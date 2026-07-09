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Fed chia rẽ về lãi suất khi rủi ro lạm phát trở lại

Thế Kiên

Thế Kiên

08:49 | 09/07/2026
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Biên bản cuộc họp mới nhất cho thấy các quan chức Fed đang có quan điểm trái chiều về hướng đi của lãi suất, khi nền kinh tế Mỹ cùng lúc đối mặt áp lực lạm phát, biến động năng lượng và tác động từ trí tuệ nhân tạo.
Năm điểm đáng chú ý từ cuộc họp đầu tiên của Kevin Warsh trên ghế Chủ tịch Fed Fed giữ nguyên lãi suất, cổ phiếu công nghệ và tài sản số chịu sức ép mới Ông Trump tiết lộ cách quản lý tài sản, muốn cải tổ Fed
Fed chia rẽ về lãi suất khi rủi ro lạm phát trở lại
Biên bản cuộc họp gần đây nhất cho thấy các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã có những ý kiến ​​trái chiều về hướng đi của lãi suất.

Fed chia rẽ về lãi suất khi rủi ro lạm phát trở lại

Biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy nội bộ cơ quan này vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về hướng đi của lãi suất trong thời gian tới, khi triển vọng lạm phát và tăng trưởng kinh tế còn nhiều biến số.

Tại cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) diễn ra trong hai ngày 16 và 17/6, các nhà hoạch định chính sách đã quyết định giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5% đến 3,75%. Đây là mức lãi suất được duy trì trong suốt năm 2026.

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Tuy nhiên, phía sau quyết định đồng thuận này là những đánh giá khác nhau về con đường tiếp theo của chính sách tiền tệ Mỹ.

Theo biên bản cuộc họp, một nhóm quan chức cho rằng lạm phát có thể hạ nhiệt trong thời gian tới, mở đường cho Fed giảm lãi suất nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Nhóm khác lại nhận định áp lực giá cả có thể kéo dài hơn dự báo, khiến ngân hàng trung ương Mỹ phải tính đến khả năng duy trì hoặc nâng lãi suất.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh mô tả cuộc thảo luận là một “cuộc tranh luận nội bộ”, phản ánh sự khác biệt trong cách đánh giá rủi ro kinh tế.

Biểu đồ dự báo lãi suất của các thành viên FOMC cho thấy xu hướng nghiêng nhẹ về khả năng có một lần tăng lãi suất trong năm nay, trước khi bước vào chu kỳ giảm trong hai năm tiếp theo.

Tuy nhiên, Fed nhấn mạnh mọi quyết định sắp tới sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế thực tế thay vì cam kết trước một hướng đi cụ thể.

“Các hành động chính sách trong tương lai sẽ phụ thuộc vào thông tin sắp tới”, biên bản cuộc họp nêu.

Lạm phát vẫn là bài toán khó

Một trong những yếu tố khiến Fed thận trọng là diễn biến khó đoán của lạm phát.

Trong thời gian qua, áp lực giá tại Mỹ chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như chính sách thuế quan, biến động địa chính trị và giá năng lượng. Cuộc xung đột liên quan đến Iran cùng rủi ro gián đoạn tại eo biển Hormuz từng làm gia tăng lo ngại về nguồn cung toàn cầu.

Các thành viên FOMC đánh giá lạm phát có thể duy trì ở mức cao trong ngắn hạn, trước khi giảm dần khi tác động từ thuế quan, năng lượng và các vấn đề chuỗi cung ứng suy yếu.

Dù vậy, rủi ro lạm phát tăng trở lại vẫn được Fed coi là nguy cơ cần theo dõi.

Chính sự không chắc chắn này khiến ngân hàng trung ương Mỹ chưa muốn đưa ra tín hiệu mạnh về việc giảm hay tăng lãi suất.

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Ngoài những yếu tố truyền thống như năng lượng và việc làm, Fed lần đầu dành nhiều sự quan tâm hơn tới tác động của trí tuệ nhân tạo (AI).

