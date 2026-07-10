Kết quả World Cup 2026 ngày 10/7: Tuyển Pháp giành vé vào bán kết

Mbappe đá hỏng phạt đền

Tuyển Pháp ghi tên mình vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Maroc ở vòng tứ kết. Dù vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ đại diện châu Phi, đoàn quân áo lam vẫn biết cách tạo khác biệt nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của Kylian Mbappe.

Ngay từ những phút đầu, Pháp chủ động kiểm soát bóng và tổ chức tấn công với tốc độ cao. Mbappe cùng Ousmane Dembele liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Maroc bằng những pha bứt tốc và phối hợp ở hai biên.

World Cup 2026: Mbappe vẫn là điểm sáng của trận đấu

Phút 26, Pháp được hưởng quả phạt đền sau tình huống Mbappe bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, tiền đạo của Les Bleus không thể đánh bại thủ thành Yassine Bono trên chấm 11 m, khiến đội bóng áo lam bỏ lỡ cơ hội vượt lên dẫn trước.

Dù vậy, Mbappe nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục trở thành mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công. Những pha di chuyển linh hoạt và khả năng tạo đột biến của anh khiến hàng thủ Maroc liên tục phải lùi sâu để chống đỡ.

Pháp kiểm soát thế trận, lần thứ ba liên tiếp vào bán kết

Sức ép không ngừng của Pháp được cụ thể hóa ở phút 60. Nhận đường chuyền từ Désiré Doué, Mbappe xử lý gọn gàng trước khi tung cú cứa lòng hiểm hóc vào góc xa, đánh bại Bono và mở tỷ số cho đội bóng châu Âu.

Chỉ sáu phút sau, Mbappe tiếp tục để lại dấu ấn. Tiền đạo này thực hiện pha kiến tạo thuận lợi để Dembele dứt điểm chính xác, nhân đôi cách biệt và đặt Pháp vào thế rất thuận lợi.

Bị dẫn hai bàn, Maroc buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đại diện châu Phi tạo ra một số tình huống gây sức ép nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Pháp.

World Cup 2026: Pháp lần thứ ba liên tiếp lọt vào bán kết

Ở chiều ngược lại, Les Bleus duy trì khả năng kiểm soát thế trận, giảm nhịp độ hợp lý và hóa giải hiệu quả các đợt lên bóng của đối phương. Đội bóng của HLV Didier Deschamps không để Maroc tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm trong quãng thời gian còn lại.

Chiến thắng 2-0 giúp tuyển Pháp trở thành đội đầu tiên góp mặt ở bán kết World Cup 2026, đồng thời đánh dấu lần thứ ba liên tiếp Les Bleus lọt vào nhóm bốn đội mạnh nhất giải đấu. Sau cú đá hỏng phạt đền ở hiệp một, Mbappe đã khẳng định vai trò đầu tàu bằng một bàn thắng cùng một pha kiến tạo, góp công lớn đưa đội đương kim á quân tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục chức vô địch.