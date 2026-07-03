Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2026, quán Internet mở sau 22h có thể bị phạt đến 15 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ)

Theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 15/5/2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, từ ngày 1/7/2026, các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng như quán Internet, quán game chỉ được phép hoạt động trong khung giờ từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày.

Khoản 3 Điều 100 của Nghị định quy định, trường hợp cơ sở vẫn mở cửa hoặc cung cấp dịch vụ sau 22 giờ sẽ bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với tổ chức.

Ngoài hành vi hoạt động quá thời gian quy định, mức xử phạt này cũng được áp dụng đối với nhiều vi phạm khác trong hoạt động kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Cụ thể, cơ sở có thể bị xử phạt nếu hoạt động khi chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động; không ký hợp đồng đại lý Internet hoặc không có văn bản xác nhận của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet; chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định hoặc không thực hiện, thực hiện không đầy đủ các yêu cầu về bảo đảm an ninh mạng.

Bên cạnh đó, chủ cơ sở cũng có thể bị xử phạt nếu không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quá trình quản lý, vận hành điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoặc để người sử dụng lợi dụng hệ thống máy tính tại cơ sở thực hiện các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.

Đáng lưu ý, mức phạt từ 10 đến 15 triệu đồng được áp dụng đối với tổ chức. Theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 174/2026/NĐ-CP, đối với cùng hành vi vi phạm, cá nhân sẽ bị xử phạt bằng một nửa mức phạt áp dụng đối với tổ chức.

Việc bổ sung các chế tài xử phạt đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng, đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực có thể phát sinh từ hoạt động kinh doanh Internet công cộng.

Trước khi quy định có hiệu lực, các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cần rà soát, hoàn thiện các điều kiện hoạt động theo quy định, đặc biệt là việc tuân thủ khung thời gian kinh doanh, hồ sơ pháp lý và các yêu cầu về bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm tránh các vi phạm và chế tài xử phạt.