Các quan chức nhận định nhu cầu đầu tư mạnh vào hạ tầng AI có thể tạo thêm áp lực lên giá thiết bị công nghệ và điện năng. Các trung tâm dữ liệu phục vụ AI cần lượng lớn chip xử lý, máy chủ và nguồn điện ổn định, khiến chi phí trong một số lĩnh vực tăng lên.

Ở chiều ngược lại, Chủ tịch Kevin Warsh cho rằng AI về dài hạn có thể giúp giảm áp lực giá thông qua việc nâng cao năng suất lao động.

Điều này phản ánh bài toán mới với các ngân hàng trung ương: công nghệ có thể vừa thúc đẩy nhu cầu đầu tư, vừa thay đổi cách nền kinh tế vận hành.

Một điểm khác trong biên bản cuộc họp là định hướng thay đổi cách Fed truyền đạt thông tin ra thị trường.

Dưới thời Chủ tịch Kevin Warsh, Fed có xu hướng giảm bớt các tín hiệu dự báo xa về chính sách tiền tệ. Thay vào đó, cơ quan này muốn phản ứng linh hoạt hơn dựa trên dữ liệu.

Tuyên bố sau cuộc họp tháng 6 cũng được rút ngắn so với các thông báo trước đây. Nhiều thành viên FOMC cho rằng cách tiếp cận này phù hợp trong bối cảnh kinh tế có quá nhiều biến động.

Sau khi biên bản được công bố, thị trường tài chính Mỹ gần như không có biến động lớn. Hợp đồng tương lai chứng khoán duy trì trạng thái giảm nhẹ, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng.

Theo giới phân tích, phản ứng này cho thấy nhà đầu tư hiểu rằng Fed hiện chưa nghiêng rõ về một kịch bản nào.

Jeffrey Roach, nhà kinh tế trưởng tại LPL Financial, nhận định biên bản cho thấy Fed đang xem xét nhiều khả năng khác nhau và cần thêm dữ liệu trước khi đưa ra quyết định.

Trong bối cảnh kinh tế Mỹ chịu tác động đồng thời từ chính sách thương mại, năng lượng và làn sóng đầu tư AI, hướng đi của lãi suất Fed có thể tiếp tục là yếu tố chi phối thị trường tài chính toàn cầu trong những tháng tới.

Vì sao lãi suất Fed ảnh hưởng tới toàn cầu?

Lãi suất Fed được xem là tham chiếu quan trọng của thị trường tài chính thế giới.

Khi Fed tăng lãi suất, đồng USD thường mạnh hơn, chi phí vay vốn toàn cầu tăng lên và dòng tiền có xu hướng quay về các tài sản Mỹ.

Khi Fed giảm lãi suất, điều kiện tài chính thường dễ chịu hơn, hỗ trợ hoạt động đầu tư, chứng khoán và các lĩnh vực cần nhiều vốn như công nghệ.
Fed chia rẽ về lãi suất Fed Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lãi suất Mỹ FOMC lạm phát Trí tuệ nhân tạo

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Khánh Hòa

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Phan Thiết

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,430 ▼120K 14,830 ▼20K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,430 ▼120K 14,830 ▼20K
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 ▲100K 14,300 ▲100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 ▲100K 14,250 ▲100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 ▲100K 14,230 ▲100K
Cập nhật: 09/07/2026 09:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Hà Nội - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Miền Tây - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Cập nhật: 09/07/2026 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 ▼50K 14,850
Miếng SJC Nghệ An 14,500 ▼50K 14,850
Miếng SJC Thái Bình 14,500 ▼50K 14,850
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,450 ▼50K 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,450 ▼50K 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,450 ▼50K 14,800
NL 99.90 12,950 ▼100K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000 ▼100K
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 09/07/2026 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,455 14,852
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,455 14,853
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,452 1,482
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,452 1,483
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,427 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,752 144,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,011 109,811
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,776 99,576
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,541 89,341
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,593 85,393
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,321 61,121
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Cập nhật: 09/07/2026 09:45
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AUD 17703 17976 18562
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CHF 31923 32304 32946
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Cập nhật: 09/07/2026 09:45
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
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KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.9 0
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MYR 0 6600 0
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NZD 0 14851 0
PHP 0 395 0
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THB 0 730.4 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14600000 14600000 15000000
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