Thông tư mới về trái phiếu doanh nghiệp có gì thay đổi?

Hội nghị do Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương chủ trì.

Lấy ý kiến Thông tư mới về trái phiếu doanh nghiệp, giảm gánh nặng thủ tục

Sáng 28/7, tại Quảng Ninh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 30/2023/TT-BTC và Thông tư số 76/2024/TT-BTC nhằm hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ trong nước và phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Hội nghị do Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương chủ trì với sự tham dự của đại diện Bộ Tài chính, UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, VBMA cùng nhiều doanh nghiệp phát hành và các tổ chức trung gian trên thị trường.

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Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hoàng Dương cho biết Nghị định số 200/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 5/6/2026 nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Nghị định vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp đủ điều kiện huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, vừa tăng cường các yêu cầu về minh bạch thông tin và quản lý rủi ro để thị trường phát triển an toàn, hiệu quả, ổn định.

Theo lãnh đạo UBCKNN, ngay sau khi Nghị định có hiệu lực, cơ quan quản lý đã rà soát toàn bộ quy định hiện hành để xây dựng dự thảo Thông tư mới trên cơ sở kế thừa những nội dung còn phù hợp, đồng thời sửa đổi các quy định chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn hoặc chưa thống nhất với Nghị định 200. Sau khi ban hành, Thông tư sẽ thay thế đồng thời Thông tư số 30/2023/TT-BTC và Thông tư số 76/2024/TT-BTC.

Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương phát biểu tại hội nghị 28/7.

Ông Nguyễn Hoàng Dương nhấn mạnh, việc hoàn thiện hành lang pháp lý có ý nghĩa quan trọng trong việc cân bằng giữa yêu cầu siết chặt kỷ luật, nâng cao tính minh bạch của thị trường với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn hợp pháp, bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư, đồng thời nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Đến nay, Ban soạn thảo đã nhận được ý kiến của 36 cơ quan, tổ chức. Trong đó, 26 đơn vị thống nhất với nội dung dự thảo, còn 10 đơn vị góp ý đối với một số quy định cụ thể. UBCKNN đề nghị các đại biểu tiếp tục tập trung góp ý vào những nội dung còn có ý kiến khác nhau, những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai để bảo đảm các quy định sau khi ban hành có tính thống nhất, khả thi và không làm phát sinh chi phí tuân thủ không cần thiết đối với doanh nghiệp.

Phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung góp ý đối với nhiều nội dung của dự thảo Thông tư liên quan đến hoạt động giao dịch trái phiếu, công bố thông tin, xử lý các giao dịch lỗi, tiêu chí xác định trường hợp tạm thời mất khả năng thanh toán và phân loại nhà đầu tư.

Bổ sung nhiều quy định mới về giao dịch và công bố thông tin

Tại hội nghị, đại diện Ban Phát triển thị trường chứng khoán và Ban Giám sát công ty đại chúng thuộc UBCKNN đã giới thiệu các nội dung trọng tâm của dự thảo Thông tư và những điểm sửa đổi so với hai thông tư hiện hành.

Theo dự thảo, nhóm quy định về đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền và chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được kế thừa từ Thông tư số 30/2023/TT-BTC nhưng được rà soát, điều chỉnh để thống nhất với Nghị định số 200/2026/NĐ-CP và cập nhật các căn cứ pháp lý mới.

Đối với hoạt động giao dịch, dự thảo hướng dẫn cụ thể việc đăng ký giao dịch, điều chỉnh số lượng trái phiếu đăng ký giao dịch, hủy đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán cũng như trách nhiệm và chế độ báo cáo của thành viên giao dịch.

Ở khâu thanh toán, dự thảo bổ sung quy định về các tổ chức tham gia hệ thống thanh toán, quy trình xử lý lỗi sau giao dịch và cơ chế xử lý trường hợp tạm thời mất khả năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Toàn cảnh hội nghị lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 30/2023/TT-BTC và Thông tư số 76/2024/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP.

Đáng chú ý, đối với chế độ công bố thông tin, dự thảo giữ nguyên các quy định đang vận hành ổn định theo Thông tư số 76/2024/TT-BTC, đồng thời bổ sung nhiều biểu mẫu mới theo Nghị định số 200/2026/NĐ-CP và chuẩn hóa nội dung các mẫu biểu để doanh nghiệp thuận tiện trong việc tra cứu, áp dụng.

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung quy định về chế độ báo cáo của các tổ chức liên quan đến hoạt động chào bán và giao dịch trái phiếu; quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc gửi báo cáo định kỳ về tình hình phát hành, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp phát hành trên địa bàn. Đồng thời, dự thảo thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu từ Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp giữa Sở Giao dịch Chứng khoán, UBCKNN và UBND các tỉnh, thành phố nhằm nâng cao hiệu quả giám sát thị trường.

Một điểm đáng chú ý khác là dự thảo Thông tư khẳng định không quy định thêm bất kỳ thủ tục hành chính mới nào, qua đó giảm gánh nặng tuân thủ cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu tập trung góp ý về nhiều vấn đề như công bố thông tin, xử lý giao dịch lỗi, tiêu chí xác định trường hợp tạm thời mất khả năng thanh toán và phân loại nhà đầu tư. Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương đã trực tiếp giải đáp, đồng thời ghi nhận các đề xuất để Ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình Bộ Tài chính xem xét, ban hành.

UBCKNN cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị nhằm hoàn thiện dự thảo Thông tư theo hướng bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi khi triển khai, góp phần xây dựng thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch, an toàn và phát triển bền vững.