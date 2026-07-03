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Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Hậu Thạch

Hậu Thạch

07:57 | 03/07/2026
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Từ ngày 1/7/2026, các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoạt động ngoài khung giờ quy định có thể bị xử phạt đến 15 triệu đồng. Quy định mới nhằm tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh Internet công cộng, bảo đảm an ninh mạng và môi trường sử dụng dịch vụ lành mạnh.
Nghị định 174/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính viễn thông và CNTT tác động toàn diện đến xã hội số Nghị định 174: cùng hành vi vi phạm, doanh nghiệp bị phạt gấp đôi cá nhân Người dùng mạng xã hội cần lưu ý gì khi chia sẻ bài báo từ 1/7?
Quán Internet mở sau 22h có thể bị phạt đến 15 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ)
Từ ngày 1/7/2026, quán Internet mở sau 22h có thể bị phạt đến 15 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ)

Theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 15/5/2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, từ ngày 1/7/2026, các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng như quán Internet, quán game chỉ được phép hoạt động trong khung giờ từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày.

Khoản 3 Điều 100 của Nghị định quy định, trường hợp cơ sở vẫn mở cửa hoặc cung cấp dịch vụ sau 22 giờ sẽ bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với tổ chức.

Ngoài hành vi hoạt động quá thời gian quy định, mức xử phạt này cũng được áp dụng đối với nhiều vi phạm khác trong hoạt động kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Cụ thể, cơ sở có thể bị xử phạt nếu hoạt động khi chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động; không ký hợp đồng đại lý Internet hoặc không có văn bản xác nhận của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet; chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định hoặc không thực hiện, thực hiện không đầy đủ các yêu cầu về bảo đảm an ninh mạng.

Bên cạnh đó, chủ cơ sở cũng có thể bị xử phạt nếu không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quá trình quản lý, vận hành điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoặc để người sử dụng lợi dụng hệ thống máy tính tại cơ sở thực hiện các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.

Đáng lưu ý, mức phạt từ 10 đến 15 triệu đồng được áp dụng đối với tổ chức. Theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 174/2026/NĐ-CP, đối với cùng hành vi vi phạm, cá nhân sẽ bị xử phạt bằng một nửa mức phạt áp dụng đối với tổ chức.

Việc bổ sung các chế tài xử phạt đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng, đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực có thể phát sinh từ hoạt động kinh doanh Internet công cộng.

Trước khi quy định có hiệu lực, các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cần rà soát, hoàn thiện các điều kiện hoạt động theo quy định, đặc biệt là việc tuân thủ khung thời gian kinh doanh, hồ sơ pháp lý và các yêu cầu về bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm tránh các vi phạm và chế tài xử phạt.

kinh doanh Internet công cộng Nghị định 174/2026/NĐ-CP An ninh mạng tuân thủ khung thời gian chế tài xử phạt

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,840 15,140
Kim TT/AVPL 14,840 15,140
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,840 15,140
Nguyên Liệu 99.99 13,600 13,800
Nguyên Liệu 99.9 13,550 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,100 14,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,050 14,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,980 14,530
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,400 151,400
Hà Nội - PNJ 148,400 151,400
Đà Nẵng - PNJ 148,400 151,400
Miền Tây - PNJ 148,400 151,400
Tây Nguyên - PNJ 148,400 151,400
Đông Nam Bộ - PNJ 148,400 151,400
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,750 15,100
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,290 14,990
Trang sức 99.99 14,300 15,000
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 15,143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,483 1,513
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,483 1,514
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,463 1,498
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,317 148,317
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Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
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Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

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Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

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Kinh tế số

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Chứng khoán hôm nay 3/7: VN-Index lùi về 1.862 điểm, PNJ giảm sàn, khối ngoại bán ròng

Chứng khoán hôm nay 3/7: VN-Index lùi về 1.862 điểm, PNJ giảm sàn, khối ngoại bán ròng

Chỉ số Năng lực Tài chính 2026: Khả năng chống chịu tài chính của người Việt vượt nhiều thị trường trong khu vực

Chỉ số Năng lực Tài chính 2026: Khả năng chống chịu tài chính của người Việt vượt nhiều thị trường trong khu vực

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Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

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Người Mỹ bỏ tìm việc, thị trường lao động phát tín hiệu đáng lo

Người Mỹ bỏ tìm việc, thị trường lao động phát tín hiệu đáng lo

Panasonic trao tặng 1.000 đèn pin cho người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

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Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

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BYD Việt Nam ưu đãi

BYD Việt Nam ưu đãi 'Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc'

Ford Ranger thế hệ mới chính thức mở bán, giá từ 707 triệu đồng

Ford Ranger thế hệ mới chính thức mở bán, giá từ 707 triệu đồng

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

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Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game