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Thái Nguyên hướng tới Festival Trà Quốc tế 2026 hiện đại, đậm dấu ấn công nghệ

Hậu Thạch

Hậu Thạch

09:10 | 09/07/2026
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Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 được kỳ vọng trở thành sự kiện văn hóa, kinh tế và xúc tiến thương mại quy mô lớn, góp phần quảng bá hình ảnh vùng chè nổi tiếng của Việt Nam, nâng tầm thương hiệu Trà Thái Nguyên và thúc đẩy phát triển ngành chè theo hướng hiện đại, bền vững.
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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan phát biểu tại cuộc họp.

Chiều 8/7, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức cuộc họp rà soát tiến độ và các nội dung chuẩn bị cho Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan nhằm thống nhất phương án tổ chức, bảo đảm sự kiện được triển khai đồng bộ, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Festival được xác định là hoạt động trọng điểm nhằm giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người Thái Nguyên, đồng thời quảng bá thương hiệu trà Việt Nam, mở rộng cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch.

Chuỗi hoạt động đa dạng kết nối văn hóa, du lịch và công nghệ

Theo kế hoạch, Festival dự kiến diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11/2026 với nhiều hoạt động văn hóa, thương mại và trải nghiệm đặc sắc.

Các chương trình do tỉnh tổ chức gồm "Chuyến tàu di sản", không gian thưởng trà và giao lưu văn hóa với các đoàn khách trong nước, quốc tế; xây dựng bộ nhận diện thương hiệu Trà Thái Nguyên; các chương trình nghệ thuật, dân ca, dân vũ cùng nhiều hoạt động giới thiệu bản sắc văn hóa vùng chè.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp sẽ đồng hành tổ chức các hoạt động xã hội hóa như Không gian Văn hóa ẩm thực trà Thái Nguyên, Giải Golf Thái Nguyên Xanh, Cuộc thi Vietnam Master Tea, Cuộc thi Hoa hậu Xứ trà cùng các chương trình quảng bá sản phẩm OCOP, kết nối giao thương và xúc tiến đầu tư.

Theo đánh giá tại cuộc họp, việc đa dạng hóa các hoạt động sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Festival, tạo thêm cơ hội quảng bá văn hóa trà, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và tiềm năng phát triển của Thái Nguyên tới du khách, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Đáng chú ý, các đại biểu cũng đề xuất tăng cường ứng dụng công nghệ số trong công tác truyền thông, quảng bá sự kiện, giới thiệu điểm đến du lịch, sản phẩm trà và xây dựng các trải nghiệm tương tác dành cho du khách. Đây được xem là hướng đi phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong tổ chức các sự kiện văn hóa - du lịch hiện nay.

Thái Nguyên hướng tới Festival Trà Quốc tế 2026 hiện đại, đậm dấu ấn công nghệ
Quang cảnh cuộc họp.

Hướng tới một kỳ Festival mang tầm quốc tế

Tại cuộc họp, các sở, ngành và địa phương đã tập trung rà soát kịch bản tổng thể, tiến độ triển khai, công tác truyền thông, bảo đảm an ninh trật tự, cơ sở hạ tầng, phương án đón tiếp đại biểu và khách quốc tế, đồng thời thảo luận các giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa phục vụ tổ chức Festival.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan nhấn mạnh Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quảng bá hình ảnh địa phương, nâng cao vị thế thương hiệu Trà Thái Nguyên và thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục chủ động phối hợp, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch theo từng nhóm nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ và chất lượng chuẩn bị. Mỗi đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp liên ngành và huy động hiệu quả các nguồn lực để tổ chức Festival theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và tiết kiệm.

Các địa phương được giao chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, gắn quảng bá sản phẩm đặc trưng với phát triển du lịch cộng đồng, qua đó tạo nên chuỗi sự kiện phong phú, lan tỏa giá trị văn hóa trà trong suốt thời gian diễn ra Festival.

Với hơn 22.000 ha chè, Thái Nguyên hiện là một trong những vùng sản xuất chè lớn và có chất lượng hàng đầu cả nước. Nhiều sản phẩm trà của địa phương đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, đạt chứng nhận OCOP và có mặt tại nhiều thị trường quốc tế.

Việc tổ chức Festival Trà Quốc tế không chỉ góp phần tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa và sinh thái của cây chè mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị ngành chè theo hướng hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, chế biến và xây dựng thương hiệu, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Thông qua sự kiện, Thái Nguyên hướng tới khẳng định vị thế trung tâm sản xuất, chế biến chè chất lượng cao của Việt Nam, đồng thời đưa thương hiệu trà Việt tiếp cận sâu hơn với thị trường quốc tế, gắn phát triển ngành chè với kinh tế xanh, kinh tế số và du lịch bền vững.

Thái Nguyên Festival Trà Quốc tế 2026 xúc tiến thương mại nâng tầm thương hiệu Ứng dụng công nghệ số

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,430 ▼120K 14,830 ▼20K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,430 ▼120K 14,830 ▼20K
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 ▲100K 14,300 ▲100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 ▲100K 14,250 ▲100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 ▲100K 14,230 ▲100K
Cập nhật: 09/07/2026 09:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Hà Nội - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Miền Tây - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Cập nhật: 09/07/2026 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 ▼50K 14,850
Miếng SJC Nghệ An 14,500 ▼50K 14,850
Miếng SJC Thái Bình 14,500 ▼50K 14,850
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,450 ▼50K 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,450 ▼50K 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,450 ▼50K 14,800
NL 99.90 12,950 ▼100K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000 ▼100K
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 09/07/2026 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,455 14,852
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,455 14,853
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,452 1,482
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,452 1,483
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,427 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,752 144,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,011 109,811
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,776 99,576
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,541 89,341
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,593 85,393
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,321 61,121
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
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Cập nhật: 09/07/2026 09:45

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Điều tra việc sử dụng ngày càng nhiều mô hình AI Trung Quốc trong các công ty Mỹ

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Thái Nguyên hướng tới Festival Trà Quốc tế 2026 hiện đại, đậm dấu ấn công nghệ

Fed chia rẽ về lãi suất khi rủi ro lạm phát trở lại

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Nhận định chứng khoán 9/7: VN-Index kiểm định ngưỡng 1.860 điểm

Nhận định chứng khoán 9/7: VN-Index kiểm định ngưỡng 1.860 điểm

Chứng khoán hôm nay 8/7: VN-Index tăng hơn 5 điểm, công nghệ điều chỉnh

Chứng khoán hôm nay 8/7: VN-Index tăng hơn 5 điểm, công nghệ điều chỉnh

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