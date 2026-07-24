Thử nghiệm về độ bền pin xe điện: Không xuống cấp sau 100.000 km

Nghiên cứu thực tế bác bỏ lo ngại về độ bền pin xe điện

Tuổi thọ pin từ lâu được xem là một trong những rào cản lớn đối với người tiêu dùng khi cân nhắc lựa chọn xe điện, đặc biệt trên thị trường xe đã qua sử dụng. Tuy nhiên, kết quả từ một nghiên cứu quy mô lớn tại Thụy Điển cho thấy thực tế tích cực hơn nhiều so với những lo ngại trước đây.

Nhà bán lẻ xe điện đã qua sử dụng Carla đã phân tích 9.954 kết quả kiểm tra tình trạng pin được thu thập trong giai đoạn 2022-2026 bằng công nghệ chẩn đoán của AVILOO (Áo). Dữ liệu bao phủ nhiều mẫu xe điện đang lưu hành trên thị trường xe cũ, tạo nên một trong những khảo sát thực tế có quy mô lớn nhất về khả năng duy trì dung lượng pin.

Pin xe điện có tuổi thọ lớn hơn bạn nghĩ. Ảnh: Wulling

Kết quả cho thấy nhiều mẫu xe vẫn giữ hơn 95% dung lượng pin ban đầu sau quãng đường khoảng 100.000 km. Điều này đồng nghĩa mức suy giảm chỉ dao động vài phần trăm sau nhiều năm vận hành, thấp hơn đáng kể so với nhận định phổ biến trước đây.

Trong nhóm xe đạt kết quả cao nhất, Kia e-Niro sử dụng pin 64 kWh dẫn đầu với dung lượng pin trung bình còn 97,25%. Hyundai Kona Electric xếp ngay sau với 97,18%, trong khi Kia EV6 đạt 95,95%. Các mẫu Volvo XC40 Recharge, Polestar 2 và BMW i3 cũng ghi nhận tỷ lệ duy trì dung lượng trên 93%.

Đối với Tesla, Model 3 sử dụng pin LFP do CATL sản xuất đạt kết quả tốt nhất khi còn khoảng 93,34% dung lượng sau 100.000 km. Nhiều mẫu xe khác như Model S, Model X, Model Y, Audi e-tron, Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.3 hay Skoda Enyaq iV cũng nằm trong nhóm có khả năng duy trì pin ở mức cao.

Công nghệ pin trở thành yếu tố quyết định tuổi thọ

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tuổi thọ pin không chỉ phụ thuộc vào thương hiệu hay mẫu xe mà còn chịu tác động lớn từ công nghệ pin và nhà sản xuất cell pin. Điển hình, trên cùng mẫu Tesla Model 3, phiên bản sử dụng pin LFP của CATL giữ được khoảng 93,3% dung lượng sau 100.000 km. Trong khi đó, phiên bản dùng pin LG Chem đạt khoảng 91,5%, còn các biến thể sử dụng pin Panasonic ghi nhận mức thấp hơn, dao động từ 88,2% đến 89,8%.

Theo Carla, sự khác biệt này cho thấy lựa chọn công nghệ pin có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì hiệu suất trong dài hạn. Bên cạnh đó, điều kiện khí hậu, thói quen sạc và cường độ sử dụng cũng góp phần quyết định tốc độ lão hóa của bộ pin, khiến những chiếc xe cùng phiên bản vẫn có thể đạt kết quả khác nhau sau nhiều năm vận hành.

Tuổi thọ của pin chịu tác động mạnh mẽ từ công nghệ pin và nhà sản xuất cell pin. Ảnh: Wulling

Một điểm đáng chú ý khác là pin xe điện hiện đại chủ yếu suy giảm dần theo thời gian thay vì giảm dung lượng đột ngột. Ngay cả mẫu xe có kết quả thấp nhất trong nhóm 20 xe dẫn đầu vẫn giữ khoảng 91,79% dung lượng sau 100.000 km.

Kết quả khảo sát cho thấy việc kiểm tra tình trạng pin đang trở thành tiêu chí quan trọng khi đánh giá xe điện đã qua sử dụng, bên cạnh số kilomet vận hành và tuổi đời phương tiện. Đồng thời, nghiên cứu cũng cung cấp thêm cơ sở thực tế để người tiêu dùng yên tâm hơn về độ bền của pin trên các mẫu xe điện thế hệ mới.