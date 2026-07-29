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Biwin M560 PCIe 5.0 SSD, giải pháp lưu trữ thế hệ mới

Anh Thái

Anh Thái

09:30 | 29/07/2026
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Theo đó, Biwin M560 PCIe 5.0 SSD được thiết kế cho thế hệ mới của hệ thống chơi game, ứng dụng hỗ trợ AI và nền tảng làm việc di động, M560 tiếp tục thể hiện định hướng của Biwin trong việc mang lại tốc độ cùng trải nghiệm hiệu năng cao thực tiễn thông qua kỹ thuật thiết kế được tối ưu.
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Được thiết kế chuyên biệt cho các quy trình làm việc tốc độ cao dựa trên chuẩn NVMe 2.0, Biwin M560 đạt tốc độ đọc tuần tự lên đến 11.000 MB/s và tốc độ ghi tuần tự lên đến 10.000 MB/s, giúp tải dữ liệu nhanh hơn, đa nhiệm mượt mà hơn và giảm thời gian chờ trong các tác vụ xử lý dữ liệu quy mô lớn.

Biwin M560 PCIe 5.0 SSD, giải pháp lưu trữ thế hệ mới
Biwin M560 PCIe 5.0 SSD, giải pháp lưu trữ thế hệ mới

Bên cạnh hiệu năng đỉnh cao trong các bài kiểm tra benchmark, M560 còn được thiết kế để duy trì khả năng phản hồi ổn định và trải nghiệm sử dụng mượt mà, xu hướng ngày càng quan trọng trong bối cảnh điện toán hiện nay.

Đọc (TỐI ĐA): 11.000 MB/s

Ghi (TỐI ĐA): 10.000 MB/s

Biwin M560 PCIe 5.0 SSD

Biwin M350 PCIe 4.0 SSD

Biwin M100 SATA SSD

Biwin M560 PCIe 5.0 SSD, giải pháp lưu trữ thế hệ mới
Trái tim của M560 là nền tảng bộ điều khiển tiên tiến tiến trình 6nm

Trái tim của M560 là nền tảng bộ điều khiển tiên tiến tiến trình 6nm, giúp cải thiện hiệu quả năng lượng đồng thời duy trì hiệu năng tốc độ cao ổn định dưới các khối lượng công việc nặng. Trong bối cảnh ngành công nghiệp đang chuyển dịch sang quản lý nhiệt và năng lượng thông minh hơn, M560 đã đạt mức tiêu thụ điện năng trung bình dưới 5,2 W, góp phần mang lại trải nghiệm điện toán yên tĩnh hơn, mát hơn và hiệu quả hơn trên laptop, mini PC và các hệ thống máy tính để bàn nhỏ gọn.

Đây cũng là giải pháp lưu trữ sẵn sàng cho các ứng dụng thời đại AI và sáng tạo nội dung. Cụ thể khi sản xuất nội dung độ phân giải cao và các tác vụ xử lý thời gian thực ngày càng phát triển, cùng với sự hỗ trợ của AI đòi hỏi hiệu năng lưu trữ ngày càng phụ thuộc vào độ mượt của toàn bộ hệ thống. M560 được xây dựng để đáp ứng những nhu cầu sử dụng đang thay đổi này thông qua khả năng truy xuất dữ liệu nhanh hơn, giảm độ trễ và xử lý đa nhiệm cường độ cao hiệu quả hơn. Người dùng có thể tận hưởng quy trình làm việc liền mạch hơn trong cả các ứng dụng chuyên nghiệp lẫn giải trí.

Với thiết kế M.2 2280 một mặt, M560 mang lại khả năng tương thích rộng rãi với các máy tính để bàn và thiết bị di động hiện đại, nơi tính linh hoạt khi lắp đặt và khoảng không tản nhiệt là những yếu tố quan trọng. Và để tăng cường độ tin cậy lâu dài, M560 được trang bị công nghệ sửa lỗi Low-Density Parity Check (LDPC), công nghệ cân bằng hao mòn thông minh và độ bền lên đến 1.500 TBW đối với phiên bản 2 TB. Sản phẩm cũng được bảo hành giới hạn 5 năm, khẳng định vai trò là giải pháp lưu trữ thế hệ mới đáng tin cậy cho các nhu cầu điện toán hằng ngày.

Chi tiết về Biwin M560 PCIe 5.0 SSD xem thêm tại www.Biwintech.com.

