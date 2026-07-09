Thái Nguyên hướng tới Festival Trà Quốc tế 2026 hiện đại, đậm dấu ấn công nghệ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan phát biểu tại cuộc họp.

Chiều 8/7, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức cuộc họp rà soát tiến độ và các nội dung chuẩn bị cho Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan nhằm thống nhất phương án tổ chức, bảo đảm sự kiện được triển khai đồng bộ, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Festival được xác định là hoạt động trọng điểm nhằm giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người Thái Nguyên, đồng thời quảng bá thương hiệu trà Việt Nam, mở rộng cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch.

Chuỗi hoạt động đa dạng kết nối văn hóa, du lịch và công nghệ

Theo kế hoạch, Festival dự kiến diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11/2026 với nhiều hoạt động văn hóa, thương mại và trải nghiệm đặc sắc.

Các chương trình do tỉnh tổ chức gồm "Chuyến tàu di sản", không gian thưởng trà và giao lưu văn hóa với các đoàn khách trong nước, quốc tế; xây dựng bộ nhận diện thương hiệu Trà Thái Nguyên; các chương trình nghệ thuật, dân ca, dân vũ cùng nhiều hoạt động giới thiệu bản sắc văn hóa vùng chè.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp sẽ đồng hành tổ chức các hoạt động xã hội hóa như Không gian Văn hóa ẩm thực trà Thái Nguyên, Giải Golf Thái Nguyên Xanh, Cuộc thi Vietnam Master Tea, Cuộc thi Hoa hậu Xứ trà cùng các chương trình quảng bá sản phẩm OCOP, kết nối giao thương và xúc tiến đầu tư.

Theo đánh giá tại cuộc họp, việc đa dạng hóa các hoạt động sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Festival, tạo thêm cơ hội quảng bá văn hóa trà, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và tiềm năng phát triển của Thái Nguyên tới du khách, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Đáng chú ý, các đại biểu cũng đề xuất tăng cường ứng dụng công nghệ số trong công tác truyền thông, quảng bá sự kiện, giới thiệu điểm đến du lịch, sản phẩm trà và xây dựng các trải nghiệm tương tác dành cho du khách. Đây được xem là hướng đi phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong tổ chức các sự kiện văn hóa - du lịch hiện nay.

Quang cảnh cuộc họp.

Hướng tới một kỳ Festival mang tầm quốc tế

Tại cuộc họp, các sở, ngành và địa phương đã tập trung rà soát kịch bản tổng thể, tiến độ triển khai, công tác truyền thông, bảo đảm an ninh trật tự, cơ sở hạ tầng, phương án đón tiếp đại biểu và khách quốc tế, đồng thời thảo luận các giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa phục vụ tổ chức Festival.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan nhấn mạnh Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quảng bá hình ảnh địa phương, nâng cao vị thế thương hiệu Trà Thái Nguyên và thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục chủ động phối hợp, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch theo từng nhóm nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ và chất lượng chuẩn bị. Mỗi đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp liên ngành và huy động hiệu quả các nguồn lực để tổ chức Festival theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và tiết kiệm.

Các địa phương được giao chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, gắn quảng bá sản phẩm đặc trưng với phát triển du lịch cộng đồng, qua đó tạo nên chuỗi sự kiện phong phú, lan tỏa giá trị văn hóa trà trong suốt thời gian diễn ra Festival.

Với hơn 22.000 ha chè, Thái Nguyên hiện là một trong những vùng sản xuất chè lớn và có chất lượng hàng đầu cả nước. Nhiều sản phẩm trà của địa phương đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, đạt chứng nhận OCOP và có mặt tại nhiều thị trường quốc tế.

Việc tổ chức Festival Trà Quốc tế không chỉ góp phần tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa và sinh thái của cây chè mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị ngành chè theo hướng hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, chế biến và xây dựng thương hiệu, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Thông qua sự kiện, Thái Nguyên hướng tới khẳng định vị thế trung tâm sản xuất, chế biến chè chất lượng cao của Việt Nam, đồng thời đưa thương hiệu trà Việt tiếp cận sâu hơn với thị trường quốc tế, gắn phát triển ngành chè với kinh tế xanh, kinh tế số và du lịch bền vững.