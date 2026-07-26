Siba Group nhận liên tiếp hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group, HoSE: SBG) vừa công bố thông tin bất thường về việc nhận liên tiếp hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra. Doanh nghiệp có trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất, TP HCM, do ông Nguyễn Văn Đức làm Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật.

Bản công bố thông tin số 2307.2/2026/CBTT-SBG được doanh nghiệp gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM trong ngày 23/7/2026. Kèm theo là hai quyết định xử phạt và một công văn giải trình việc chậm công bố.

Ảnh: SBG

Hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Thứ nhất, Quyết định số 1072/QĐ-CT ngày 22/7/2026 của Cục Thuế xác định Siba Group có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp và khai sai không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, áp dụng cho giai đoạn quyết toán 2024-2025. Với hai hành vi trên, doanh nghiệp bị phạt tiền hơn 1,73 tỷ đồng.

Cùng khoản phạt, cơ quan thuế buộc Siba Group nộp đủ số thuế còn thiếu vào ngân sách Nhà nước hơn 8,63 tỷ đồng, gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm 2024 và 2025. Tiền chậm nộp tính đến hết ngày 14/7/2026 là gần 747 triệu đồng.

Tổng số tiền truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp theo Quyết định 1072/QĐ-CT là hơn 11,1 tỷ đồng. Doanh nghiệp có trách nhiệm tự tính và nộp tiền chậm nộp từ ngày 15/7/2026 cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ với ngân sách.

Thứ hai, Quyết định số 471/QĐ-XPHC ngày 23/1/2026 của Thuế TP HCM áp dụng cho giai đoạn 2022-2023. Cơ quan thuế xác định doanh nghiệp khai sai thuế giá trị gia tăng không dẫn đến thiếu thuế, đồng thời khai sai dẫn đến thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân trong hai năm 2022, 2023. Mức phạt tiền là gần 793 triệu đồng.

Theo quyết định trên, Siba Group bị truy thu hơn 3,93 tỷ đồng và chịu tiền chậm nộp hơn 1,06 tỷ đồng tính đến hết ngày 7/1/2026. Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp là hơn 5,78 tỷ đồng. Doanh nghiệp được giảm khấu trừ hơn 12,4 tỷ đồng và được đề nghị điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế nhận quyết định.

Siba Group và nền tảng sản xuất cơ khí công nghệ cao

Trong công văn số 237/CV-SBG, Siba Group giải trình việc chậm công bố Quyết định 471/QĐ-XPHC. Doanh nghiệp cho biết cơ quan thuế chia đợt quyết toán 2022-2025 thành hai giai đoạn, và đoàn kiểm tra làm việc liên tục cho tới khi ban hành quyết định cho giai đoạn 2024-2025 vào ngày 22/7/2026.

Đại diện doanh nghiệp cho biết Phòng Kế toán là đầu mối trực tiếp làm việc với cơ quan thuế, thực hiện giải trình và đối chiếu số liệu trong suốt quá trình kiểm tra. Việc chậm công bố xuất phát từ phối hợp nội bộ chưa kịp thời, không nhằm che giấu thông tin hay né tránh nghĩa vụ công bố theo quy định của pháp luật.

Biểu đồ chứng khoán SBG

Về biện pháp khắc phục, Siba Group cho biết đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt theo Quyết định 471/QĐ-XPHC. Với Quyết định 1072/QĐ-CT, doanh nghiệp đang thực hiện nghĩa vụ và cam kết hoàn thành trong thời hạn quy định, đồng thời rà soát lại quy trình phối hợp giữa các bộ phận.

Trên hồ sơ giới thiệu, Siba Group là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đa ngành, phát triển trên nền tảng cơ khí chế tạo. Doanh nghiệp vận hành nhà máy cơ khí công nghệ cao với hệ thống máy móc, thiết bị nhập khẩu từ châu Âu, quy trình sản xuất kiểm soát theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hệ sinh thái của Siba Group trải rộng qua cơ khí xây dựng, cơ khí nông nghiệp, cơ khí môi trường, cơ khí công nghiệp cùng nhóm nội thất và điện lạnh. Các giải pháp tự động hóa vận hành, kiểm soát môi trường chăn nuôi và gia công cơ khí chính xác cho thấy mức độ ứng dụng công nghệ số trong sản xuất chế tạo.

Việc doanh nghiệp cơ khí công nghệ cao chủ động công bố thông tin bất thường và giải trình cho thấy yêu cầu minh bạch ngày càng cao với các mã niêm yết. Với nhà đầu tư đang theo dõi mã SBG trên sàn HoSE, thông tin về nghĩa vụ thuế và năng lực quản trị công bố thông tin là dữ liệu tham khảo quan trọng khi đánh giá doanh nghiệp.