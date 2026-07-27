Santa Monica Studio tiết lộ hướng đi mới của thương hiệu God of War

God of War: Laufey chính thức lên lịch ra mắt đầu năm 2027

Tại sự kiện San Diego Comic-Con 2026, Sony và Santa Monica Studio đã công bố God of War: Laufey sẽ phát hành vào ngày 16/02/2027 dành cho hệ máy PlayStation 5. Thông tin này cũng khép lại nhiều đồn đoán trước đó về thời điểm ra mắt của dự án ngoại truyện thuộc thương hiệu God of War.

God of War: Laufey ấn đinh ngày ra mắt. Ảnh: PlayStation

Đúng như những gì từng được nhà báo Jason Schreier của Bloomberg tiết lộ, tựa game sẽ đến tay người chơi ngay trong những tháng đầu năm 2027. Việc Santa Monica Studio chính thức xác nhận lịch phát hành cho thấy dự án đang được triển khai đúng tiến độ.

God of War: Laufey đưa người chơi theo chân Faye – người vợ quá cố của Kratos, trong hành trình khám phá thế giới bên kia sau các sự kiện của God of War (2018). Nữ diễn viên Deborah Ann Woll tiếp tục đảm nhận vai Faye, trong khi trailer mới hé lộ nhiều sinh vật, nhân vật và yếu tố đến từ nhiều hệ thần thoại khác nhau, mở rộng đáng kể quy mô bối cảnh của thương hiệu.

Santa Monica xác nhận Kratos vẫn là trung tâm của thương hiệu

Bên cạnh việc công bố ngày phát hành God of War: Laufey, Santa Monica Studio cũng mang đến thông tin quan trọng về tương lai của dòng game. Tại buổi thảo luận trong khuôn khổ San Diego Comic-Con, Giám đốc Sáng tạo Cory Barlog xác nhận phần God of War tiếp theo đã bước vào giai đoạn phát triển và Kratos vẫn sẽ là nhân vật chính.

Theo chia sẻ từ nhà phát triển, dù Kratos không phải nhân vật điều khiển trong God of War: Laufey, nội dung của trò chơi sẽ kết nối trực tiếp với cốt truyện ở phần game kế tiếp. Một số phân cảnh trong trailer cũng cho thấy sự xuất hiện ngắn của Kratos, qua đó hé lộ mối liên hệ giữa hành trình của Faye với cuộc phiêu lưu của Kratos và Atreus.

Phần game tiếp theo của thương hiệu God of War đang được phát triển. Ảnh: PlayStation.

Santa Monica Studio cho biết những sự kiện diễn ra trong Laufey sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng thế giới và tạo tiền đề cho chương tiếp theo của thương hiệu. Mặc dù vậy, phần God of War mới với Kratos vẫn còn cách thời điểm phát hành nhiều năm. Trong thời gian chờ đợi, nhiều nguồn tin cho rằng Santa Monica Studio cũng đang xem xét triển khai dự án làm lại bộ ba God of War đầu tiên, dù hãng chưa đưa ra xác nhận chính thức.

Với việc God of War: Laufey đã có lịch phát hành cụ thể và phần game tiếp theo của Kratos đang được phát triển, Santa Monica Studio cho thấy chiến lược mở rộng vũ trụ God of War theo nhiều tuyến truyện song song, đồng thời duy trì vai trò trung tâm của chiến thần Sparta trong các dự án dài hạn.