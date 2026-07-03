Phát hành chứng khoán – Động lực cho tăng trưởng kinh tế

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương phát biểu khai mạc hội nghị 2/7.

Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến các quy định mới về hoạt động phát hành chứng khoán, tăng cường đối thoại giữa cơ quan quản lý, các đơn vị vận hành thị trường và doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương chủ trì Hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBCKNN Hoàng Văn Thu, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo tổ chức phát hành, tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng chỉ định tham toán, cơ quan thông tấn báo chí.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong những năm tới, việc huy động hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển có ý nghĩa quyết định. Trong đó, thị trường chứng khoán giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc huy động và phân bổ nguồn vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Theo Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương, hoạt động phát hành chứng khoán không chỉ giúp doanh nghiệp bổ sung nguồn lực tài chính mà còn góp phần nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và uy tín trên thị trường. Những yếu tố đó sẽ tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước hội nhập sâu rộng với thị trường vốn khu vực và quốc tế.

Chủ tịch UBCKNN cũng chia sẻ thời gian qua, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, từng bước khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế. Năm 2025, tổng giá trị huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 763,5 nghìn tỷ đồng. Đến giữa tháng 6 năm 2026, giá trị huy động thông qua phát hành cổ phiếu đạt 114,1 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 67% so với cùng kỳ năm trước; giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 148,8 nghìn tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2025.

Chủ tịch UBCKNN đánh giá những con số này phản ánh thị trường chứng khoán đang ngày càng phát huy tốt hơn vai trò huy động và phân bổ nguồn lực cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế trước những biến động của môi trường quốc tế.

Chủ tịch UBCKNN cho biết thêm thời gian qua, UBCKNN đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ và Bộ Tài chính giao; tiếp tục rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán, như Nghị định số 245/2025/NĐ-CP và mới đây nhất là Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

“Việc tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý không nhằm siết chặt hoạt động huy động vốn, mà hướng tới xây dựng một môi trường phát hành minh bạch, chuyên nghiệp, an toàn và bền vững hơn.” Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh.

Chủ tịch UBCKNN mong muốn thông qua Hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp sẽ có thêm thông tin, thêm niềm tin và thêm động lực để chủ động sử dụng hiệu quả kênh huy động vốn qua thị trường chứng khoán, phục vụ chiến lược phát triển của doanh nghiệp, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước.

Ông Khương Tiến Hùng, Trưởng ban Quản lý Chào bán Chứng khoán, UBCKNN.

Tại Hội nghị, ông Khương Tiến Hùng, Trưởng ban Quản lý Chào bán Chứng khoán, UBCKNN đã hệ thống hóa và giới thiệu những nội dung quan trọng của pháp luật về chào bán, phát hành chứng khoán; những điểm cần lưu ý trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, tổ chức phát hành, quản lý và sử dụng nguồn vốn huy động. Liên quan đến các quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, bà Phạm Thị Thanh Hương, Chánh Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã giới thiệu những nội dung mới của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP để các doanh nghiệp, tổ chức tư vấn và các thành viên thị trường có thể nghiên cứu, triển khai thống nhất và đúng quy định.

Bà Vũ Thị Thúy Ngà, Tổng Giám đốc Sở SGDCK Hà Nội.

Bên cạnh đó, bà Vũ Thị Thúy Ngà, Tổng Giám đốc Sở SGDCK Hà Nội đã giới thiệu cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu từ chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội với UBCKNN và UBND các tỉnh, thành phố. Cơ chế này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác quản lý, giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời lượng để Lãnh đạo UBCKNN, lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội trực tiếp trao đổi, giải đáp các quy định về phát hành trái phiếu, điều kiện, hồ sơ, phương án phát hành và quản trị nguồn tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, tổ chức cung cấp dịch vụ, cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý tài sản bảo đảm...

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Hoàng Văn Thu đánh giá cao sự tham dự tích cực và các ý kiến trao đổi sâu sắc, trách nhiệm của các đại biểu đến từ các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; cộng đồng doanh nghiệp; các tổ chức phát hành; các công ty chứng khoán; ngân hàng lưu ký, ngân hàng thanh toán; các tổ chức tư vấn; các hiệp hội nghề nghiệp và các thành viên thị trường.

Phó Chủ tịch UBCKNN Hoàng Văn Thu.

Thông qua Hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả các công cụ huy động vốn trên thị trường chứng khoán; mạnh dạn xây dựng chiến lược phát hành cổ phiếu, trái phiếu phù hợp với định hướng phát triển dài hạn, đồng thời với việc áp dụng quản trị tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Toàn cảnh hội nghị “Phát hành chứng khoán – Động lực cho tăng trưởng kinh tế” ngày 2/7.

Về phía cơ quan quản lý, Lãnh đạo UBCKNN khẳng định sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được Bộ Tài chính giao; tập trung hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thông qua sửa đổi Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường ứng dụng công nghệ và dịch vụ trực tuyến trong quản lý, giám sát; tiếp tục tăng cường đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp và các thành viên thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động huy động vốn, cổ phần hóa và thoái vốn theo đúng quy định của pháp luật.

Hội nghị “Phát hành chứng khoán – Động lực cho tăng trưởng kinh tế” tại Tp. Hồ Chí Minh được đánh giá có hiệu quả, thiết thực, giúp doanh nghiệp bổ sung thông tin và định hướng trong việc xây dựng phương án chào bán, phát hành chứng khoán phù hợp với nhu cầu phát triển; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, UBCKNN sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định về chào bán phát hành chứng khoán tại Hà Nội vào ngày 7/7/2026.