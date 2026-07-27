Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dự lễ tưởng niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Dự buổi lễ còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương dự lễ tưởng niệm.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội).

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương, Tổ quốc. Trong suốt chặng đường cách mạng của Đảng, dân tộc, với khát vọng, niềm tin chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, lớp lớp những người con ưu tú đất Việt đã dũng cảm xung phong ra trận, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình thực hiện nhiệm vụ, vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

79 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, qua đó lan tỏa những giá trị truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, thể hiện sự tri ân của cả hệ thống chính trị bằng tất cả tấm lòng, trách nhiệm cao nhất, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách, tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Quân đội nhân dân Việt Nam, các nhà khoa học cùng toàn xã hội đang nỗ lực trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ, với việc đẩy mạnh "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Đây là “cuộc hành quân” đặc biệt của thời bình, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Chiến dịch 500 ngày đêm chính là hành trình tri ân của dân tộc Việt Nam đối với những người con đã hy sinh vì Tổ quốc; tôn vinh sự cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh và những cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chức năng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng: Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngay sau đó, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng cùng ngày, các đoàn: Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội... đã đến đặt vòng hoa, tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.