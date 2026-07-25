Hành trình kỷ niệm 80 năm Vespa đang diễn ra tại Đà Nẵng

Đây là sự kiện đang được Piaggio Việt Nam giới thiệu đến người tiêu dùng cũng như cộng đồng yêu Vespa trên khắp Việt Nam sau khi gặt hái những thành công rực rỡ của Đại lễ "VESPA ROMA 2026 – 80 NĂM MỘT BIỂU TƯỢNG" tại Roma (Ý) và Sự kiện Kỷ niệm Vespa 80 năm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại TP. Hồ Chí Minh.

Hành trình kỷ niệm 80 năm Vespa đang có mặt tại tại AEON Mall Đà Nẵng Thanh Khê, Đà Nẵng

Tại trạm dừng chân tiếp theo này, Piaggio không chỉ mang đến một quy mô lớn, mà còn mong muốn mang tinh thần thời trang, tự do và những câu chuyện truyền cảm hứng của thương hiệu Ý đến gần hơn với cộng đồng Vespista và người yêu xe tại khu vực Miền Trung.

Màn ra mắt của bộ đôi bộ đôi Vespa 80th

Sự kiện chính thức khai mạc vào tối ngày 22/07 vừa qua bằng màn trình diễn thời trang (Fashion Show) mãn nhãn, kết hợp giữa phong cách Vespa và hơi thở hiện đại, cùng khoảnh khắc ra mắt bộ đôi Vespa phiên bản kỷ niệm 80 năm (Vespa 80th).

Xuyên suốt 5 ngày diễn ra sự kiện, công chúng và khách tham quan đã được hòa mình vào không gian di sản đậm chất Ý qua chuỗi hoạt động độc đáo:

• Chiêm ngưỡng dải sản phẩm đỉnh cao: Trưng bày bộ đôi Vespa 80th cùng dải sản phẩm mới nhất từ Vespa và Piaggio, đi kèm bộ sưu tập phụ kiện và thời trang lifestyle đa dạng.

Góc Vespa Chocolate nghệ thuật

• Góc tinh hoa chế tác: Khám phá "trái tim" của Vespa với thiết kế khung thép liền khối biểu tượng, cùng công nghệ động cơ i-Get thế hệ mới: phiên bản 180cc mạnh mẽ lần đầu tiên xuất hiện và phiên bản 125cc tối ưu nhiên liệu ấn tượng (chỉ 1.85L/100km).

• Góc Vespa Chocolate nghệ thuật: Điểm check-in không thể bỏ lỡ, nơi nghệ thuật làm chocolate châu Âu kết tinh cùng hình ảnh Vespa và các nét đẹp biểu tượng của thành phố Đà Nẵng.

• Hoạt động tương tác & Nhận quà hấp dẫn: Tham gia các góc trải nghiệm, sáng tạo và nhận về những phần quà lưu niệm mang dấu ấn 80 năm độc bản.

Sự kiện đang diễn ra tại sảnh chính, AEON Mall Đà Nẵng Thanh Khê (Số 46 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng).

Đặc biệt vào tối nay (25/7) và tối mai (26/7) tại không gian sự kiện sẽ bùng nổ với chuỗi chương trình giải trí sôi động, âm nhạc cuốn hút cùng các hoạt động minigame tương tác trực tiếp với cơ hội nhận vô số quà tặng cao cấp từ thương hiệu.

Sự kiện diễn ra tại sảnh chính, AEON Mall Đà Nẵng Thanh Khê (Số 46 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng).