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Lịch World Cup 2026 ngày 10/7: Pháp quyết đấu Maroc tại vòng tứ kết

Thành Biên

Thành Biên

14:11 | 09/07/2026
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Pháp được đánh giá nhỉnh hơn Morocco tại tứ kết World Cup 2026, nhưng đại diện châu Phi sở hữu hàng phòng ngự kỷ luật cùng phong độ ổn định, hứa hẹn tạo nên cuộc so tài giàu tính chiến thuật.
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Pháp chiếm ưu thế, Maroc sẵn sàng tạo bất ngờ

Pháp sẽ chạm trán Maroc ở trận tứ kết World Cup 2026. Đây là màn tái đấu đáng chú ý giữa hai đội sau cuộc gặp tại bán kết World Cup 2022, nơi Les Bleus giành chiến thắng để tiến vào chung kết.

Đội tuyển Pháp bước vào trận đấu với vị thế của một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Thầy trò HLV Didier Deschamps toàn thắng cả 5 trận từ đầu giải, ghi 14 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần.

World Cup 2026: Pháp sở hữu đội hình toàn sao
World Cup 2026: Pháp sở hữu đội hình toàn sao

Kylian Mbappe tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công khi đã ghi 7 bàn sau 5 trận. Bên cạnh chân sút này, Pháp còn sở hữu nhiều phương án tấn công chất lượng như Ousmane Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola. Khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh cùng chiều sâu lực lượng giúp đại diện châu Âu thường tạo khác biệt ở những thời điểm quyết định.

Ở chiều ngược lại, Maroc tiếp tục chứng minh thành tích tại World Cup 2022 không phải hiện tượng. Đại diện Bắc Phi vẫn bất bại trong 90 phút sau 5 trận tại giải năm nay, vượt qua Hà Lan trên loạt sút luân lưu trước khi thắng thuyết phục Canada để giành quyền vào tứ kết.

World Cup 2026: Maroc sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn
World Cup 2026: Maroc sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn

Lối chơi phòng ngự kỷ luật, tinh thần tập thể cùng tốc độ phản công là những điểm mạnh giúp Maroc trở thành đối thủ khó chịu. Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi và Brahim Diaz được kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt nếu đội bóng châu Phi muốn viết tiếp hành trình lịch sử.

Dù vậy, lịch sử đối đầu không đứng về phía Maroc. Sau 6 lần gặp Pháp, đại diện châu Phi chưa từng giành chiến thắng, trong đó có thất bại ở bán kết World Cup 2022.

Nhận định của giới chuyên môn: Chiến thắng giành cho Pháp

Pháp nhiều khả năng không có sự phục vụ của Marcus Thuram do chấn thương bắp chân. Tiền vệ Aurelien Tchouameni gặp vấn đề thể lực nhẹ và vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Trong khi đó, Maroc đón tin vui khi không ghi nhận trường hợp chấn thương đáng kể. HLV Walid Regragui có trong tay lực lượng mạnh nhất để chuẩn bị cho màn đối đầu với nhà cựu vô địch thế giới.

World Cup 2026: Pháp chạm trán Maroc. Ảnh: Khelnow
World Cup 2026: Pháp chạm trán Maroc. Ảnh: Khelnow

Giới chuyên môn vẫn đánh giá Pháp là đội cửa trên nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm ở các vòng đấu loại trực tiếp. Theo mô hình dự báo của Opta, Les Bleus có xác suất giành chiến thắng trong 90 phút cao hơn đáng kể so với Maroc.

Tuy nhiên, đây được dự báo sẽ không phải trận đấu dễ dàng. Maroc nhiều khả năng sẽ ưu tiên phòng ngự số đông, hạn chế khoảng trống dành cho Mbappe và các mũi nhọn tốc độ của Pháp trước khi chờ cơ hội phản công. Thế trận chặt chẽ có thể khiến số cơ hội không nhiều, nhưng bản lĩnh cùng khả năng tạo đột biến của các ngôi sao vẫn giúp Pháp có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Thời gian thi đấu: 3 giờ sáng ngày 10/7 (giờ Việt Nam)

Lịch World Cup 2026 ngày 10/7 lịch thi đấu World Cup 2026 Kết quả thi đấu World Cup 2026 Pháp - Maroc World Cup 2026

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,600 ▲50K 14,900 ▲50K
Kim TT/AVPL 14,450 ▼100K 14,850
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,450 ▼100K 14,850
Nguyên Liệu 99.99 13,400 ▲100K 13,600 ▲100K
Nguyên Liệu 99.9 13,350 ▲100K 13,550 ▲100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 ▲200K 14,400 ▲200K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 ▲200K 14,350 ▲200K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 ▲200K 14,330 ▲200K
Cập nhật: 09/07/2026 16:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Hà Nội - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Đà Nẵng - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Miền Tây - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Tây Nguyên - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Cập nhật: 09/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,550 14,900 ▲50K
Miếng SJC Nghệ An 14,550 14,900 ▲50K
Miếng SJC Thái Bình 14,550 14,900 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,850 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,850 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,850 ▲50K
NL 99.90 12,950 ▼100K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000 ▼100K
Trang sức 99.9 14,040 ▲50K 14,740 ▲50K
Trang sức 99.99 14,050 ▲50K 14,750 ▲50K
Cập nhật: 09/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 146 ▼1309K 14,902 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146 ▼1309K 14,903 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,457 ▲5K 1,487 ▲5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,457 ▲5K 1,488 ▲5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,432 ▲5K 1,467 ▲5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,248 ▲496K 145,248 ▲496K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,386 ▲375K 110,186 ▲375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,116 ▲340K 99,916 ▲340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,846 ▲305K 89,646 ▲305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,885 ▲292K 85,685 ▲292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,153 ▼46168K 6,133 ▼54988K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Cập nhật: 09/07/2026 16:00
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Cập nhật: 09/07/2026 16:00
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Cập nhật: 09/07/2026 16:00
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