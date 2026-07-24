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Thử nghiệm về độ bền pin xe điện: Không xuống cấp sau 100.000 km

Thành Biên

Thành Biên

09:35 | 24/07/2026
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Khảo sát gần 10.000 xe điện đã qua sử dụng cho thấy pin trên nhiều mẫu xe vẫn duy trì hiệu suất cao sau 100.000 km. Kết quả góp phần thay đổi quan điểm về tuổi thọ pin và giá trị xe điện cũ.
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Nghiên cứu thực tế bác bỏ lo ngại về độ bền pin xe điện

Tuổi thọ pin từ lâu được xem là một trong những rào cản lớn đối với người tiêu dùng khi cân nhắc lựa chọn xe điện, đặc biệt trên thị trường xe đã qua sử dụng. Tuy nhiên, kết quả từ một nghiên cứu quy mô lớn tại Thụy Điển cho thấy thực tế tích cực hơn nhiều so với những lo ngại trước đây.

Nhà bán lẻ xe điện đã qua sử dụng Carla đã phân tích 9.954 kết quả kiểm tra tình trạng pin được thu thập trong giai đoạn 2022-2026 bằng công nghệ chẩn đoán của AVILOO (Áo). Dữ liệu bao phủ nhiều mẫu xe điện đang lưu hành trên thị trường xe cũ, tạo nên một trong những khảo sát thực tế có quy mô lớn nhất về khả năng duy trì dung lượng pin.

Pin xe điện có tuổi thọ lớn hơn bạn nghĩ. Ảnh: Wulling
Pin xe điện có tuổi thọ lớn hơn bạn nghĩ. Ảnh: Wulling

Kết quả cho thấy nhiều mẫu xe vẫn giữ hơn 95% dung lượng pin ban đầu sau quãng đường khoảng 100.000 km. Điều này đồng nghĩa mức suy giảm chỉ dao động vài phần trăm sau nhiều năm vận hành, thấp hơn đáng kể so với nhận định phổ biến trước đây.

Trong nhóm xe đạt kết quả cao nhất, Kia e-Niro sử dụng pin 64 kWh dẫn đầu với dung lượng pin trung bình còn 97,25%. Hyundai Kona Electric xếp ngay sau với 97,18%, trong khi Kia EV6 đạt 95,95%. Các mẫu Volvo XC40 Recharge, Polestar 2 và BMW i3 cũng ghi nhận tỷ lệ duy trì dung lượng trên 93%.

Đối với Tesla, Model 3 sử dụng pin LFP do CATL sản xuất đạt kết quả tốt nhất khi còn khoảng 93,34% dung lượng sau 100.000 km. Nhiều mẫu xe khác như Model S, Model X, Model Y, Audi e-tron, Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.3 hay Skoda Enyaq iV cũng nằm trong nhóm có khả năng duy trì pin ở mức cao.

Công nghệ pin trở thành yếu tố quyết định tuổi thọ

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tuổi thọ pin không chỉ phụ thuộc vào thương hiệu hay mẫu xe mà còn chịu tác động lớn từ công nghệ pin và nhà sản xuất cell pin. Điển hình, trên cùng mẫu Tesla Model 3, phiên bản sử dụng pin LFP của CATL giữ được khoảng 93,3% dung lượng sau 100.000 km. Trong khi đó, phiên bản dùng pin LG Chem đạt khoảng 91,5%, còn các biến thể sử dụng pin Panasonic ghi nhận mức thấp hơn, dao động từ 88,2% đến 89,8%.

Theo Carla, sự khác biệt này cho thấy lựa chọn công nghệ pin có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì hiệu suất trong dài hạn. Bên cạnh đó, điều kiện khí hậu, thói quen sạc và cường độ sử dụng cũng góp phần quyết định tốc độ lão hóa của bộ pin, khiến những chiếc xe cùng phiên bản vẫn có thể đạt kết quả khác nhau sau nhiều năm vận hành.

Tuổi thọ của pin chịu tác động mạnh mẽ từ công nghệ pin và nhà sản xuất cell pin. Ảnh: Wulling
Tuổi thọ của pin chịu tác động mạnh mẽ từ công nghệ pin và nhà sản xuất cell pin. Ảnh: Wulling

Một điểm đáng chú ý khác là pin xe điện hiện đại chủ yếu suy giảm dần theo thời gian thay vì giảm dung lượng đột ngột. Ngay cả mẫu xe có kết quả thấp nhất trong nhóm 20 xe dẫn đầu vẫn giữ khoảng 91,79% dung lượng sau 100.000 km.

Kết quả khảo sát cho thấy việc kiểm tra tình trạng pin đang trở thành tiêu chí quan trọng khi đánh giá xe điện đã qua sử dụng, bên cạnh số kilomet vận hành và tuổi đời phương tiện. Đồng thời, nghiên cứu cũng cung cấp thêm cơ sở thực tế để người tiêu dùng yên tâm hơn về độ bền của pin trên các mẫu xe điện thế hệ mới.

