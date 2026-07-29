Được thiết kế chuyên biệt cho các quy trình làm việc tốc độ cao dựa trên chuẩn NVMe 2.0, Biwin M560 đạt tốc độ đọc tuần tự lên đến 11.000 MB/s và tốc độ ghi tuần tự lên đến 10.000 MB/s, giúp tải dữ liệu nhanh hơn, đa nhiệm mượt mà hơn và giảm thời gian chờ trong các tác vụ xử lý dữ liệu quy mô lớn.

Biwin M560 PCIe 5.0 SSD, giải pháp lưu trữ thế hệ mới

Bên cạnh hiệu năng đỉnh cao trong các bài kiểm tra benchmark, M560 còn được thiết kế để duy trì khả năng phản hồi ổn định và trải nghiệm sử dụng mượt mà, xu hướng ngày càng quan trọng trong bối cảnh điện toán hiện nay.

Đọc (TỐI ĐA): 11.000 MB/s

Ghi (TỐI ĐA): 10.000 MB/s

Biwin M560 PCIe 5.0 SSD

Biwin M350 PCIe 4.0 SSD

Biwin M100 SATA SSD

Trái tim của M560 là nền tảng bộ điều khiển tiên tiến tiến trình 6nm

Trái tim của M560 là nền tảng bộ điều khiển tiên tiến tiến trình 6nm, giúp cải thiện hiệu quả năng lượng đồng thời duy trì hiệu năng tốc độ cao ổn định dưới các khối lượng công việc nặng. Trong bối cảnh ngành công nghiệp đang chuyển dịch sang quản lý nhiệt và năng lượng thông minh hơn, M560 đã đạt mức tiêu thụ điện năng trung bình dưới 5,2 W, góp phần mang lại trải nghiệm điện toán yên tĩnh hơn, mát hơn và hiệu quả hơn trên laptop, mini PC và các hệ thống máy tính để bàn nhỏ gọn.

Đây cũng là giải pháp lưu trữ sẵn sàng cho các ứng dụng thời đại AI và sáng tạo nội dung. Cụ thể khi sản xuất nội dung độ phân giải cao và các tác vụ xử lý thời gian thực ngày càng phát triển, cùng với sự hỗ trợ của AI đòi hỏi hiệu năng lưu trữ ngày càng phụ thuộc vào độ mượt của toàn bộ hệ thống. M560 được xây dựng để đáp ứng những nhu cầu sử dụng đang thay đổi này thông qua khả năng truy xuất dữ liệu nhanh hơn, giảm độ trễ và xử lý đa nhiệm cường độ cao hiệu quả hơn. Người dùng có thể tận hưởng quy trình làm việc liền mạch hơn trong cả các ứng dụng chuyên nghiệp lẫn giải trí.

Với thiết kế M.2 2280 một mặt, M560 mang lại khả năng tương thích rộng rãi với các máy tính để bàn và thiết bị di động hiện đại, nơi tính linh hoạt khi lắp đặt và khoảng không tản nhiệt là những yếu tố quan trọng. Và để tăng cường độ tin cậy lâu dài, M560 được trang bị công nghệ sửa lỗi Low-Density Parity Check (LDPC), công nghệ cân bằng hao mòn thông minh và độ bền lên đến 1.500 TBW đối với phiên bản 2 TB. Sản phẩm cũng được bảo hành giới hạn 5 năm, khẳng định vai trò là giải pháp lưu trữ thế hệ mới đáng tin cậy cho các nhu cầu điện toán hằng ngày.

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