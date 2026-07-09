Lịch World Cup 2026 ngày 10/7: Pháp quyết đấu Maroc tại vòng tứ kết

Pháp chiếm ưu thế, Maroc sẵn sàng tạo bất ngờ

Pháp sẽ chạm trán Maroc ở trận tứ kết World Cup 2026. Đây là màn tái đấu đáng chú ý giữa hai đội sau cuộc gặp tại bán kết World Cup 2022, nơi Les Bleus giành chiến thắng để tiến vào chung kết.

Đội tuyển Pháp bước vào trận đấu với vị thế của một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Thầy trò HLV Didier Deschamps toàn thắng cả 5 trận từ đầu giải, ghi 14 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần.

World Cup 2026: Pháp sở hữu đội hình toàn sao

Kylian Mbappe tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công khi đã ghi 7 bàn sau 5 trận. Bên cạnh chân sút này, Pháp còn sở hữu nhiều phương án tấn công chất lượng như Ousmane Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola. Khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh cùng chiều sâu lực lượng giúp đại diện châu Âu thường tạo khác biệt ở những thời điểm quyết định.

Ở chiều ngược lại, Maroc tiếp tục chứng minh thành tích tại World Cup 2022 không phải hiện tượng. Đại diện Bắc Phi vẫn bất bại trong 90 phút sau 5 trận tại giải năm nay, vượt qua Hà Lan trên loạt sút luân lưu trước khi thắng thuyết phục Canada để giành quyền vào tứ kết.

World Cup 2026: Maroc sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn

Lối chơi phòng ngự kỷ luật, tinh thần tập thể cùng tốc độ phản công là những điểm mạnh giúp Maroc trở thành đối thủ khó chịu. Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi và Brahim Diaz được kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt nếu đội bóng châu Phi muốn viết tiếp hành trình lịch sử.

Dù vậy, lịch sử đối đầu không đứng về phía Maroc. Sau 6 lần gặp Pháp, đại diện châu Phi chưa từng giành chiến thắng, trong đó có thất bại ở bán kết World Cup 2022.

Nhận định của giới chuyên môn: Chiến thắng giành cho Pháp

Pháp nhiều khả năng không có sự phục vụ của Marcus Thuram do chấn thương bắp chân. Tiền vệ Aurelien Tchouameni gặp vấn đề thể lực nhẹ và vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Trong khi đó, Maroc đón tin vui khi không ghi nhận trường hợp chấn thương đáng kể. HLV Walid Regragui có trong tay lực lượng mạnh nhất để chuẩn bị cho màn đối đầu với nhà cựu vô địch thế giới.

World Cup 2026: Pháp chạm trán Maroc. Ảnh: Khelnow

Giới chuyên môn vẫn đánh giá Pháp là đội cửa trên nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm ở các vòng đấu loại trực tiếp. Theo mô hình dự báo của Opta, Les Bleus có xác suất giành chiến thắng trong 90 phút cao hơn đáng kể so với Maroc.

Tuy nhiên, đây được dự báo sẽ không phải trận đấu dễ dàng. Maroc nhiều khả năng sẽ ưu tiên phòng ngự số đông, hạn chế khoảng trống dành cho Mbappe và các mũi nhọn tốc độ của Pháp trước khi chờ cơ hội phản công. Thế trận chặt chẽ có thể khiến số cơ hội không nhiều, nhưng bản lĩnh cùng khả năng tạo đột biến của các ngôi sao vẫn giúp Pháp có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Thời gian thi đấu: 3 giờ sáng ngày 10/7 (giờ Việt Nam)