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Hà Nội - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Đà Nẵng - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Miền Tây - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Tây Nguyên - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Cập nhật: 24/07/2026 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
NL 99.99 12,900 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,800 ▼100K
Trang sức 99.9 13,090 ▼100K 13,790 ▼100K
Trang sức 99.99 13,100 ▼100K 13,800 ▼100K
Cập nhật: 24/07/2026 10:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 134 ▼1K 13,902 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 134 ▼1K 13,903 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 133 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 133 ▼1K 1,381 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 130 ▼1K 136 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 127,653 ▼991K 134,653 ▼991K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,236 ▼75K 10,216 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,839 ▼680K 92,639 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,318 ▼610K 83,118 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,646 ▼583K 79,446 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,068 ▼417K 56,868 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Cập nhật: 24/07/2026 10:45
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THB 0 758 0
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KRW 0 0 0
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Chuyển động số

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Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy S26 Ultra: Chọn màn hình gập hay flagship truyền thống?

Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy S26 Ultra: Chọn màn hình gập hay flagship truyền thống?

Trao giải Vietnamese Student HackAIthon 2026: Vinh danh những tài năng trẻ sáng tạo bằng AI

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Đổi mới cách đào tạo để nâng cao chất lượng hướng dẫn viên du lịch

Đổi mới cách đào tạo để nâng cao chất lượng hướng dẫn viên du lịch

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Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy S26 Ultra: Chọn màn hình gập hay flagship truyền thống?

Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy S26 Ultra: Chọn màn hình gập hay flagship truyền thống?

Galaxy Z Fold8 Ultra thành điện thoại gập cao cấp mỏng nhất nhưng lộ điểm yếu

Galaxy Z Fold8 Ultra thành điện thoại gập cao cấp mỏng nhất nhưng lộ điểm yếu

Galaxy Z Fold8 bản tiêu chuẩn đổi tỷ lệ màn hình gập, giá rẻ hơn bản Ultra

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Galaxy Z Flip8: thay đổi ít, trải nghiệm nhiều

Galaxy Z Flip8: thay đổi ít, trải nghiệm nhiều

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OpenAI chi 20 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu AI đầu tiên, nâng quy mô đầu tư hạ tầng lên 750 tỷ USD

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Ba mẫu UAV tích hợp AI diễn tập đánh chặn đạt hiệu suất 100%

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Trung Quốc chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh bằng tên lửa có tốc độ Mach 26

Trung Quốc chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh bằng tên lửa có tốc độ Mach 26

Máy tính lượng tử kim cương đầu tiên vượt mốc 100 qubit ra mắt tại Đức

Máy tính lượng tử kim cương đầu tiên vượt mốc 100 qubit ra mắt tại Đức

F-35 thử nghiệm vỏ động cơ in 3D kích thước thật từ năm 2028

F-35 thử nghiệm vỏ động cơ in 3D kích thước thật từ năm 2028

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Bệnh viện Đại học Phenikaa đưa Trung tâm Mắt chuyên sâu vào hoạt động

Bệnh viện Đại học Phenikaa đưa Trung tâm Mắt chuyên sâu vào hoạt động

Bệnh viện Thanh Nhàn: Nghĩa cử hiến tạng sau chết não mang hy vọng cho 3 bệnh nhân

Bệnh viện Thanh Nhàn: Nghĩa cử hiến tạng sau chết não mang hy vọng cho 3 bệnh nhân

Trao giải Vietnamese Student HackAIthon 2026: Vinh danh những tài năng trẻ sáng tạo bằng AI

Trao giải Vietnamese Student HackAIthon 2026: Vinh danh những tài năng trẻ sáng tạo bằng AI

Bộ Y tế đề xuất khóa học tiền hôn nhân và ứng dụng nền tảng số

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ABBank tăng vốn điều lệ lên gần 16.068 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu

ABBank tăng vốn điều lệ lên gần 16.068 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu

Nhận định chứng khoán 24/7: VN-Index thử thách lại mốc 1.700 điểm

Nhận định chứng khoán 24/7: VN-Index thử thách lại mốc 1.700 điểm

Chứng khoán 23/7: Dòng tiền bắt đáy kéo VN-Index tăng 30,85 điểm

Chứng khoán 23/7: Dòng tiền bắt đáy kéo VN-Index tăng 30,85 điểm

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Lợi nhuận 6 tháng của ACB vượt 10.700 tỷ đồng, tín dụng tăng cao hơn toàn ngành

Lợi nhuận 6 tháng của ACB vượt 10.700 tỷ đồng, tín dụng tăng cao hơn toàn ngành

Bệnh viện Đại học Phenikaa đưa Trung tâm Mắt chuyên sâu vào hoạt động

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ABBank tăng vốn điều lệ lên gần 16.068 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu

Phạt 200 triệu đồng hành vi mua bán trái phép dữ liệu tài khoản tài sản mã hóa

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Thị trường game cũ đối mặt cú sốc sau khi Sony khai tử đĩa game PlayStation

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Chung kết APL 2026: DCG vượt qua Bacon Time để đăng quang

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