Biwin giải pháp lưu trữ mới Biwin M560 PCIe 5.0 SSD ổ SSD

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Hà Nội - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Đà Nẵng - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Miền Tây - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Tây Nguyên - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Đông Nam Bộ - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Cập nhật: 29/07/2026 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 ▼50K 14,100 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 ▼50K 14,100 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 ▼50K 14,100 ▼50K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,290 ▼50K 13,990 ▼50K
Trang sức 99.99 13,300 ▼50K 14,000 ▼50K
Cập nhật: 29/07/2026 10:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,365 ▼10K 14,052 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,365 ▼10K 14,053 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 136 ▼1K 140 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 136 ▼1K 1,401 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 ▼990K 136,634 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 ▼75K 10,366 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 ▼680K 93,999 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 ▼610K 84,338 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 ▼583K 80,612 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 ▼417K 57,702 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
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Cập nhật: 29/07/2026 10:45
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NZD 0 15026 0
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SEK 0 2710 0
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Cập nhật: 29/07/2026 10:45
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THB 0 765 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 29/07/2026 10:45

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Rapidus và Cadence chung tay thúc đẩy Agentic AI cho thiết kế SoC tiên tiến

Rapidus và Cadence chung tay thúc đẩy Agentic AI cho thiết kế SoC tiên tiến

Nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Hà Nội trực tuyến bằng VNeID

Nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Hà Nội trực tuyến bằng VNeID

10 công cụ AI được bàn luận nhiều nhất năm 2026, đâu là lựa chọn phù hợp?

10 công cụ AI được bàn luận nhiều nhất năm 2026, đâu là lựa chọn phù hợp?

Mạng 5G-A đường sắt cao tốc và chuẩn mực mới của China Mobile

Mạng 5G-A đường sắt cao tốc và chuẩn mực mới của China Mobile

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Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Putin thừa nhận tên lửa Zircon vẫn chưa đạt độ chính xác kỳ vọng

Putin thừa nhận tên lửa Zircon vẫn chưa đạt độ chính xác kỳ vọng

'Đám mây tích lửa' trong cháy rừng ở Pháp và Tây Ban Nha

Photon Queue gọi vốn 4 triệu USD, phát triển bộ nhớ lượng tử hoạt động ở nhiệt độ phòng

Photon Queue gọi vốn 4 triệu USD, phát triển bộ nhớ lượng tử hoạt động ở nhiệt độ phòng

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Chính phủ duyệt đề án cải cách thị trường tài chính, đẩy mạnh chuyển đổi số

Chính phủ duyệt đề án cải cách thị trường tài chính, đẩy mạnh chuyển đổi số

Quốc hội thành lập Cục Chuyển đổi số, thúc đẩy ứng dụng AI

Quốc hội thành lập Cục Chuyển đổi số, thúc đẩy ứng dụng AI

Hà Nội sắp xếp 19 trường cao đẳng, trung cấp còn 10 cơ sở

Hà Nội sắp xếp 19 trường cao đẳng, trung cấp còn 10 cơ sở

Hưng Yên kiểm tra chuyển đổi số 2026 tại 9 sở ngành và 8 địa phương

Hưng Yên kiểm tra chuyển đổi số 2026 tại 9 sở ngành và 8 địa phương

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Triệt phá đường dây buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng qua mạng xã hội

Triệt phá đường dây buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng qua mạng xã hội

Gần 76.000 hộp bột rau detox quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội vào lò tiêu hủy

Gần 76.000 hộp bột rau detox quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội vào lò tiêu hủy

Nhận định chứng khoán 29/7: VN-Index chờ tín hiệu từ cuộc họp Fed

Nhận định chứng khoán 29/7: VN-Index chờ tín hiệu từ cuộc họp Fed

Việt Nam liên tiếp đăng cai hai diễn đàn quốc tế về đổi mới sáng tạo và kinh tế

Việt Nam liên tiếp đăng cai hai diễn đàn quốc tế về đổi mới sáng tạo và kinh tế

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Chính phủ duyệt đề án cải cách thị trường tài chính, đẩy mạnh chuyển đổi số

Chính phủ duyệt đề án cải cách thị trường tài chính, đẩy mạnh chuyển đổi số

Boeing và Airbus hoãn cuộc đua máy bay mới, ưu tiên giao đơn hàng

Boeing và Airbus hoãn cuộc đua máy bay mới, ưu tiên giao đơn hàng

Hội nghị đối tác Vertiv Châu Á 2026

Hội nghị đối tác Vertiv Châu Á 2026

Nvidia đầu tư 1 tỷ USD vào Naver, đẩy nhanh dự án nhà máy AI

Nvidia đầu tư 1 tỷ USD vào Naver, đẩy nhanh dự án nhà máy AI

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Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Maserati MC20 GT2 Stradale: Siêu xe lấy cảm hứng từ xe đua MC12

Maserati MC20 GT2 Stradale: Siêu xe lấy cảm hứng từ xe đua MC12

Land Cruiser FJ gia nhập thị trường Việt Nam, giá từ 1,198 tỷ đồng

Land Cruiser FJ gia nhập thị trường Việt Nam, giá từ 1,198 tỷ đồng

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Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây

Santa Monica Studio tiết lộ hướng đi mới của thương hiệu God of War

Santa Monica Studio tiết lộ hướng đi mới của thương hiệu God of War