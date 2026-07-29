Gần 76.000 hộp bột rau detox quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội vào lò tiêu hủy

Ngày 28/7, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết vừa giám sát tiêu hủy toàn bộ 75.937 hộp sản phẩm bột rau của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Eherbal, tổng trị giá khoảng 2,66 tỷ đồng.

Địa điểm tiêu hủy đặt tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Công nghiệp 11 (URENCO 11), Khu xử lý chất thải Đại Đồng, Hưng Yên. Lực lượng chức năng giám sát toàn bộ quá trình theo phương án đã phê duyệt, bảo đảm an ninh, an toàn cùng các quy định về bảo vệ môi trường.

Cơ quan quản lý khẳng định số hàng hóa vi phạm tiêu hủy đạt 100%, không để tái lưu thông trên thị trường.

Bột rau detox do diễn viên Hữu Công quảng bá bị tiêu hủy

Từ mẫu kiểm nghiệm cuối năm 2025 đến quyết định xử phạt 580 triệu đồng

Ngày 29/12/2025, Đoàn kiểm tra do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) và Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra Công ty Eherbal cùng nhiều địa điểm liên quan.

Qua kiểm tra, xác minh và lấy mẫu kiểm nghiệm, cơ quan chức năng ghi nhận một số sản phẩm của doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về chất lượng. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Cục chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét theo thẩm quyền.

Kết thúc điều tra, cơ quan điều tra xác định vụ việc không thuộc trường hợp xử lý hình sự, đồng thời chuyển hồ sơ về Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Ngày 20/7/2026, Cục ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Eherbal với tổng số tiền 580 triệu đồng. Quyết định buộc doanh nghiệp nộp lại hơn 3,28 tỷ đồng thu lợi bất hợp pháp vào ngân sách nhà nước và thực hiện đầy đủ biện pháp khắc phục hậu quả.

Ngày 24/7/2026, Công ty Eherbal ký hợp đồng với URENCO 11 để tiêu hủy toàn bộ 75.937 hộp bột rau các loại. Số thu lợi bất hợp pháp vượt trị giá lô hàng còn tồn kho cho thấy sản phẩm đã ra thị trường với khối lượng lớn trước thời điểm kiểm tra.

Sản phẩm phủ sóng nền tảng số và trách nhiệm của người chuyển tải quảng cáo

Theo ghi nhận, một trong những sản phẩm vi phạm là bột rau detox mà vợ chồng diễn viên, TikToker Hữu Công liên tục quảng bá trên nhiều nền tảng mạng xã hội từ năm 2023. Nội dung quảng cáo giới thiệu công dụng hỗ trợ thanh lọc cơ thể cùng nguồn nguyên liệu rau củ quả thiên nhiên.

Hữu Công sinh năm 1990, từng tham gia một số phim truyền hình, sau đó chuyển dần sang kinh doanh và sản xuất nội dung trên các nền tảng số. Cách bán hàng dựa vào người có ảnh hưởng theo mô hình đó đang phổ biến trong thương mại điện tử Việt Nam.

Lực lượng chức năng giám sát tiêu hủy gần 76.000 hộp bột rau vi phạm của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Eherbal

Đặc thù kỹ thuật của môi trường mạng khiến người tiêu dùng khó tự bảo vệ. Thuật toán gợi ý đẩy video ngắn tới đúng nhóm khách hàng mục tiêu, còn phiên livestream trôi qua trong vài giờ và hiếm khi lưu lại bản gốc. Người xem chốt đơn ngay trong lúc phát trực tiếp, gần như không có thời gian đối chiếu hồ sơ công bố sản phẩm.

Luật Quảng cáo sửa đổi (Luật 75/2025/QH15) hiệu lực từ ngày 1/1/2026 bổ sung nhóm quy định về người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, trong đó có yêu cầu thông báo trước cho người tiêu dùng về việc thực hiện quảng cáo và yêu cầu kiểm chứng thông tin trước khi giới thiệu sản phẩm. Nghị định 87/2026/NĐ-CP và Nghị định 90/2026/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 15/5/2026 quy định chi tiết mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực quảng cáo.

Cùng với đó, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thương mại điện tử ràng buộc trách nhiệm của nền tảng trung gian trong việc gỡ bỏ nội dung quảng cáo sai sự thật khi cơ quan quản lý yêu cầu. Doanh nghiệp bán hàng và người chuyển tải quảng cáo cùng chịu trách nhiệm với thông tin đưa tới người mua.

Công nghệ cũng mở ra cách kiểm chứng nhanh cho người tiêu dùng. Người mua có thể tra cứu số công bố sản phẩm trên cổng thông tin của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, quét mã QR truy xuất nguồn gốc in trên bao bì và đối chiếu tên doanh nghiệp sản xuất với dữ liệu đăng ký kinh doanh quốc gia.

Vụ tiêu hủy gần 76.000 hộp bột rau cho thấy quãng đường từ một video quảng cáo tới kết luận kiểm nghiệm kéo dài nhiều tháng. Trong khoảng thời gian đó, sản phẩm vẫn tiếp cận người mua qua từng phiên livestream. Yêu cầu đặt ra với cơ quan quản lý là rút ngắn độ trễ giữa tốc độ lan truyền của nội dung số và tốc độ xử lý vi phạm.