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Santa Monica Studio tiết lộ hướng đi mới của thương hiệu God of War

Tạ Thành

Tạ Thành

08:41 | 27/07/2026
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Santa Monica Studio xác nhận God of War: Laufey sẽ phát hành vào ngày 16/02/2027 trên PS5, đồng thời công bố phần God of War tiếp theo đang được phát triển với Kratos tiếp tục giữ vai trò nhân vật trung tâm.
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God of War: Laufey chính thức lên lịch ra mắt đầu năm 2027

Tại sự kiện San Diego Comic-Con 2026, Sony và Santa Monica Studio đã công bố God of War: Laufey sẽ phát hành vào ngày 16/02/2027 dành cho hệ máy PlayStation 5. Thông tin này cũng khép lại nhiều đồn đoán trước đó về thời điểm ra mắt của dự án ngoại truyện thuộc thương hiệu God of War.

God of War: Laufey ấn đinh ngày ra mắt. Ảnh: PlayStation
God of War: Laufey ấn đinh ngày ra mắt. Ảnh: PlayStation

Đúng như những gì từng được nhà báo Jason Schreier của Bloomberg tiết lộ, tựa game sẽ đến tay người chơi ngay trong những tháng đầu năm 2027. Việc Santa Monica Studio chính thức xác nhận lịch phát hành cho thấy dự án đang được triển khai đúng tiến độ.

God of War: Laufey đưa người chơi theo chân Faye – người vợ quá cố của Kratos, trong hành trình khám phá thế giới bên kia sau các sự kiện của God of War (2018). Nữ diễn viên Deborah Ann Woll tiếp tục đảm nhận vai Faye, trong khi trailer mới hé lộ nhiều sinh vật, nhân vật và yếu tố đến từ nhiều hệ thần thoại khác nhau, mở rộng đáng kể quy mô bối cảnh của thương hiệu.

Santa Monica xác nhận Kratos vẫn là trung tâm của thương hiệu

Bên cạnh việc công bố ngày phát hành God of War: Laufey, Santa Monica Studio cũng mang đến thông tin quan trọng về tương lai của dòng game. Tại buổi thảo luận trong khuôn khổ San Diego Comic-Con, Giám đốc Sáng tạo Cory Barlog xác nhận phần God of War tiếp theo đã bước vào giai đoạn phát triển và Kratos vẫn sẽ là nhân vật chính.

Theo chia sẻ từ nhà phát triển, dù Kratos không phải nhân vật điều khiển trong God of War: Laufey, nội dung của trò chơi sẽ kết nối trực tiếp với cốt truyện ở phần game kế tiếp. Một số phân cảnh trong trailer cũng cho thấy sự xuất hiện ngắn của Kratos, qua đó hé lộ mối liên hệ giữa hành trình của Faye với cuộc phiêu lưu của Kratos và Atreus.

Phần game tiếp theo của thương hiệu God of War đang được phát triển. Ảnh: PlayStation.
Phần game tiếp theo của thương hiệu God of War đang được phát triển. Ảnh: PlayStation.

Santa Monica Studio cho biết những sự kiện diễn ra trong Laufey sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng thế giới và tạo tiền đề cho chương tiếp theo của thương hiệu. Mặc dù vậy, phần God of War mới với Kratos vẫn còn cách thời điểm phát hành nhiều năm. Trong thời gian chờ đợi, nhiều nguồn tin cho rằng Santa Monica Studio cũng đang xem xét triển khai dự án làm lại bộ ba God of War đầu tiên, dù hãng chưa đưa ra xác nhận chính thức.

Với việc God of War: Laufey đã có lịch phát hành cụ thể và phần game tiếp theo của Kratos đang được phát triển, Santa Monica Studio cho thấy chiến lược mở rộng vũ trụ God of War theo nhiều tuyến truyện song song, đồng thời duy trì vai trò trung tâm của chiến thần Sparta trong các dự án dài hạn.

Santa Monica Studio God of War God of War: Laufey game PlayStation

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Hà Nội - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đà Nẵng - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Miền Tây - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Tây Nguyên - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Cập nhật: 27/07/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Nghệ An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Thái Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
NL 99.99 13,000 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▼100K
Trang sức 99.9 13,490 ▲150K 14,190 ▲150K
Trang sức 99.99 13,500 ▲150K 14,200 ▲150K
Cập nhật: 27/07/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 ▼1236K 14,302 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 ▼1236K 14,303 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,385 ▲1248K 1,425 ▲1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,385 ▲1248K 1,426 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,355 ▲1221K 1,405 ▲1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,109 ▲1485K 139,109 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,736 ▲86275K 105,536 ▲95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 859 ▼84020K 957 ▼93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,064 ▲916K 85,864 ▲916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,227 ▼64168K 8,207 ▼72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,944 ▲625K 58,744 ▲625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
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Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
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