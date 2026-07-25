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Hành trình kỷ niệm 80 năm Vespa đang diễn ra tại Đà Nẵng

Anh Tuấn

Anh Tuấn

16:19 | 25/07/2026
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Với không gian trải nghiệm quy mô lớn, sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại AEON Mall Đà Nẵng Thanh Khê, diễn ra từ ngày 22/07 đến hết ngày mai 26/07/2026.
Vespa ra mắt BST đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Vespa Rome đã sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 80 năm Vespa lớn nhất lịch sử

Đây là sự kiện đang được Piaggio Việt Nam giới thiệu đến người tiêu dùng cũng như cộng đồng yêu Vespa trên khắp Việt Nam sau khi gặt hái những thành công rực rỡ của Đại lễ "VESPA ROMA 2026 – 80 NĂM MỘT BIỂU TƯỢNG" tại Roma (Ý) và Sự kiện Kỷ niệm Vespa 80 năm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại TP. Hồ Chí Minh.

Hành trình kỷ niệm 80 năm Vespa đang có mặt tại Đà Nẵng
Hành trình kỷ niệm 80 năm Vespa đang có mặt tại tại AEON Mall Đà Nẵng Thanh Khê, Đà Nẵng

Tại trạm dừng chân tiếp theo này, Piaggio không chỉ mang đến một quy mô lớn, mà còn mong muốn mang tinh thần thời trang, tự do và những câu chuyện truyền cảm hứng của thương hiệu Ý đến gần hơn với cộng đồng Vespista và người yêu xe tại khu vực Miền Trung.

Hành trình kỷ niệm 80 năm Vespa đang có mặt tại Đà Nẵng
Màn ra mắt của bộ đôi bộ đôi Vespa 80th

Sự kiện chính thức khai mạc vào tối ngày 22/07 vừa qua bằng màn trình diễn thời trang (Fashion Show) mãn nhãn, kết hợp giữa phong cách Vespa và hơi thở hiện đại, cùng khoảnh khắc ra mắt bộ đôi Vespa phiên bản kỷ niệm 80 năm (Vespa 80th).

Xuyên suốt 5 ngày diễn ra sự kiện, công chúng và khách tham quan đã được hòa mình vào không gian di sản đậm chất Ý qua chuỗi hoạt động độc đáo:

• Chiêm ngưỡng dải sản phẩm đỉnh cao: Trưng bày bộ đôi Vespa 80th cùng dải sản phẩm mới nhất từ Vespa và Piaggio, đi kèm bộ sưu tập phụ kiện và thời trang lifestyle đa dạng.

Hành trình kỷ niệm 80 năm Vespa đang có mặt tại Đà Nẵng
Góc Vespa Chocolate nghệ thuật

• Góc tinh hoa chế tác: Khám phá "trái tim" của Vespa với thiết kế khung thép liền khối biểu tượng, cùng công nghệ động cơ i-Get thế hệ mới: phiên bản 180cc mạnh mẽ lần đầu tiên xuất hiện và phiên bản 125cc tối ưu nhiên liệu ấn tượng (chỉ 1.85L/100km).

• Góc Vespa Chocolate nghệ thuật: Điểm check-in không thể bỏ lỡ, nơi nghệ thuật làm chocolate châu Âu kết tinh cùng hình ảnh Vespa và các nét đẹp biểu tượng của thành phố Đà Nẵng.

• Hoạt động tương tác & Nhận quà hấp dẫn: Tham gia các góc trải nghiệm, sáng tạo và nhận về những phần quà lưu niệm mang dấu ấn 80 năm độc bản.

Hành trình kỷ niệm 80 năm Vespa đang có mặt tại Đà Nẵng
Hành trình kỷ niệm 80 năm Vespa đang có mặt tại Đà Nẵng
Hành trình kỷ niệm 80 năm Vespa đang có mặt tại Đà Nẵng

Sự kiện đang diễn ra tại sảnh chính, AEON Mall Đà Nẵng Thanh Khê (Số 46 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng).

Đặc biệt vào tối nay (25/7) và tối mai (26/7) tại không gian sự kiện sẽ bùng nổ với chuỗi chương trình giải trí sôi động, âm nhạc cuốn hút cùng các hoạt động minigame tương tác trực tiếp với cơ hội nhận vô số quà tặng cao cấp từ thương hiệu.

Sự kiện diễn ra tại sảnh chính, AEON Mall Đà Nẵng Thanh Khê (Số 46 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng).

Vespa 80 năm Piaggio Việt Nam AEON Mall Đà Nẵng Thanh Khê Kỷ niệm Vespa 80

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Hà Nội - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Miền Tây - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Cập nhật: 25/07/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
NL 99.99 13,100 ▲100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000 ▲100K
Trang sức 99.9 13,340 ▲100K 14,040 ▲100K
Trang sức 99.99 13,350 ▲100K 14,050 ▲100K
Cập nhật: 25/07/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 ▲20K 14,152 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 ▲20K 14,153 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 ▲2K 141 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 ▲2K 1,411 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 ▲2K 139 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 ▲990K 137,624 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 ▲75K 10,441 ▲75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 ▲680K 94,679 ▲680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 ▲610K 84,948 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 ▲583K 81,195 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 ▲417K 58,119 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲10K 1,415
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Cập nhật: 25/07/2026 19:00
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AUD 17839 18112 18697
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Cập nhật: 25/07/2026 19:00
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Cập nhật: 25/07/2026 19:00

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