểm soát bóng và tổ chức tấn công với tốc độ cao. Mbappe cùng Ousmane Dembele liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Maroc bằng những pha bứt tốc và phối hợp ở hai biên.

World Cup 2026: Mbappe vẫn là điểm sáng của trận đấu
World Cup 2026: Mbappe vẫn là điểm sáng của trận đấu

Phút 26, Pháp được hưởng quả phạt đền sau tình huống Mbappe bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, tiền đạo của Les Bleus không thể đánh bại thủ thành Yassine Bono trên chấm 11 m, khiến đội bóng áo lam bỏ lỡ cơ hội vượt lên dẫn trước.

Dù vậy, Mbappe nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục trở thành mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công. Những pha di chuyển linh hoạt và khả năng tạo đột biến của anh khiến hàng thủ Maroc liên tục phải lùi sâu để chống đỡ.

Pháp kiểm soát thế trận, lần thứ ba liên tiếp vào bán kết

Sức ép không ngừng của Pháp được cụ thể hóa ở phút 60. Nhận đường chuyền từ Désiré Doué, Mbappe xử lý gọn gàng trước khi tung cú cứa lòng hiểm hóc vào góc xa, đánh bại Bono và mở tỷ số cho đội bóng châu Âu.

Chỉ sáu phút sau, Mbappe tiếp tục để lại dấu ấn. Tiền đạo này thực hiện pha kiến tạo thuận lợi để Dembele dứt điểm chính xác, nhân đôi cách biệt và đặt Pháp vào thế rất thuận lợi.

Bị dẫn hai bàn, Maroc buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đại diện châu Phi tạo ra một số tình huống gây sức ép nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Pháp.

World Cup 2026: Pháp lần thứ ba liên tiếp lọt vào bán kết
World Cup 2026: Pháp lần thứ ba liên tiếp lọt vào bán kết

Ở chiều ngược lại, Les Bleus duy trì khả năng kiểm soát thế trận, giảm nhịp độ hợp lý và hóa giải hiệu quả các đợt lên bóng của đối phương. Đội bóng của HLV Didier Deschamps không để Maroc tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm trong quãng thời gian còn lại.

Chiến thắng 2-0 giúp tuyển Pháp trở thành đội đầu tiên góp mặt ở bán kết World Cup 2026, đồng thời đánh dấu lần thứ ba liên tiếp Les Bleus lọt vào nhóm bốn đội mạnh nhất giải đấu. Sau cú đá hỏng phạt đền ở hiệp một, Mbappe đã khẳng định vai trò đầu tàu bằng một bàn thắng cùng một pha kiến tạo, góp công lớn đưa đội đương kim á quân tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục chức vô địch.

Kết quả World Cup 2026 ngày 10/7 Kết quả thi đấu World Cup 2026 lịch thi đấu World Cup 2026 Pháp - Maroc World Cup 2026

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Phan Thiết

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Thứ tư, 15/07/2026 06:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Kim TT/AVPL 14,500 ▲50K 14,900 ▲50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 ▲50K 14,900 ▲50K
Nguyên Liệu 99.99 13,400 13,600
Nguyên Liệu 99.9 13,350 13,550
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 14,400
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 14,350
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 14,330
Cập nhật: 10/07/2026 15:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Hà Nội - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Miền Tây - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Cập nhật: 10/07/2026 15:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Miếng SJC Nghệ An 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Miếng SJC Thái Bình 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 14,130 ▲90K 14,830 ▲90K
Trang sức 99.99 14,140 ▲90K 14,840 ▲90K
Cập nhật: 10/07/2026 15:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,469 ▲1323K 14,992 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,469 ▲1323K 14,993 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,464 ▲7K 1,494 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,464 ▲7K 1,495 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,439 ▲7K 1,474 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,941 ▲693K 145,941 ▲693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,911 ▲525K 110,711 ▲525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,592 ▲476K 100,392 ▲476K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,273 ▲427K 90,073 ▲427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,293 ▲408K 86,093 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,822 ▲46669K 61,622 ▲55489K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Cập nhật: 10/07/2026 15:45
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Cập nhật: 10/07/2026 15:45
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29628 29658 31386
GBP 34792 34842 36602
HKD 0 3355 0
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KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.9 0
LAK 0 1.167 0
MYR 0 6600 0
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Cập nhật: 10/07/2026 15:45

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